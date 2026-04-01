Το SUV που έρχεται και στην Ελλάδα θα σε μαγνητοσκοπεί να οδηγείς και θα το στέλνει στην εταιρεία

Από την 1η Απριλίου με το πάτημα ενός κουμπιού ο οδηγός επιτρέπει στο αυτοκίνητο να συλλέγει δεδομένα και να καταγράφει εικόνες & βίντεο

Από την 1η Απριλίου και ξεκινώντας από τη Γερμανία, τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της BMW θα μπορούν να καταγράφουν στιγμές από την οδήγησή σου. Ξεκινώντας από τη νέα BMW iX3 και στη συνέχεια με την επερχόμενη i3, η BMW θα συλλέγει με αυτόν τον τρόπο εικόνες, βίντεο και δεδομένα – αρκεί ο οδηγός να έχει πατήσει «Ναι».

Η εταιρεία τονίζει ότι απαιτείται η ρητή συναίνεση του πελάτη πριν συλλεχθούν οποιαδήποτε δεδομένα εικόνας και ότι η διαδικασία συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Πότε θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Για όποιον επιλέξει «Ναι», το αυτοκίνητό θα καταγράφει τι συμβαίνει μέσα και γύρω από αυτό μόνο όταν πρόκειται να συμβεί κάτι επικίνδυνο. Η λειτουργία αυτή έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει συστήματα ασφαλείας όπως το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και η υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας, καθώς και οι λειτουργίες Highway Assist και City Assist. Στόχος είναι η προστασία όχι μόνο των επιβατών, αλλά και πεζών, ποδηλατών και άλλων χρηστών του δρόμου.

Αντί να στέλνει συνεχώς βίντεο, το σύστημα αποθηκεύει δεδομένα μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις: απότομο φρενάρισμα, απότομους ελιγμούς, επέμβαση αυτόματου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης ή συγκρούσεις κατά την αλλαγή λωρίδας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το όχημα μπορεί να καταγράψει πλάνα από τις εξωτερικές κάμερες μαζί με δεδομένα όπως η ταχύτητα, η γωνία του τιμονιού και ενδείξεις από άλλους αισθητήρες. Η BMW υποστηρίζει ότι τα δεδομένα που προέρχονται από πραγματικά σενάρια είναι πολύ πιο χρήσιμα από αυτά που προέρχονται από προσομοιώσεις ή δοκιμές με πρωτότυπα οχήματα, καθώς δείχνουν πώς οδηγούν πραγματικά οι άνθρωποι και πώς αντιδρούν τα συστήματα στην πράξη.

Η BMW δεν είναι η πρώτη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η BMW δεν είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που κάτι κάτι τέτοιο, αφού η Tesla εφαρμόζει μια παρόμοια πρακτική εδώ και χρόνια. Στο παρελθόν είχε προκληθεί σάλος όταν υπάλληλοι της εταιρείας μπορούσαν να δουν ακόμα και… προσωπικές στιγμές που καταγραφόντουσαν από κάμερες καμπίνας σε αυτοκίνητα πελατών. Η BMW τονίζει ότι, στην περίπτωσή της, τα πρόσωπα θολώνονται κι ότι η λειτουργία είναι προαιρετική και απαιτεί τη συναίνεση του οδηγού. Επίσης, οι κάμερες δεν καταγράφουν διαρκώς, αλλά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Προς το παρόν η εφαρμογή του νέου συστήματος ξεκινά μόνο στη Γερμανία, αλλά η BMW σχεδιάζει να το επεκτείνει σταδιακά σε όλη την Ευρώπη, βελτιώνοντάς το μέσω ενημερώσεων over-the-air.

