Το SUV της Kia που πούλησε 42.365 αυτοκίνητα μέσα στον Αύγουστο – Όλες οι τιμές στην Ελλάδα

Το SUV της Kia κατέγραψε 42.365 πωλήσεις εκτός Κορέας τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην γκάμα της εταιρείας. Στην Ελλάδα προσφέρεται με βενζίνη, ήπια υβριδικό diesel και Full Hybrid σύστημα 239 ίππων, με τις τιμές να ξεκινούν από 30.990 ευρώ.

Σε μια αγορά όπου τα SUV αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού, ορισμένα μοντέλα ξεχωρίζουν και με τους αριθμούς τους. Το Kia Sportage είναι ένα από αυτά, καθώς παρέμεινε το μοντέλο με τις περισσότερες παγκόσμιες πωλήσεις για την κορεατική εταιρεία τον Αύγουστο του 2026. Το ενδιαφέρον για τον Έλληνα αγοραστή βρίσκεται στην ποικιλία των επιλογών. Το Sportage δεν περιορίζεται σε ένα σύστημα κίνησης ή σε μια ακριβή εξοπλιστική έκδοση. Η ελληνική γκάμα περιλαμβάνει χειροκίνητα και αυτόματα κιβώτια, προσθιοκίνητες και τετρακίνητες επιλογές, αλλά και δύο διαφορετικές μορφές υβριδικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kia για τον Αύγουστο του 2026, το Sportage κατέγραψε 42.365 πωλήσεις στις αγορές εκτός Κορέας. Προσθέτοντας τα 3.874 αυτοκίνητα της κορεατικής αγοράς, οι παγκόσμιες πωλήσεις του έφτασαν τις 46.239 μονάδες. Έτσι, το Sportage βρέθηκε μπροστά από το Seltos, που σημείωσε 35.698 παγκόσμιες πωλήσεις, και το Sorento, που ακολούθησε με 18.404. Συνολικά, η Kia ανακοίνωσε 266.675 πωλήσεις οχημάτων, αυξημένες κατά 5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Χρειάζεται πάντως μια διευκρίνιση για την ανάγνωση των αριθμών: η εταιρεία αναφέρει ότι πρόκειται για στοιχεία χονδρικής, εκτός όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, και όχι κατ’ ανάγκη για ταξινομήσεις σε τελικούς πελάτες. Επιπλέον, τα μηνιαία αποτελέσματα είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να αναθεωρηθούν.

Η βάση της γκάμας είναι ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1.6 T-GDI των 150 ίππων, με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων είτε με αυτόματο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων. Η δεύτερη επιλογή είναι ο 1.6 CRDi diesel των 136 ίππων, με ήπια υβριδικό σύστημα 48V. Και εδώ η μετάδοση γίνεται στους εμπρός τροχούς, με επιλογή ανάμεσα σε χειροκίνητο εξάρι και αυτόματο 7DCT. Η συγκεκριμένη τεχνολογία υποβοηθά τον πετρελαιοκινητήρα, χωρίς να ταυτίζεται με το σύστημα της έκδοσης Full Hybrid. Στην κορυφή της διαθέσιμης ελληνικής γκάμας βρίσκεται το 1.6 T-GDI Full Hybrid με συνδυαστική ισχύ 239 ίππων. Διαθέτει αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων και προσφέρεται τόσο ως προσθιοκίνητο όσο και ως τετρακίνητο. Δεν χρειάζεται σύνδεση σε πρίζα για τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας. Αυτή η διάκριση έχει σημασία όταν συγκρίνονται οι τιμές: το φθηνότερο Sportage, το φθηνότερο ήπια υβριδικό και το φθηνότερο Full Hybrid είναι τρεις διαφορετικές προτάσεις, με διαφορετικό κινητήρα και κιβώτιο.

