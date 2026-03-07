quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το SUV της Volkswagen που ξεπουλάει στην Ευρώπη θα συνεχίσει με θερμικούς κινητήρες μέχρι το 2035

ΣΑΒΒΑΤΟ | 07.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-suv-tis-volkswagen-pou-xepoulaei-stin-evropi-tha-synechisei-me-thermikous-kinitires-mechri-to-2035-711437

Το best-seller SUV της μάρκας δεν πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα, καθώς η εταιρεία σχεδιάζει δύο μεγάλες ανανεώσεις που θα παρατείνουν τη ζωή του μέχρι και την επόμενη δεκαετία

Η Volkswagen φαίνεται αποφασισμένη να κρατήσει το Tiguan στο επίκεντρο της γκάμας της για αρκετά χρόνια ακόμη. Παρότι η αυτοκινητοβιομηχανία επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση, το δημοφιλές SUV με κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την αγορά σύντομα. Αντίθετα, το πλάνο της εταιρείας, προβλέπει δύο σημαντικές ανανεώσεις μέσα στα επόμενα χρόνια, κάτι που ουσιαστικά παρατείνει τον κύκλο ζωής του μοντέλου μέχρι περίπου το 2035.

Το Tiguan αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Volkswagen παγκοσμίως, με εκατομμύρια πωλήσεις από το λανσάρισμά του το 2007 και κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία των SUV.

Ένα ασυνήθιστο πλάνο εξέλιξης

Στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα περισσότερα μοντέλα δέχονται μία σημαντική ανανέωση στο μέσο της ζωής τους πριν αντικατασταθούν από νέα γενιά. Η Volkswagen όμως ακολουθεί διαφορετική στρατηγική για το Tiguan.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν σε εσωτερική συνάντηση της εταιρείας στο χρονοδιάγραμμα του μοντέλου, προβλέπονται δύο μεγάλες αναβαθμίσεις, προγραμματισμένες για το 2028 και το 2031.

Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στη Volkswagen να διατηρήσει το μοντέλο ανταγωνιστικό για περισσότερο χρόνο, χωρίς να χρειαστεί να επενδύσει άμεσα σε μια ολοκαίνουργια γενιά.

Τι θα αλλάξει στο πρώτο facelift

Η πρώτη ανανέωση, που αναμένεται προς το τέλος της δεκαετίας, θα επικεντρωθεί κυρίως στην τεχνολογία και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Η Volkswagen σκοπεύει να ευθυγραμμίσει το Tiguan με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της μάρκας, αναβαθμίζοντας το λογισμικό, το infotainment και τις ψηφιακές λειτουργίες. Παράλληλα, είναι πιθανό να υπάρξει μεγαλύτερη παρουσία φυσικών διακοπτών, καθώς η εταιρεία φαίνεται να επανεξετάζει τις επαφικές λειτουργίες.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Σε επίπεδο σχεδίασης, οι αλλαγές θα είναι πιο διακριτικές. Αναμένονται νέοι προφυλακτήρες, διαφορετικές φωτιστικές υπογραφές LED και ανανεωμένες επιλογές σε ζάντες και χρώματα.

Δεύτερη ανανέωση πριν το τέλος της δεκαετίας

Η δεύτερη αναβάθμιση, που προγραμματίζεται για τις αρχές της δεκαετίας του 2030, θα φέρει πιο αισθητές σχεδιαστικές αλλαγές.

Η Volkswagen θέλει το Tiguan να παραμείνει επίκαιρο σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία, επομένως η εμφάνιση θα προσαρμοστεί στη νεότερη σχεδιαστική γλώσσα της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, θα υπάρξουν παρεμβάσεις και στους κινητήρες. Η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης – κυρίως μέσω υβριδικών συστημάτων – θεωρείται απαραίτητη ώστε το μοντέλο να συνεχίσει να συμμορφώνεται με τους ολοένα αυστηρότερους κανονισμούς εκπομπών στην Ευρώπη.

Παράλληλη πορεία με τα ηλεκτρικά μοντέλα

Η επέκταση της ζωής του Tiguan με κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν σημαίνει ότι η Volkswagen εγκαταλείπει τα ηλεκτρικά SUV. Αντίθετα, η εταιρεία ετοιμάζει νέα μοντέλα που θα βασίζονται σε διαφορετική αρχιτεκτονική.

Παράλληλα, το ηλεκτρικό ID.4 αναμένεται να δεχθεί σημαντική ανανέωση μέσα στα επόμενα χρόνια και υπάρχει η πιθανότητα να υιοθετήσει την ονομασία ID. Tiguan στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ονοματοδοσίας της μάρκας.

Με αυτόν τον τρόπο, η Volkswagen φαίνεται να επιδιώκει τη διατήρηση του ονόματος Tiguan τόσο στην εποχή των θερμικών κινητήρων όσο και στην ηλεκτρική μετάβαση.

Τι κρατάμε

  • Η Volkswagen σχεδιάζει δύο μεγάλα facelift για το Tiguan, το 2028 και το 2031.

  • Η στρατηγική αυτή παρατείνει τη ζωή του SUV μέχρι περίπου το 2035.

  • Το πρώτο facelift θα επικεντρωθεί κυρίως σε τεχνολογία και εσωτερικό.

  • Το δεύτερο θα φέρει πιο εμφανείς αλλαγές στη σχεδίαση.

  • Παράλληλα εξελίσσονται και ηλεκτρικά μοντέλα, με πιθανή εμφάνιση ενός ID. Tiguan.

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Vokswagen Tiguan#Volkswagen#VW
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-proto-b-suv-pou-epitrepei-hands-free-aftonomi-odigisi-irthe-stin-ellada-timi-795046

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.03.2026

Το πρώτο B-SUV που επιτρέπει hands-free αυτόνομη οδήγηση ήρθε στην Ελλάδα – Τιμή
episima-stoicheia-epirease-telika-o-polemos-tou-iran-tis-times-kafsimon-stin-ellada-725558

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.03.2026

Επίσημα στοιχεία: Επηρέασε τελικά ο πόλεμος του Ιράν τις τιμές καυσίμων στην Ελλάδα;
apokalypsi-gia-to-esoteriko-tis-neas-mercedes-amg-gt-echei-fotismo-mechri-kai-stin-iliorofi-795281

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.03.2026

Αποκάλυψη για το εσωτερικό της νέας Mercedes-AMG GT – Έχει φωτισμό μέχρι και στην ηλιοροφή
kleinei-to-kentro-tis-athinas-gia-ton-imimarathonio-tin-kyriaki-des-analytika-dromous-kai-ores-690912

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.03.2026

Κλείνει το κέντρο της Αθήνας για τον Ημιμαραθώνιο την Κυριακή – Δες αναλυτικά δρόμους και ώρες
kleinei-simera-i-attiki-odos-des-se-poio-ypsos-ti-ora-kai-mechri-pote-698313

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.03.2026

Κλείνει σήμερα η Αττική Οδός – Δες σε ποιο ύψος, τι ώρα και μέχρι πότε
i-nissan-apeilei-na-kleisei-to-ergostasio-pou-paragetai-to-qashqai-giati-766899

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.03.2026

Η Nissan απειλεί να κλείσει το εργοστάσιο που παράγεται το Qashqai – Γιατί;

Πρόσφατες Ειδήσεις