Το SUV της Mazda που πούλησε 5 φορές περισσότερο απ’ όσο περίμεναν – Πόσο κάνει στην Ελλάδα;

Στη νέα του γενιά, το SUV της Mazda δείχνει έτοιμο να συνεχίσει την πορεία του ως το πιο επιτυχημένο μοντέλο στην ιστορία της μάρκας

Όταν το νέο Mazda CX-5 κυκλοφόρησε στην εγχώρια αγορά της Ιαπωνίας, οι άνθρωποι της εταιρείας είχαν θέσει ως στόχο τις 2.000 παραγγελίες ανά μήνα, έναν αριθμό που θα τους άφηνε αρκετά ικανοποιημένους. Ωστόσο, η απάντηση του αγοραστικού κοινού ήταν εκκωφαντική, με τη Mazda να δέχεται περισσότερες από 10.000 παραγγελίες.

Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε τις προσδοκίες ακόμα και των πιο αισιόδοξων, με το νέο CX-5 να φαίνεται έτοιμο να συνεχίσει την πορεία ενός μοντέλου που είναι μακράν το πιο επιτυχημένο εμπορικά στην ιστορία της.

Δημοφιλές σε όλους

Με μια επίδοση που ήταν πέντε φορές υψηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις, είναι ξεκάθαρο πως το κοινό υποδέχθηκε ιδιαίτερα ζεστά τη σχεδίαση και τη συνολική φιλοσοφία της τρίτης γενιάς του SUV. Σύμφωνα με τη Mazda, οι αγοραστές προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα ηλικιών, από νεότερους οδηγούς έως και μεγαλύτερους σε ηλικία πελάτες.

Τα στοιχεία των παραγγελιών δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι πρώτοι αγοραστές στράφηκαν κυρίως στις πλουσιότερες εκδόσεις εξοπλισμού. Η κορυφαία έκδοση L συγκέντρωσε το 65% των συνολικών παραγγελιών, ενώ η μεσαία έκδοση G ακολούθησε με 32%. Η βασική έκδοση S περιορίστηκε μόλις στο 3%.

Αντίστοιχα, στις επιλογές εξατομίκευσης, παρότι το λανσάρισμα έγινε με το γνωστό Soul Red Crystal, το 25% των πελατών προτίμησε την απόχρωση Rhodium White, η οποία κοστίζει επιπλέον ¥55.000 (περίπου 320 ευρώ). Στο εσωτερικό, η επένδυση Sports Tan αποδείχθηκε ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς επιλέχθηκε σχεδόν στο 40% των CX-5 με πακέτο εξοπλισμού L.

Περισσότεροι χώροι και τεχνολογία

Η θετική υποδοχή του μοντέλου έρχεται παρά τις αρχικές αντιδράσεις που υπήρξαν με αφορμή την απουσία φυσικών κουμπιών για τον κλιματισμό και για το γεγονός ότι δεν διατίθεται προς το παρόν αυτοφορτιζόμενη υβριδική έκδοση.

Η Mazda αναφέρει ότι οι ιδιοκτήτες εκτιμούν ιδιαίτερα τους αυξημένους χώρους για τους πίσω επιβάτες, τα μεγαλύτερα ανοίγματα των θυρών που διευκολύνουν την τοποθέτηση παιδικού καθίσματος, καθώς και τη δυνατότητα αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων ώστε να δημιουργείται μεγάλος χώρος στο εσωτερικό. Θετικά σχόλια συγκεντρώνει και η νέα οθόνη infotainment των 15,6 ιντσών μαζί με το ανασχεδιασμένο περιβάλλον λειτουργίας της.

Εκδόσεις και τιμές σε Ιαπωνία και Ελλάδα

Το νέο CX-5 προσφέρεται αποκλειστικά με το ήπια υβριδικό σύστημα e-SkyActiv, που συνδυάζεται με βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων. Η μετάδοση γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων, ενώ οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε προσθιοκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις.

Η τιμή εκκίνησης του νέου Mazda CX-5 στην Ιαπωνία ανέρχεται σε ¥3.300.000 (περίπου 19.200 ευρώ), ενώ η κορυφαία έκδοση της γκάμας φτάνει τα ¥4.306.500 (περίπου 25.100 ευρώ).

Παράλληλα, στη χώρα μας το νέο Mazda CX-5 προσφέρεται σε 7 διαφορετικές εκδόσεις, με τις τιμές να ξεκινούν από τις 4.960,81 ευρώ για την έκδοση Prime-Line FWD, ενώ η κορυφαία έκδοση, Homura AWD, ξεκινά από 46.423,40 ευρώ.

Έκδοση Τύπος κινητήρα Ιπποδύναμη Κίνηση Κιβώτιο Τιμή Prime-Line 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid βενζίνης 141 PS FWD Αυτόματο 6 σχέσεων 34.960,81 € Centre-Line 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid βενζίνης 141 PS FWD Αυτόματο 6 σχέσεων 38.905,57 € Exclusive-Line 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid βενζίνης 141 PS FWD Αυτόματο 6 σχέσεων 41.272,42 € Homura 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid βενζίνης 141 PS FWD Αυτόματο 6 σχέσεων από 44.383,88 € Centre-Line 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid βενζίνης 141 PS AWD Αυτόματο 6 σχέσεων 41.272,42 € Exclusive-Line 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid βενζίνης 141 PS AWD Αυτόματο 6 σχέσεων 43.477,43 € Homura 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid βενζίνης 141 PS AWD Αυτόματο 6 σχέσεων από 46.423,40 €

Το CX-5 παραμένει το πιο επιτυχημένο μοντέλο της Mazda, έχοντας ξεπεράσει τις 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως μέχρι το τέλος του 2025, έπειτα από 14 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι και η νέα γενιά έχει όλα τα εφόδια για να συνεχίσει αυτή την πορεία.