Το ανανεωμένο Sportage ξεχωρίζει από τη νέα μάσκα και τα χαρακτηριστικά φώτα ημέρας Star Map, ενώ αλλαγές υπάρχουν και στον πίσω προφυλακτήρα και στα γραφικά των πίσω φωτιστικών σωμάτων. Στο εσωτερικό, η ανανέωση περιλαμβάνει τιμόνι δύο ακτίνων και ανασχεδιασμένες λεπτομέρειες στο ταμπλό. Η γκάμα εξοπλισμού οργανώνεται γύρω από τις εκδόσεις Platinum, Titanium και GT-Line, χωρίς όλες να συνδυάζονται με κάθε κινητήρα. Η Platinum περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αυτόματο κλιματισμό δύο ζωνών, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, έξυπνο κλειδί και ηλεκτρικό χειρόφρενο με Auto Hold. Οι Titanium και GT-Line διαθέτουν κλιματισμό τριών ζωνών, ενώ η GT-Line προσθέτει στοιχεία όπως ψηφιακό κλειδί Digital Key 2.0 και αυτόματο άνοιγμα του χώρου αποσκευών. Περιλαμβάνονται η αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης και η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, με τον επιμέρους εξοπλισμό να διαφοροποιείται ανά έκδοση.

Ο επίσημος ελληνικός τιμοκατάλογος περιλαμβάνει παράλληλα MY2026 και MY2027, δηλαδή δύο διαφορετικά έτη μοντέλου. Οι εκδόσεις MY2027 αναγράφονται με In Cabin Camera, ενώ η προτεινόμενη τιμή τους είναι αυξημένη κατά 200 ευρώ έναντι της αντίστοιχης MY2026, όπου καταγράφονται και οι δύο. Στους παρακάτω πίνακες συγκεντρώνονται όλες οι αναρτημένες εκδόσεις και τιμές MY2027:

Βενζίνη και ήπια υβριδικό diesel

Όλες οι εκδόσεις είναι MY2027 και προσθιοκίνητες.

Κινητήρας Κιβώτιο Έκδοση Τιμή 1.6 T-GDI 150 PS βενζίνη Χειροκίνητο 6 σχέσεων Platinum 30.990 € 1.6 T-GDI 150 PS βενζίνη Χειροκίνητο 6 σχέσεων Titanium 33.690 € 1.6 T-GDI 150 PS βενζίνη Αυτόματο 7DCT Platinum 33.190 € 1.6 T-GDI 150 PS βενζίνη Αυτόματο 7DCT Titanium 35.690 € 1.6 CRDi 136 PS 48V Hybrid diesel Χειροκίνητο 6 σχέσεων Platinum 31.690 € 1.6 CRDi 136 PS 48V Hybrid diesel Χειροκίνητο 6 σχέσεων Titanium 34.190 € 1.6 CRDi 136 PS 48V Hybrid diesel Αυτόματο 7DCT Platinum 33.690 € 1.6 CRDi 136 PS 48V Hybrid diesel Αυτόματο 7DCT Titanium 36.190 €

Full Hybrid 1.6 T-GDI 239 ίππων

Όλες οι εκδόσεις είναι MY2027 με αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων.

Κίνηση Έκδοση Τιμή Εμπρός, 2WD Platinum 35.190 € Εμπρός, 2WD Titanium 37.690 € Εμπρός, 2WD GT-Line 42.690 € Τετρακίνηση, 4WD Platinum 37.690 € Τετρακίνηση, 4WD Titanium 40.190 € Τετρακίνηση, 4WD GT-Line 45.190 €

Για όποιον αναζητά τη χαμηλότερη τιμή εισόδου, το Sportage 1.6 T-GDI 150 PS Platinum MY2027 κοστίζει 30.990 ευρώ, με χειροκίνητο κιβώτιο. Το diesel 48V Hybrid ξεκινά από 31.490 ευρώ ως MY2026, ενώ το Full Hybrid των 239 ίππων από 34.990 ευρώ, επίσης ως MY2026. Στη σειρά MY2027, το προσθιοκίνητο Full Hybrid Platinum των 35.190 ευρώ απέχει 2.000 ευρώ από το αυτόματο βενζινοκίνητο Platinum των 33.190 ευρώ. Πρόκειται για μια χρήσιμη σύγκριση μέσα στην ίδια γκάμα, καθώς και τα δύο διαθέτουν αυτόματο κιβώτιο και το ίδιο ονομαστικό επίπεδο εξοπλισμού. Η τετρακίνηση στο Full Hybrid προσθέτει 2.500 ευρώ, ανεξαρτήτως εξοπλιστικής έκδοσης. Το πακέτο συμπληρώνεται από την εργοστασιακή εγγύηση επτά ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, όποιο συμπληρωθεί πρώτο, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της Kia.