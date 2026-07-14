Το SUV που έχει οθόνη 46,3 ιντσών στο ταμπλό με 8Κ ανάλυση

Το μεγάλο SUV δίνει έμφαση στην εμπειρία χρήσης, με την εταιρεία να λέει πως θα καθορίσει τη νέα γενιά οπτικών συστημάτων στα αυτοκίνητα

Λίγους μήνες πριν από το επίσημο λανσάρισμά του, που έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, το νέο Freelander 8 αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για το εσωτερικό και την τεχνολογία του. Το μεγάλο SUV της κοινοπραξίας Chery Jaguar Land Rover (CJLR) θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία χρήσης, με την εταιρεία να υποστηρίζει ότι θα «καθορίσει τη νέα γενιά των οπτικών συστημάτων στα αυτοκίνητα».

Ο CEO της Freelander και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της CJLR, Wen Fei, αποκάλυψε ότι το Freelander 8 θα εξοπλίζεται με ένα νέο σύστημα Human-Machine Interface (HMI) κινηματογραφικής αισθητικής. Βασικό χαρακτηριστικό του αποτελεί η, σύμφωνα με την εταιρεία, μεγαλύτερη στον κόσμο σχεδίαση περιβάλλοντος προβολής (surround-view gallery), η οποία συνδυάζεται με το θέμα «Freelander Continent» και προσαρμόζεται φυσικά στις εναλλαγές ημέρας και νύχτας.

Σχεδόν τα πάντα σε μια οθόνη

Το νέο infotainment επιτρέπει στον οδηγό να χειρίζεται μέσα από την οθόνη λειτουργίες όπως το κεντρικό κλείδωμα, το σκίαστρο της πανοραμικής οροφής, την πίσω πόρτα και το ηλεκτρικό κάλυμμα της θύρας φόρτισης.

Παράλληλα, προσφέρει άμεση πρόσβαση σε μουσική, λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης και widgets, ενώ υποστηρίζει ειδικά προγράμματα χρήσης, όπως Rest Mode, Cinema Mode, Camping Mode, Animal Mode, Children Mode και immersive ηχητικά συστήματα. Μέσα από το σύστημα μπορούν επίσης να ρυθμιστούν ο ατμοσφαιρικός αρωματισμός της καμπίνας, τα φώτα ομίχλης, η λειτουργία μασάζ των καθισμάτων, η θέση μηδενικής βαρύτητας (Zero Gravity) και η αναδίπλωση της τρίτης σειράς καθισμάτων με το πάτημα ενός κουμπιού.

Το Freelander 8 διαθέτει μία εντυπωσιακή οθόνη 46,3 ιντσών στο ταμπλό, με συνολικό πλάτος 1,2 μέτρα. Η οθόνη προσφέρει ανάλυση 8K και φωτεινότητα 1.000 nits, ενώ συνοδεύεται από επιπλέον αιωρούμενη οθόνη αφής.

Το σύστημα πολυμέσων βασίζεται στον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8397, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε αυτοκίνητα.

Έξι θέσεις και LiDAR

Το νέο Freelander 8 ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων SUV και έχει μήκος 5.118 χιλιοστά, πλάτος 2.050 χιλιοστά και ύψος 1.898 χιλιοστά, ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 3.040 χιλιοστά. Η καμπίνα διαμορφώνεται σε διάταξη 2+2+2, προσφέροντας έξι ανεξάρτητες θέσεις. Το μοντέλο διαθέτει επίσης δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται αισθητήρας LiDAR 896 γραμμών της Huawei, τοποθετημένος στην οροφή, ο οποίος συνεργάζεται με το σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης Huawei ADS 4.1.

Plug-in υβριδικό με αρχιτεκτονική 800V

Το Freelander 8 βασίζεται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt και χρησιμοποιεί σύστημα κίνησης με κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων turbo, ο οποίος αποδίδει 154 ίππους (115 kW). Ο κινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια, τροφοδοτώντας μια μπαταρία NMC της CATL, χωρητικότητας 60,33 kWh. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 221 χιλιόμετρα βάσει του κύκλου WLTC.

Μέχρι στιγμής, η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει τεχνικά χαρακτηριστικά για τους ηλεκτροκινητήρες του μοντέλου.

Άνοδος πωλήσεων στην Κίνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του China EV DataTracker, η Chery Jaguar Land Rover παρέδωσε 3.283 οχήματα στην κινεζική αγορά τον Ιούνιο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 228,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η σημαντική άνοδος αποδίδεται στην πρόσφατη εμπορική πολιτική εκπτώσεων της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η τιμή του Range Rover Evoque μειώθηκε κατά 33.945 δολάρια, καθώς η CJLR εκκαθαρίζει τα υπάρχοντα αποθέματα πριν στρέψει το ενδιαφέρον της στη νέα μάρκα Freelander.

Πηγή: Carnewschina.com