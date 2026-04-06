Το SUV των 500.000 ευρώ που απαγορεύεται να χρησιμοποιήσεις τις πίσω ζώνες ασφαλείας

Συνολικά 102 αυτοκίνητα ανακαλούνται, με την εταιρεία να προειδοποιεί τους ιδιοκτήτες να μην χρησιμοποιούν τα πίσω καθίσματα για λόγους ασφαλείας

Ένα φαινομενικά μικρό λάθος αναγκάζει μια εταιρεία να ανακαλέσει συνολικά 102 αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, αφού ένα όχι αρκετά σφιγμένο μπουλόνι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος. Ο λόγος για τη Rolls-Royce και το πολυτελές SUV, Cullinan, αποδεικνύοντας πως προβλήματα μπορεί να υπάρξουν ακόμα κι όταν ξοδέψεις… περίπου μισό εκατομμύριο δολάρια για το αυτοκίνητό σου.

Μικρό πρόβλημα – Μεγάλος πονοκέφαλος

Όλα ξεκίνησαν από μια δοκιμή της Cullinan, με τους ανθρώπους της Rolls-Royce να ακούνε έναν περίεργο θόρυβο. Μετά από έρευνες ανακαλύφθηκε πως ο εν λόγω θόρυβος προερχόταν από ένα χαλαρό μπουλόνι στον μηχανισμό ζώνης ασφαλείας στο πίσω κάθισμα. Η Rolls-Royce διαπίστωσε ότι οχήματα που κατασκευάστηκαν μεταξύ 27ης Νοεμβρίου του 2019 και 19ης Νοεμβρίου του 2025 ενδέχεται να έχουν το ίδιο πρόβλημα.

Αν και δεν υπάρχουν πληροφορίες για ατυχήματα, η βρετανική μάρκα αποφάσισε πως οι συνολικά 102 Cullinan που παρήχθησαν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να περάσουν από έλεγχο.

Το φαινομενικά μικρό πρόβλημα μπορεί να βάλει τους πίσω επιβάτες σε μεγάλο κίνδυνο αφού, σε περίπτωση ατυχήματος, η ζώνη ασφαλείας στα πίσω καθίσματα ενδέχεται να μην καταφέρει να τους συγκρατήσει. Παράλληλα, η πλάτη του πίσω καθίσματος θα μπορούσε επίσης να μετακινηθεί προς τα εμπρός αν μετατοπιστούν αποσκευές κατά τη διάρκεια πρόσκρουσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.

Η οδηγία προς τους ιδιοκτήτες

Θέλοντας να προλάβει το κακό προτού αυτό συμβεί, η Rolls-Royce προειδοποιεί τους ιδιοκτήτες Cullinan να μην χρησιμοποιούν τα πίσω καθίσματα ούτε να τοποθετούν αντικείμενα στον χώρο αποσκευών μέχρι το αυτοκίνητό τους να περάσει από έλεγχο. Η βρετανική μάρκα θα προχωρήσει σε ανακλήσεις, με τις σχετικές ειδοποιήσεις να αναμένεται να ξεκινήσουν αυτόν τον Μάϊο.

Η αποκατάσταση του προβλήματος είναι πολύ απλή και θα πραγματοποιηθεί χωρίς κόστος για τους ιδιοκτήτες.

Η εν λόγω είδηση δείχνει πως λάθη όπως αυτό γίνονται και στα καλύτερα σπίτια, με τη Rolls-Royce – μια εταιρεία παγκοσμίου φήμης και κύρους – να αναγκάζεται να ανακαλέσει αυτοκίνητα με εξαψήφιο κόστος. Το θετικό της υπόθεσης είναι πως το πρόβλημα εντοπίστηκε πριν υπάρξουν αναφορές για κάποιον τραυματισμό και η εταιρεία έσπευσε να ενημερώσει τους πελάτες της και να αναλάβει το κόστος της επισκευής.

Πηγή: Carscoops.com