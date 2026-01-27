Το SUV της Opel που έγινε best-seller στην Ελλάδα μέσα σε 7 μήνες – Ξεκινά από 22.900 ευρώ

Το νέο SUV της Opel έφερε 1.107 ταξινομήσεις από τον Μάιο 2025. Η γερμανική μάρκα ανέβηκε πάνω από 18% και το Hybrid ξεκινά από 22.900 €.

Η Opel έκλεισε το 2025 με αισθητή ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά επιβατικών, καταγράφοντας αύξηση άνω του 18% στις ταξινομήσεις σε σχέση με το 2024. Στην «αιχμή» της εμπορικής πορείας βρέθηκε το νέο Opel Frontera, το οποίο μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο από την έναρξη διάθεσής του (τον Μάιο του 2025) πέτυχε 1.107 ταξινομήσεις και αντιστοίχισε περίπου στο 15% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών της μάρκας στην Ελλάδα.

Το ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά δεν είναι μόνο ο αριθμός. Είναι κυρίως η ταχύτητα με την οποία ένα νέο SUV «γράφει» όγκο, σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και οι επιλογές πολλές. Η Opel αποδίδει την επίδοση σε ένα συγκεκριμένο μείγμα χαρακτηριστικών, δηλαδή χώρους, ευελιξία, επιλογές 5 ή 7 θέσεων και εξηλεκτρισμένα σύνολα που «κουμπώνουν» στη σημερινή ζήτηση.

Τι δείχνουν οι αριθμοί για την Opel στην Ελλάδα

Στο δελτίο Τύπου που αφορά την ελληνική αγορά, η Opel αναφέρει ότι το 2025 πέτυχε σημαντική βελτίωση εμπορικών αποτελεσμάτων, με αύξηση πάνω από 18% στις ταξινομήσεις επιβατικών. Πρόκειται για ποσοστό που, σε πρακτικό επίπεδο, συνδέεται με αυξημένη δυναμική στο retail και πιθανότατα ενίσχυση του μίγματος σε SUV, τα οποία κρατούν σταθερά υψηλό μερίδιο στη ζήτηση.

Το Frontera εμφανίζεται ως το μοντέλο που «τράβηξε» το μεγαλύτερο μέρος του momentum. Οι 1.107 ταξινομήσεις από την έναρξη εμπορικής πορείας του τον Μάιο 2025 μέχρι το τέλος του έτους, μαζί με το περίπου 15% επί των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών της Opel, δείχνουν ότι το αυτοκίνητο λειτούργησε ως βασικός μοχλός στην γκάμα.

Γιατί το Frontera βρήκε γρήγορα κοινό

Η Opel προβάλλει το Frontera ως SUV που δίνει έμφαση στην πρακτικότητα. Τα βασικά στοιχεία που αναφέρονται επίσημα για το μοντέλο είναι:

μήκος 4.385 mm

χώρος αποσκευών 460 lt στην πενταθέσια έκδοση με τα πίσω καθίσματα όρθια

έως 1.600 lt με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων (60/40)

δυνατότητα επιλογής 5 ή 7 θέσεων (ανάλογα με έκδοση/διαμόρφωση)

Στην πράξη, το «κλειδί» για την ελληνική οικογένεια δεν είναι μόνο ο μέγιστος όγκος αποσκευών, αλλά η καθημερινή ευχρηστία. Το Frontera τοποθετείται ακριβώς σε αυτό το σημείο, ως λύση που καλύπτει μετακινήσεις πόλης και εκδρομές, χωρίς να ζητά απαραίτητα το αποτύπωμα και το κόστος ενός μεγαλύτερου SUV.

5 ή 7 θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες

Η διαθεσιμότητα 7θέσιας διάταξης είναι στοιχείο που στην Ελλάδα έχει σαφή ζήτηση σε συγκεκριμένα προφίλ αγοραστών, δηλαδή οικογένειες με παιδιά, όσους χρειάζονται περιστασιακά δύο επιπλέον θέσεις ή όσους θέλουν ευελιξία χωρίς να πάνε σε MPV. Η Opel «χτίζει» αυτό το αφήγημα πάνω στη δυνατότητα διαμόρφωσης και στη λογική ενός οικογενειακού SUV με έμφαση στη χρηστικότητα.

Κινητήρες και εξηλεκτρισμός – οι επιλογές που δίνει η Opel

Στη γκάμα του μοντέλου βρίσκουμε υβριδικά συστήματα κίνησης 48V με ισχύ 110 PS ή 145 PS, καθώς και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Για τον υποψήφιο αγοραστή αυτό μεταφράζεται σε δύο διαφορετικές λογικές χρήσης:

Το 48V Hybrid στοχεύει σε χαμηλότερη κατανάλωση στην καθημερινότητα, με αυτόματο κιβώτιο, χωρίς την υποχρέωση φόρτισης.

Η ηλεκτρική έκδοση απευθύνεται σε όσους έχουν πρόσβαση σε φόρτιση και θέλουν μηδενικές εκπομπές στην χρήση, ειδικά μέσα στην πόλη.

Τιμή στην Ελλάδα – από 22.900 € για το Frontera Hybrid

Το πιο «ηχηρό» στοιχείο της ανακοίνωσης είναι η τιμή εκκίνησης. Η Opel αναφέρει ότι το Opel Frontera Hybrid με αυτόματο κιβώτιο ξεκινά στην Ελλάδα από 22.900 €, μετά από προωθητική ενέργεια της ελληνικής αντιπροσωπείας. Η ηλεκτρική έκδοση του Opel Frontera ξεκινά από τις 30.000 ευρώ, χωρίς καμία κρατική επιδότηση ή πρόγραμμα ενίσχυσης.

Τι κρατάμε;