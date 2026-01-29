Το SUV της BMW που σχεδόν έχει ξεπουλήσει ήδη για όλο το 2026 – Κοστίζει 69.950 € στην Ελλάδα

Η ζήτηση ξεπέρασε τις προβλέψεις: το πρώτο ηλεκτρικό Neue Klasse «γράφει» sold out μέχρι το 2026 και προϊδεάζει για το ηλεκτροκίνητο μέλλον της BMW

Η νέα εποχή της BMW στην ηλεκτροκίνηση μόλις ξεκίνησε, αλλά ήδη φέρνει αποτελέσματα που ξεπερνούν τις προσδοκίες. Το ολοκαίνουργιο BMW iX3, το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική Neue Klasse, γνωρίζει τόσο έντονη ζήτηση ώστε η παραγωγή του είναι πρακτικά δεσμευμένη έως και το τέλος του 2026. Και όλα αυτά πριν ακόμη τα πρώτα αυτοκίνητα φτάσουν στους πελάτες.

Ζήτηση-έκπληξη πριν τις πρώτες παραδόσεις

Από την επίσημη παρουσίασή του το περασμένο φθινόπωρο, το iX3 έχει εξελιχθεί σε βασικό «παίκτη» των ηλεκτρικών παραγγελιών της BMW στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο του συνόλου. Οι παραδόσεις ξεκινούν τον Μάρτιο, όμως μεγάλο μέρος της προβλεπόμενης παραγωγής έχει ήδη απορροφηθεί από την αγορά.

Η εικόνα αυτή λειτουργεί ως ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς ένα μοντέλο που το κοινό δεν έχει ακόμη οδηγήσει, αλλά δείχνει έτοιμο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών BMW.

Επιτάχυνση παραγωγής στο Debrecen

Για να περιοριστούν οι χρόνοι αναμονής, η BMW επισπεύδει την προσθήκη δεύτερης βάρδιας στο νέο της εργοστάσιο στο Debrecen, στην Ουγγαρία. Πρόκειται για την πρώτη μονάδα της εταιρείας που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα.

Αν και σε πλήρη ανάπτυξη θα μπορεί να κατασκευάζει έως και 150.000 αυτοκίνητα ετησίως, αυτή την περίοδο βρίσκεται ακόμη σε φάση κλιμάκωσης. Με τη ζήτηση να «τρέχει», η ανάγκη για ταχύτερη αύξηση ρυθμών παραγωγής είναι πλέον δεδομένη.

Πέρα από ένα SUV: το στοίχημα της Neue Klasse

Η σημασία του iX3 ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της έυκολης ανάηνωσης. Δεν πρόκειται για «ένα ακόμα ηλεκτρικό SUV». Είναι το πρώτο μοντέλο που υλοποιεί στην πράξη τη φιλοσοφία Neue Klasse, τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και σχεδιασμού. Η ίδια σχεδιαστική και τεχνική γλώσσα θα περάσει σύντομα και στη νέα ηλεκτρική εκδοχή της BMW 3-Series, η οποία αναμένεται αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η θερμή υποδοχή του iX3 λειτουργεί έτσι ως πρόωρος δείκτης για το πώς μπορεί να υποδεχθεί η αγορά και τη μελλοντική ηλεκτρική σπορ μπερλίνα της BMW.

Αναβαθμίσεις και στα υπόλοιπα ηλεκτρικά SUV

Παρότι το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο νέο iX3, η BMW δεν αφήνει στάσιμη την υπόλοιπη ηλεκτρική της γκάμα. Τα BMW iX1 και BMW iX2 εξοπλίζονται πλέον με πιο αποδοτικά ηλεκτρονικά ισχύος, βασισμένα σε ημιαγωγούς καρβιδίου του πυριτίου.

Το αποτέλεσμα είναι βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και αύξηση αυτονομίας έως και 40 χιλιόμετρα, ανάλογα με την έκδοση. Στην περίπτωση του eDrive20, η αυτονομία φτάνει πλέον έως και τα 514 χιλιόμετρα, καθιστώντας τα μοντέλα πιο πρακτικά στην καθημερινή χρήση.

Τιμή στην Ελλάδα

Η BMW iX3 50 xDrive ξεκινά στην Ελλάδα από 69.950 €. Δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 470 PS και 645 Nm, με 0–100 km/h σε 4,9’’ και τελική 210 km/h. Η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 108,7 kWh (νέες κυλινδρικές κυψέλες Gen6). Η αρχιτεκτονική 800 V και η eDrive 6ης γενιάς επιτρέπουν DC έως 400 kW, με 10–80% σε 21’ ή 372 km σε 10’ ταχείας φόρτισης. Σε AC έως 22 kW, μια πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε ~5 ώρες και 45’.

Στα διαθέσιμα πακέτα υπάρχουν και τα M Sport με τιμή από 74.181 ευρώ, αλλά και το κορυφαίο M Sport Pro το οποίο ξεκινά από 76.931 ευρώ.