Το SUV της Volkswagen που ξεπουλάει στην Ευρώπη θα συνεχίσει με θερμικούς κινητήρες μέχρι το 2035

Το best-seller SUV της μάρκας δεν πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα, καθώς η εταιρεία σχεδιάζει δύο μεγάλες ανανεώσεις που θα παρατείνουν τη ζωή του μέχρι και την επόμενη δεκαετία

Η Volkswagen φαίνεται αποφασισμένη να κρατήσει το Tiguan στο επίκεντρο της γκάμας της για αρκετά χρόνια ακόμη. Παρότι η αυτοκινητοβιομηχανία επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση, το δημοφιλές SUV με κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την αγορά σύντομα. Αντίθετα, το πλάνο της εταιρείας, προβλέπει δύο σημαντικές ανανεώσεις μέσα στα επόμενα χρόνια, κάτι που ουσιαστικά παρατείνει τον κύκλο ζωής του μοντέλου μέχρι περίπου το 2035.

Το Tiguan αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Volkswagen παγκοσμίως, με εκατομμύρια πωλήσεις από το λανσάρισμά του το 2007 και κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία των SUV.

Ένα ασυνήθιστο πλάνο εξέλιξης

Στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα περισσότερα μοντέλα δέχονται μία σημαντική ανανέωση στο μέσο της ζωής τους πριν αντικατασταθούν από νέα γενιά. Η Volkswagen όμως ακολουθεί διαφορετική στρατηγική για το Tiguan.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν σε εσωτερική συνάντηση της εταιρείας στο χρονοδιάγραμμα του μοντέλου, προβλέπονται δύο μεγάλες αναβαθμίσεις, προγραμματισμένες για το 2028 και το 2031.

Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στη Volkswagen να διατηρήσει το μοντέλο ανταγωνιστικό για περισσότερο χρόνο, χωρίς να χρειαστεί να επενδύσει άμεσα σε μια ολοκαίνουργια γενιά.

Τι θα αλλάξει στο πρώτο facelift

Η πρώτη ανανέωση, που αναμένεται προς το τέλος της δεκαετίας, θα επικεντρωθεί κυρίως στην τεχνολογία και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Η Volkswagen σκοπεύει να ευθυγραμμίσει το Tiguan με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της μάρκας, αναβαθμίζοντας το λογισμικό, το infotainment και τις ψηφιακές λειτουργίες. Παράλληλα, είναι πιθανό να υπάρξει μεγαλύτερη παρουσία φυσικών διακοπτών, καθώς η εταιρεία φαίνεται να επανεξετάζει τις επαφικές λειτουργίες.

Σε επίπεδο σχεδίασης, οι αλλαγές θα είναι πιο διακριτικές. Αναμένονται νέοι προφυλακτήρες, διαφορετικές φωτιστικές υπογραφές LED και ανανεωμένες επιλογές σε ζάντες και χρώματα.

Δεύτερη ανανέωση πριν το τέλος της δεκαετίας

Η δεύτερη αναβάθμιση, που προγραμματίζεται για τις αρχές της δεκαετίας του 2030, θα φέρει πιο αισθητές σχεδιαστικές αλλαγές.

Η Volkswagen θέλει το Tiguan να παραμείνει επίκαιρο σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία, επομένως η εμφάνιση θα προσαρμοστεί στη νεότερη σχεδιαστική γλώσσα της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, θα υπάρξουν παρεμβάσεις και στους κινητήρες. Η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης – κυρίως μέσω υβριδικών συστημάτων – θεωρείται απαραίτητη ώστε το μοντέλο να συνεχίσει να συμμορφώνεται με τους ολοένα αυστηρότερους κανονισμούς εκπομπών στην Ευρώπη.

Παράλληλη πορεία με τα ηλεκτρικά μοντέλα

Η επέκταση της ζωής του Tiguan με κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν σημαίνει ότι η Volkswagen εγκαταλείπει τα ηλεκτρικά SUV. Αντίθετα, η εταιρεία ετοιμάζει νέα μοντέλα που θα βασίζονται σε διαφορετική αρχιτεκτονική.

Παράλληλα, το ηλεκτρικό ID.4 αναμένεται να δεχθεί σημαντική ανανέωση μέσα στα επόμενα χρόνια και υπάρχει η πιθανότητα να υιοθετήσει την ονομασία ID. Tiguan στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ονοματοδοσίας της μάρκας.

Με αυτόν τον τρόπο, η Volkswagen φαίνεται να επιδιώκει τη διατήρηση του ονόματος Tiguan τόσο στην εποχή των θερμικών κινητήρων όσο και στην ηλεκτρική μετάβαση.

Τι κρατάμε