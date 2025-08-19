Το SUV της Nissan που μπορεί να διασχίσει το Ηνωμένο Βασίλειο με ένα γέμισμα

Η τεχνολογία e-POWER τρίτης γενιάς της Nissan δοκιμάζεται με επιτυχία σε ένα εμβληματικό ταξίδι.

Ισχύς: 140kW (190PS)

Ροπή: 310 Nm

Κατανάλωση (WLTP): 4.5l/100km

Εκπομπές ρύπων (WLTP): 102g/km

Σε μια εντυπωσιακή δοκιμασία των δυνατοτήτων του e-POWER τρίτης γενιάς, οι μηχανικοί της Nissan ολοκλήρωσαν το θρυλικό ταξίδι από το Land’s End στο John O’Groats, καλύπτοντας συνολικά 1.347 χιλιόμετρα με μόλις ένα γέμισμα.

Κατά τη διάρκεια 18 ωρών οδήγησης σε δύο ημέρες, δύο Nissan Qashqai e-POWER που οδηγήθηκαν από ειδικούς του Nissan Technical Centre Europe (NTCE) στο Cranfield του Bedfordshire, διέσχισαν το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο τέλος της διαδρομής, η δεξαμενή τους διέθετε καύσιμα για επιπλέον 161 χιλιόμετρα, επιτυγχάνοντας εξαιρετική κατανάλωση 3,76 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα – τη βέλτιστη επίδοση στην κατηγορία.

Η πρόκληση αυτή θυμίζει μια αντίστοιχη δοκιμή του 2007, όταν το Qashqai 1.5dCi Diesel διένυσε την ίδια απόσταση με μέση κατανάλωση 4,2L/100km, καθιερώνοντας τότε σημείο αναφοράς για την οικονομία καυσίμου. Σήμερα, 18 χρόνια μετά, το Qashqai με την αναβαθμισμένη ηλεκτροκίνητη τεχνολογία ολοκλήρωσε την ίδια διαδρομή χρησιμοποιώντας ρεζερβουάρ μικρότερης χωρητικότητας κατά 10 λίτρα.

Ο Dean Driver, Μηχανικός Αξιολόγησης Οχημάτων και ένας από τους οδηγούς του εγχειρήματος, δήλωσε:

«Το ταξίδι με το Qashqai e-POWER από το Land’s End έως το John O’Groats ανέδειξε πραγματικά τις δυνατότητες του νέου συστήματος μετάδοσης. Η οδήγηση ήταν ήσυχη και ομαλή, και διανύσαμε 1.347 χιλιόμετρα με καύσιμο να απομένει – κάτι που φανερώνει την πρόοδο αυτής της τεχνολογίας.»

Σε αντίθεση με τα συμβατικά υβριδικά οχήματα, το Qashqai e-POWER διαθέτει έναν βενζινοκινητήρα που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια ηλεκτρισμού για την τροφοδοσία ενός ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος κινεί απευθείας τους τροχούς. Αυτό σημαίνει πως η κίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας αμεσότητα στην απόκριση, αθόρυβη λειτουργία και ομαλή επιτάχυνση – χωρίς να απαιτείται φόρτιση μέσω πρίζας.

Ο David Moss, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Έρευνας & Ανάπτυξης στη Nissan AMIEO (Αφρική, Μέση Ανατολή, Ινδία, Ευρώπη και Ωκεανία), σχολίασε:

«Το νέο σύστημα e-POWER ενσωματώνει την εμπειρία πολλών ετών ανάπτυξης. Αναβαθμίσαμε την απόδοση, μειώσαμε τις εκπομπές και προσφέραμε βελτιωμένη οδηγική εμπειρία — διατηρώντας παράλληλα την αυτονομία που προσφέρει ένας ντίζελ. Είναι τιμή μας που προσφέρουμε σήμερα την κορυφαία στην κατηγορία απόδοση, οικονομία και περιβαλλοντική φιλικότητα.»

Το νέο σύστημα e-POWER 5 σε 1 συγκεντρώνει βασικά εξαρτήματα — ηλεκτροκινητήρα, γεννήτρια, μετατροπέα, ενισχυτή και μειωτή — σε έναν πλήρως επανασχεδιασμένο κινητήρα 1,5 λίτρων με turbo. Επίσης, αξιοποιεί τη μοναδική τεχνολογία STARC της Nissan για τη διαδικασία καύσης, αυξάνοντας τη θερμική απόδοση στο εντυπωσιακό 42%. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω σταθεροποίησης της καύσης εντός του κυλίνδρου, με αποτέλεσμα πιο αθόρυβη και αποδοτική λειτουργία στις χαμηλές στροφές.

Η παραγωγή του νέου Qashqai με e-POWER ξεκίνησε τον Ιούλιο, στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland, Ηνωμένο Βασίλειο, και το μοντέλο θα είναι σύντομα διαθέσιμο σε όλη την Ευρώπη.

Ψηφιακές καινοτομίες & υποβοήθηση οδήγησης

Εκτός από το βελτιωμένο σύστημα e-POWER, το Qashqai ενσωματώνει ενισχυμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας μέσω της πλατφόρμας Google, με πλήρη πρόσβαση σε Χάρτες Google, Βοηθό Google και το Play Store. Οι νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν:

Φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant

Πρόσβαση σε περισσότερες εφαρμογές

Πληροφορίες καιρού για προγραμματισμένους προορισμούς

Δυνατότητα καταγραφής και κοινοποίησης ταξιδιών με την υπηρεσία Nissan Trip Stories

Η βελτιωμένη σουίτα υποβοήθησης ProPILOT περιλαμβάνει νέα χαρακτηριστικά αυτόνομης οδήγησης πολλαπλών λωρίδων, με ακόμα καλύτερη παρακολούθηση κυκλοφορίας και αυξημένη περιβαλλοντική επίγνωση.

Διαβάστε επίσης: Tι είναι το AdBlue: Πόσο κοστίζει, πως συμπληρώνεις και γιατί δεν θες να σου τελειώσει στις διακοπές σου

Επιπλέον, η παράταση των διαστημάτων συντήρησης από 15.000 σε 20.000 χιλιόμετρα μειώνει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) για τους νέους κατόχους.

Τι κρατάμε:

Το Qashqai e-POWER διαθέτει έναν βενζινοκινητήρα που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια ηλεκτρισμού

Δύο Nissan Qashqai e-POWER κάλυψαν 1.347 χιλιόμετρα με μόλις ένα γέμισμα

Στο τέλος της διαδρομής είχαν αρκετά καύσιμα για επιπλέον 161 χιλιόμετρα

Το φθηνότερο SUV της Toyota που τα κάνει όλα – Καίει 4,4 lt/100km

Πότε έρχεται στην Ελλάδα το εντυπωσιακό C-SUV της Leapmotor

Ο Gordon Murray ίσως δημιούργησε το κορυφαίο supercar όλων των εποχών