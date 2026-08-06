Το SUV της Toyota που έχει πουλήσει 2,1 εκατ. αυτοκίνητα μέσα σε 10 χρόνια – Στην Ελλάδα είναι ακόμη No1

Το SUV της Toyota που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της εταιρείας συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια παρουσίας στην αγορά

Το Toyota C-HR συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια παρουσίας στην αγορά, έχοντας εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της Toyota στην Ευρώπη. Από το λανσάρισμά του το 2016 μέχρι σήμερα, το ιαπωνικό C-SUV έχει ξεχωρίσει για τον τολμηρό σχεδιασμό, τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα και τα προηγμένα εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης, καταγράφοντας περισσότερες από 2,1 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από 1,2 εκατομμύρια στην Ευρώπη.

Στη χώρα μας, το Toyota CH-R διατηρεί τη θέση του στις καρδιές των Ελλήνων, έχοντας ήδη καταγράψει 1.972 πωλήσεις μέσα στο πρώτο 6μηνο του 2026, μια επίδοση που το τοποθετεί στην πρώτη θέση της κατηγορίας C-SUV.

Ένα ευρωπαϊκό success story

Το C-HR αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Toyota για την ευρωπαϊκή αγορά, προσελκύοντας ένα νέο κοινό που αναζητούσε ξεχωριστό design και σύγχρονη τεχνολογία. Η δυναμική αισθητική του, με στοιχεία coupé, συνέβαλε σημαντικά στην ανανέωση της εικόνας της μάρκας, ενώ περισσότεροι από τους μισούς αγοραστές δηλώνουν ότι ο σχεδιασμός ήταν ο βασικός λόγος επιλογής του.

Η εμπορική του πορεία αποτυπώνεται και στα μερίδια αγοράς, καθώς διατηρεί κατά μέσο όρο ποσοστό περίπου 7,7% στην ευρωπαϊκή κατηγορία C-SUV. Παράλληλα, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην προσέλκυση νέων πελατών, με το 2019 το 67% των αγοραστών να επιλέγει Toyota για πρώτη φορά. Ιδιαίτερα υψηλά παραμένουν και τα ποσοστά ικανοποίησης των ιδιοκτητών, που φτάνουν το 74%, έναντι 64% του μέσου όρου της κατηγορίας.

Από την πρώτη γενιά μέχρι σήμερα

Η πρώτη γενιά του Toyota C-HR παρουσιάστηκε το 2016, διατηρώντας σχεδόν αυτούσια τη σχεδίαση των πρωτότυπων που είχαν παρουσιαστεί στα Σαλόνια Αυτοκινήτου του Παρισιού και της Φρανκφούρτης. Οι έντονες γραμμές, η χαμηλή σιλουέτα και η καμπίνα του οδηγοκεντρικού SUV δημιούργησαν μια νέα σχεδιαστική ταυτότητα για την Toyota.

Παράλληλα, αποτέλεσε ένα από τα πρώτα μοντέλα της κατηγορίας που ανέδειξαν την υβριδική τεχνολογία ως βασική επιλογή, ενώ βασίστηκε στην πλατφόρμα TNGA-C, προσφέροντας χαμηλό κέντρο βάρους, βελτιωμένη οδική συμπεριφορά και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

Η δεύτερη γενιά ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη

Το δεύτερης γενιάς Toyota C-HR, που παρουσιάστηκε το 2023, σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στην Ευρώπη, έχοντας ως στόχο να ανταποκριθεί ακόμη καλύτερα στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών. Η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία συνοδεύεται από στοιχεία όπως οι κρυφές χειρολαβές θυρών, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός 64 χρωμάτων και η πανοραμική οροφή, ενώ η ψηφιακή καμπίνα και τα αναβαθμισμένα συστήματα πολυμέσων δημιουργούν μια πιο σύγχρονη εμπειρία για τον οδηγό και τους επιβάτες.

Η γκάμα περιλαμβάνει Hybrid και Plug-in Hybrid εκδόσεις, αξιοποιώντας την τελευταία γενιά της υβριδικής τεχνολογίας της Toyota. Η Plug-in Hybrid έκδοση προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία περίπου 100 χλμ. σε αστικές διαδρομές και έως 66 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο WLTP, ενώ ήταν το πρώτο μοντέλο της Toyota που εξοπλίστηκε με τη λειτουργία geo-fencing του συστήματος Predictive Efficient Drive, η οποία διαχειρίζεται αυτόματα τη χρήση ηλεκτρικής και υβριδικής λειτουργίας ανάλογα με τη διαδρομή και τις ζώνες χαμηλών εκπομπών.

Παράλληλα, το μοντέλο ενσωματώνει την τρίτη γενιά του Toyota Safety Sense, το νέο σύστημα πολυμέσων Toyota Smart Connect, καθώς και περισσότερα ανακυκλωμένα και μη ζωικής προέλευσης υλικά, μειώνοντας περαιτέρω το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Νέες προσθήκες για το 2026

Για το 2026, η Toyota προχωρά σε αναβάθμιση της γκάμας του C-HR. Η έκδοση C-LUB αποκτά νέες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε ματ μαύρο φινίρισμα, επένδυση Samara στα καθίσματα, γκρι ραφές και διακοσμητικά στοιχεία σε gunmetal στον επιλογέα ταχυτήτων.

Παράλληλα, η έκδοση GR SPORT θα είναι πλέον διαθέσιμη σε όλους τους τύπους συστημάτων κίνησης, διευρύνοντας τις επιλογές για τους υποψήφιους αγοραστές. Το ανανεωμένο Toyota C-HR 2026 είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στις ευρωπαϊκές αγορές.

Tι κρατάμε: