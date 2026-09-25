Το SUV της Volkswagen που σάρωσε τον Αύγουστο στην Ευρώπη

Το Volkswagen T-Roc έκανε τον Αύγουστο κάτι περισσότερο από το να βρεθεί στην κορυφή των SUV της Ευρώπης. Κατάφερε να γίνει το αυτοκίνητο με τις περισσότερες ταξινομήσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας, αφήνοντας πίσω του ονόματα όπως τα Dacia Sandero, Volkswagen Golf και Tesla Model Y.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Dataforce που δημοσίευσε το Automotive News Europe, το γερμανικό SUV κατέγραψε 12.185 ταξινομήσεις τον Αύγουστο του 2026, επικρατώντας σε μια μάχη που κρίθηκε μόλις για 189 αυτοκίνητα.

Η επίδοση του Αυγούστου έρχεται να προστεθεί σε μια ακόμη πιο σημαντική εικόνα. Στο πρώτο οκτάμηνο του έτους το T-Roc έχει ήδη φτάσει τις 132.845 μονάδες, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση ολόκληρης της ευρωπαϊκής αγοράς και παραμένοντας το SUV με τις περισσότερες ταξινομήσεις.

Το T-Roc ήταν το Νο1 αυτοκίνητο της Ευρώπης

Το αποτέλεσμα του Αυγούστου έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή το T-Roc δεν επικράτησε απλώς μεταξύ των SUV. Με τις 12.185 ταξινομήσεις, ανέβηκε στην πρώτη θέση της συνολικής κατάταξης της Dataforce για την Ευρώπη, η οποία στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ελβετία.

Πίσω του βρέθηκε το Dacia Sandero με 11.996 αυτοκίνητα, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ένα ακόμη Volkswagen, το Golf, με 11.752 ταξινομήσεις. Η διαφορά ανάμεσα στο T-Roc και το Sandero ήταν επομένως μόλις 189 μονάδες.

Τα 10 δημοφιλέστερα αυτοκίνητα της Ευρώπης τον Αύγουστο

Θέση Μοντέλο Ταξινομήσεις Αυγούστου 2026 1 Volkswagen T-Roc 12.185 2 Dacia Sandero 11.996 3 Volkswagen Golf 11.752 4 Mercedes-Benz GLC 11.591 5 Volkswagen Tiguan 11.223 6 Citroën C3 10.375 7 Tesla Model Y 10.281 8 Toyota Yaris 9.783 9 Peugeot 208 9.601 10 Toyota Yaris Cross 9.600

Τα στοιχεία προέρχονται από τη Dataforce και αφορούν τον Αύγουστο του 2026.

Τρία Volkswagen μέσα στην πρώτη πεντάδα

Ο Αύγουστος ήταν συνολικά ιδιαίτερα ισχυρός για τη Volkswagen. Εκτός από το T-Roc στην πρώτη θέση, το Golf κατέλαβε την τρίτη με 11.752 μονάδες και το Tiguan την πέμπτη με 11.223.

Αυτό σημαίνει ότι τρία από τα πέντε δημοφιλέστερα μοντέλα της Ευρώπης τον συγκεκριμένο μήνα έφεραν το σήμα της Volkswagen.

Ανάμεσά τους κατάφερε να μπει μόνο η Mercedes-Benz GLC, η οποία πραγματοποίησε επίσης έναν εντυπωσιακό μήνα με 11.591 ταξινομήσεις και άνοδο 61,7% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.

Πρώτο παρά την πτώση των πωλήσεών του

Υπάρχει πάντως μια σημαντική λεπτομέρεια πίσω από την πρώτη θέση του T-Roc. Οι 12.185 ταξινομήσεις του Αυγούστου ήταν κατά 17,4% λιγότερες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όταν είχαν ταξινομηθεί 14.752 αυτοκίνητα.

Άρα, η πρωτιά δεν προέκυψε επειδή το T-Roc κατέγραψε κάποιο εντυπωσιακό ετήσιο άλμα. Αντίθετα, αρκετοί από τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές του κινήθηκαν επίσης χαμηλότερα. Το Sandero έχασε 13,8%, το Toyota Yaris Cross 20,9% και το Renault Clio 23,3%.

Η ουσία, ωστόσο, παραμένει ότι μέσα σε αυτή τη συγκυρία το T-Roc κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες ταξινομήσεις από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο στην Ευρώπη.

Το πιο δημοφιλές SUV και στο πρώτο οκτάμηνο

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η επίδοση στο σύνολο της χρονιάς. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026 έχουν ταξινομηθεί 132.845 Volkswagen T-Roc στην Ευρώπη. Το συγκεκριμένο νούμερο το τοποθετεί στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, πίσω μόνο από το Dacia Sandero και το Volkswagen Golf.

Η πρώτη πεντάδα του οκταμήνου διαμορφώνεται ως εξής:

Θέση Μοντέλο Ιανουάριος-Αύγουστος 2026 1 Dacia Sandero 145.424 2 Volkswagen Golf 133.249 3 Volkswagen T-Roc 132.845 4 Renault Clio 128.941 5 Tesla Model Y 126.395

Το πιο ενδιαφέρον είναι πόσο μικρή είναι πλέον η απόσταση από το Golf. Μόλις 404 αυτοκίνητα χωρίζουν τα δύο Volkswagen έπειτα από οκτώ μήνες.

Το T-Roc βρίσκεται επίσης μπροστά από όλα τα υπόλοιπα SUV. Το Toyota Yaris Cross έχει 122.292 μονάδες, το Tiguan 121.401, το Peugeot 2008 110.707 και το Kia Sportage 102.429.

Πάνω από 132.000 αυτοκίνητα σε οκτώ μήνες

Η επίδοση των 132.845 μονάδων σημαίνει ότι το T-Roc εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Volkswagen στην Ευρώπη.

Και αυτό ενώ οι ταξινομήσεις του στο πρώτο οκτάμηνο είναι 6,5% χαμηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν είχαν φτάσει τις 142.077 μονάδες.

Το στοιχείο έχει σημασία γιατί δείχνει ότι η εμπορική θέση ενός μοντέλου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το αν αυξάνονται οι απόλυτοι αριθμοί του. Παρά τη μικρότερη επίδοση σε σχέση με πέρυσι, το T-Roc παραμένει αρκετά ισχυρό ώστε να βρίσκεται τρίτο ανάμεσα σε όλα τα μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς και πρώτο ανάμεσα στα SUV.

Η Volkswagen κυριαρχεί ψηλά στην κατάταξη

Οι πωλήσεις του T-Roc δεν αποτελούν μεμονωμένο αποτέλεσμα. Στην πρώτη δεκάδα του οκταμήνου βρίσκονται τρία μοντέλα της Volkswagen. Το Golf είναι δεύτερο με 133.249 μονάδες, το T-Roc τρίτο με 132.845 και το Tiguan όγδοο με 121.401.

Ειδικά για το T-Roc, η εικόνα δείχνει πόσο έχει αλλάξει η ευρωπαϊκή αγορά τα τελευταία χρόνια. Ένα compact SUV βρίσκεται πλέον μόλις λίγες εκατοντάδες αυτοκίνητα πίσω από το Golf, ένα μοντέλο που για δεκαετίες αποτελούσε σχεδόν συνώνυμο της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου.

Τι γίνεται με το νέο T-Roc στην Ελλάδα

Η νέα γενιά του T-Roc βρίσκεται ήδη στην ελληνική αγορά, με τη Volkswagen να την προσφέρει με εξηλεκτρισμένους κινητήρες βενζίνης eTSI, ισχύος 116 και 150 PS. Σύμφωνα με τον επίσημο ελληνικό τιμοκατάλογο της Volkswagen, η έκδοση 1.5 eTSI 116 PS DSG Trend έχει τιμή καταλόγου 28.590 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι Life, Style και R-Line.

Η επίσημη ιστοσελίδα της Volkswagen εμφανίζει αυτή την περίοδο και χαμηλότερη τιμή εκκίνησης από 27.390 ευρώ, η οποία αφορά την τρέχουσα εμπορική προσφορά και όχι την τιμή του βασικού τιμοκαταλόγου.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ψηφιακό cockpit, σύγχρονα συστήματα infotainment και εκτεταμένη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης, με το μοντέλο να διατηρεί την τοποθέτησή του στην καρδιά της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής κατηγορίας των compact SUV.

Μια πρωτιά που λέει περισσότερα από έναν καλό μήνα

Η πρώτη θέση του Αυγούστου έχει προφανώς τη δική της αξία, αλλά το σημαντικότερο στοιχείο βρίσκεται στο σύνολο της χρονιάς. Με 132.845 ταξινομήσεις σε οκτώ μήνες, το T-Roc δεν είναι απλώς ένα SUV που είχε έναν δυνατό Αύγουστο. Είναι αυτή τη στιγμή το SUV με τις περισσότερες ταξινομήσεις στην Ευρώπη στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, ενώ απέχει μόλις 404 μονάδες από τη δεύτερη θέση της συνολικής αγοράς.

Και τον Αύγουστο κατάφερε να κάνει το επόμενο βήμα, αφήνοντας πίσω ακόμη και τα παραδοσιακά hatchback και supermini και ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Τι κρατάμε;