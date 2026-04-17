Το SUV της Kia που έρχεται στην Ευρώπη με στόχο το Volkswagen T-Roc

Η Kia συνεχίζει να επεκτείνει τη γκάμα της στην Ευρώπη με κινήσεις που έχουν ξεκάθαρη στόχευση. Η κατηγορία των C-SUV παραμένει η πιο εμπορική και ανταγωνιστική, με το Volkswagen T-Roc να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς.

Σε αυτό το περιβάλλον, η κορεατική μάρκα φέρνει ένα μοντέλο που δεν έρχεται απλώς να συμμετάσχει, αλλά να αμφισβητήσει ευθέως την κορυφή. Το νέο Kia Seltos κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του στην ευρωπαϊκή αγορά, ως η δεύτερη γενιά ενός SUV που ήδη αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της μάρκας παγκοσμίως. Με σαφή προσανατολισμό στις ανάγκες της Ευρώπης και με τεχνολογία που αντλεί στοιχεία από τα ηλεκτρικά της Kia, το Seltos έρχεται για να καλύψει το κενό ανάμεσα στα παραδοσιακά SUV και τη νέα εποχή της εξηλεκτρισμένης μετακίνησης.

Σε επίπεδο διαστάσεων, το Seltos τοποθετείται ιδανικά στην καρδιά της κατηγορίας, αλλά με προδιαγραφές που το ανεβάζουν ένα σκαλί πιο πάνω. Το μήκος των 4.430 mm και κυρίως το μεταξόνιο των 2.690 mm εξασφαλίζουν σημαντικά αυξημένους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Το πλάτος των 1.830 mm και το ύψος των 1.600 mm συμπληρώνουν ένα σύνολο που συνδυάζει άνεση και πρακτικότητα, ενώ το πορτμπαγκάζ των 536 λίτρων το φέρνει ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το Seltos δεν περιορίζεται στον ρόλο ενός αστικού SUV, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως πλήρες οικογενειακό αυτοκίνητο.

Η σχεδίαση ακολουθεί τη φιλοσοφία “Opposites United”, με σαφείς επιρροές από τα EV3 και EV5. Τα φωτιστικά σώματα με την υπογραφή Star Map και η καθαρή γεωμετρία των επιφανειών δημιουργούν μια πιο σύγχρονη και τεχνολογική εικόνα. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV με έντονη παρουσία στο δρόμο, που απομακρύνεται από την ουδέτερη αισθητική και υιοθετεί έναν πιο τολμηρό χαρακτήρα, στοιχείο κρίσιμο για την κατηγορία.

Στην καμπίνα, η Kia μεταφέρει αυτούσια τη φιλοσοφία των ηλεκτρικών της μοντέλων. Το ταμπλό κυριαρχείται από ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα που συνδυάζει δύο οθόνες 12,3 ιντσών και μια τρίτη 5,3 ιντσών για τον κλιματισμό. Η εμπειρία χρήσης είναι σύγχρονη και εύχρηστη, με OTA αναβαθμίσεις, ψηφιακό κλειδί μέσω smartphone και δυνατότητα χρήσης AI Assistant. Παράλληλα, η άνεση ενισχύεται από στοιχεία όπως η πανοραμική οροφή, ο ambient φωτισμός 64 χρωμάτων και τα πίσω καθίσματα με ρυθμιζόμενη κλίση, που ενισχύουν τον οικογενειακό χαρακτήρα.

Η Kia δίνει ξεκάθαρη έμφαση στον εξηλεκτρισμό, χωρίς όμως να αποκλείει τις πιο συμβατικές επιλογές. Η βάση της γκάμας είναι ο 1.6 T-GDI turbo κινητήρας με 180 ίππους και 265 Nm ροπής, διαθέσιμος με χειροκίνητο κιβώτιο ή 7τάχυτο διπλού συμπλέκτη. Οι υβριδικές εκδόσεις ανεβάζουν το ενδιαφέρον, με 154 ίππους στην προσθιοκίνητη εκδοχή και έως 178 ίππους στην τετρακίνητη. Το σύστημα e-AWD αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες, καθώς χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα για βελτιωμένη πρόσφυση και κατανομή ροπής. Παράλληλα, το Seltos είναι το πρώτο υβριδικό μοντέλο του ομίλου Hyundai που διαθέτει λειτουργία Vehicle-to-Load, επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών απευθείας από το αυτοκίνητο.

Η νέα πλατφόρμα προσφέρει αυξημένη ακαμψία και καλύτερη ηχομόνωση, με στόχο την άνεση και τη σταθερότητα σε κάθε συνθήκη. Τα προγράμματα οδήγησης Eco, Normal και Sport επιτρέπουν την προσαρμογή του χαρακτήρα του αυτοκινήτου, ενώ το Stay Mode ενισχύει την άνεση όταν το όχημα είναι σταματημένο.

Το Seltos ενσωματώνει πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης επιπέδου 2, με τεχνολογίες που καλύπτουν κάθε σενάριο οδήγησης, από τον αυτοκινητόδρομο έως τη στάθμευση. Η παρουσία Head-Up Display ενισχύει την εργονομία και την ασφάλεια, προβάλλοντας βασικές πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Η διάθεσή του στην Ευρώπη ξεκινά μέσα στο 2026, με τις θερμικές εκδόσεις να προηγούνται και τις υβριδικές να ακολουθούν. Σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο θα προσφέρεται αποκλειστικά ως hybrid, με τις τιμές να ανακοινώνονται μέσα στο τρίτο τρίμηνο της χρονιάς.

