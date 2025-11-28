quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το SUV της Hyundai που βγήκε καλύτερο αυτοκίνητο κάτω από 25.000 ευρώ στη Γερμανία – Καίει 2,86 ευρώ στα 100 km

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 28.11.2025
Autotypos Team
to-suv-tis-hyundai-pou-vgike-kalytero-aftokinito-kato-apo-25-000-evro-sti-germania-kaiei-286-evro-sta-100-km-784682

Κορυφαία βράβευση για το μικρό αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Hyundai, με επαίνους για τον σχεδιασμό, την τεχνολογία και τους χώρους του

To νέο Hyundai Inster βραβεύτηκε με το Χρυσό Τιμόνι από το AUTO BILD & BILD am SONNTAG* στην κατηγορία «Οχήματα κάτω των 25.000€». Πρόκειται για μια ιδιαίτερης σημασίας βράβευση, με το μικρό ηλεκτρικό SUV της Hyundai να θριαμβεύει σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία.

Το πιο δημοφιλές μικρό ηλεκτρικό στη Γερμανία

Το Inster φιγουράρει στην πρώτη θέση του πίνακα πωλήσεων ανάμεσα σε όλα τα μικρά ηλεκτρικά στη Γερμανία φέτος, εντυπωσιάζοντας το κοινό χάρη στην πρακτικότητα, τους γενναιόδωρους χώρους και την εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης που προσφέρει.

«Το Hyundai Inster αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα του ότι προσφέρουμε προσιτές λύσεις κινητικότητας. Αντανακλά τη δέσμευσή μας να κάνουμε τα ηλεκτρικά οχήματα προσιτά σε όλους – έξυπνα, κομψά και σχεδιασμένα για την πραγματική ζωή» δήλωσε ο κ. Xavier Martinet, President & CEO της Hyundai Motor Europe. «Αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνει ότι το όραμά μας βρίσκει απήχηση στους πελάτες όλης της Ευρώπης. Θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε την γκάμα των ηλεκτρικών μας οχημάτων, φέρνοντας καινοτόμο σχεδιασμό, προηγμένες τεχνολογίες και μεγαλύτερη καθημερινή χρηστικότητα σε όλα τα οχήματά μας : από το Inster μέχρι το IONIQ 9».

Μικρό μόνο «στο μάτι»

Με μήκος μόλις 3,83 μέτρα, το Hyundai Inster τοποθετείται λίγο πάνω από το i10, αλλά χάρη σε χαρακτηριστικά όπως το ψηλότερο αμάξωμα, τα φουσκωμένα φτερά και την αυξημένη απόστασή του από το έδαφος, δείχνει μεγαλύτερο απ’ όσο είναι. Τα LED φώτα ημέρας τύπου pixel, οι καθαρές γραμμές και οι έντονες γωνίες του προσδίδουν χαρακτήρα που θυμίζει μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας. Αν και ανήκει στα λεγόμενα urban crossover, το Inster μοιάζει πιο “σοβαρό” από τον ανταγωνισμό του.

Η Hyundai έχει δώσει έμφαση στη λειτουργικότητα και την ποιότητα· το αυτοκίνητο δεν δείχνει “φτηνό”, αλλά κανονικό, με αίσθηση κανονικού SUV.

Διαβάστε τη αναλυτική δοκιμή μας του νέου Hyundai Inster

 

Κινητήρες κι επιδόσεις

Το μικρό ηλεκτρικό SUV της Hyundai διατίθεται με κινητήρα 97 ίππων (72 kW) και ροπή 147 Nm, τοποθετημένο εμπρός. Ο συνδυασμός με την μπαταρία 42 kWh προσφέρει αυτονομία έως 355 km WLTP, νούμερο εντυπωσιακό για το μέγεθός του. Η μέση κατανάλωση ενέργειας που ανακοινώνει η Hyundai είναι 14,3 kWh/100 km. Με μια μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος 0,20 €/kWh, το κόστος κίνησης δεν ξεπερνά τα 2,86 ευρώ στα 100 χιλιόμετρα — δηλαδή περίπου 3 φορές χαμηλότερο από ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο.

Το 0–100 km/h έρχεται σε περίπου 11,7 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα 140 km/h, ενώ η φόρτιση υποστηρίζεται σε AC (11 kW) και DC έως 120 kW, επιτρέποντας το 10–80 % σε μόλις 30 λεπτά σε ταχυφορτιστή, ή πλήρη φόρτιση σε περίπου 4 ώρες στο σπίτι με wallbox.

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Η τιμή του Hyundai Inster στην Ελλάδα ξεκινά από 22.390 €, χάρη στην προωθητική ενέργεια της Hyundai. Αν συνυπολογιστεί η κρατική επιδότηση “Κινούμαι Ηλεκτρικά 3” (περίπου 3.000 € για ιδιώτες, ή έως 4.000 € με απόσυρση), τότε το καθαρό ποσό πέφτει κάτω από τα 20.000 ευρώ. Με απλά λόγια, έχουμε ένα πλήρως ηλεκτρικό SUV πόλης με αυτονομία 355 kmκόστος χρήσης κάτω από 3 ευρώ/100 km και τιμή αντίστοιχη ενός βενζινοκίνητου B-SUV. Είναι η πρώτη φορά που η ηλεκτροκίνηση μοιάζει πραγματικά προσιτή.

Από το καλοκαίρι, το Hyundai INSTER είναι το πιο δημοφιλές αμιγώς ηλεκτρικό όχημα στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων στη Γερμανία. Επιπλέον, το Hyundai INSTER τιμήθηκε με τον τίτλο «Παγκόσμιο Ηλεκτρικό Όχημα 2025» (World Electric Vehicle 2025) την περασμένη άνοιξη.

Τι κρατάμε:

  • Κορυφαία βράβευση από το AUTO BILD & BILD am SONNTAG για το αμιγώς ηλεκτρικό μικρό SUV της Hyundai
  • Η κριτική επιτροπή επισημαίνει το σχεδιασμό, την τεχνολογία γρήγορης φόρτισης και την ευρυχωρία του
  • Το Hyundai INSTER είναι το μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τις καλύτερες πωλήσεις στη Γερμανία το 2025

Όλα τα αυτοκίνητα με τιμή κάτω από 16.000 ευρώ στην Ελλάδα

Αναβαθμίσεις για 5 μοντέλα της Audi – Τι κοινό έχουν;

Opel Mokka: Αναλυτικά όλες οι εκδόσεις και τιμές – Έρχεται η κορυφαία

Tags
#Hyundai#Hyundai Inster#SUV#Γερμανία#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
