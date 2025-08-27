Το SUV του Batman ξεπούλησε μέσα σε 2 λέπτα! – Κοστίζει 31.000 ευρώ

Η Mahindra κατάφερε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας με έναν τρόπο που θα ζήλευε ακόμα και το περίφημο «Bat-Signal»

Η Mahindra παρουσίασε το BE 6 Batman Edition, βασισμένο στο κορυφαίο πακέτο Pack Three

Οι 999 μονάδες εξαντλήθηκαν σε μόλις 135 δευτερόλεπτα από το άνοιγμα των παραγγελιών

Διαθέτει σατινέ μαύρο design με χρυσές λεπτομέρειες και θεματικά στοιχεία Batman σε ζάντες, εσωτερικό και φωτισμούς

Κινείται από ηλεκτροκινητήρα 286 PS με 0-100 km/h < 7 δλ. και μπαταρία 79 kWh με αυτονομία 550 km WLTP

Οι παραδόσεις ξεκινούν 20 Σεπτεμβρίου 2025, στην Παγκόσμια Ημέρα Batman

Μια ειδική έκδοση του ηλεκτρικού SUV BE 6 της Mahindra, μάλλον θα αναγκάσει τον δήμαρχο της Gotham να γεμίσει την πόλη με φορτιστές. Με το όνομα «Batman Edition», η συγκεκριμένη έκδοση βασίζεται στο κορυφαίο πακέτο εξοπλισμού Pack Three του BE 6 και εξαντλήθηκε μέσα σε μόλις 135 δευτερόλεπτα (!) από το άνοιγμα των παραγγελιών.

Από τις 300 στις 999 μονάδες

Η Mahindra αρχικά είχε προγραμματίσει να κατασκευάσει 300 οχήματα, ωστόσο η απήχηση ήταν τέτοια που η εταιρεία αύξησε τον αριθμό στις 999 μονάδες. Παρά την επέκταση, τα αυτοκίνητα «εξαφανίστηκαν» σχεδόν ακαριαία, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αριθμό σήματος (από το 001 έως το 999), δίνοντας έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα στη διαδικασία αγοράς.

Το «σκοτεινό» design

Το Batman Edition ξεχωρίζει άμεσα χάρη στη σατινέ μαύρη βαφή και τις χρυσές λεπτομέρειες σε αναρτήσεις και δαγκάνες φρένων. Το σήμα της νυχτερίδας εμφανίζεται διακριτικά αλλά επίμονα σε πολλά σημεία, από τις ζάντες έως τον εσωτερικό διάκοσμο. Η αίσθηση είναι σαφώς πιο «κινηματογραφική» σε σχέση με το τυπικό BE 6, με μικρές λεπτομέρειες όπως οι φωτισμοί εισόδου να ενισχύουν τον θεματικό χαρακτήρα.

Η τεχνολογική βάση: Pack Three

Η ειδική έκδοση δεν είναι απλώς αισθητικό παιχνίδι. Βασίζεται στην πλουσιότερη και πιο εξελιγμένη παραλλαγή του BE 6, το Pack Three, που αντιπροσωπεύει την κορυφαία έκφραση της Mahindra, στη νέα ηλεκτρική γκάμα της.

Με τοποθετημένο στον πίσω άξονα ηλεκτροκινητήρα ισχύος 286 ίππων και 380 Nm ροπής, προσφέρει γρήγορη επιτάχυνση και οδηγικό χαρακτήρα που ξεφεύγει από τα «συμβατικά», με τα 0-100 km/h ναι ολοκληρώνονται σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα, καθιστώντας το BE 6 ένα από τα ταχύτερα ηλεκτρικά στην κατηγορία του. Κάπως πρέπει να ξεφύγεις από τον Joker άλλωστε…

H μπαταρία χωρητικότητα 79 kWh, προσφέρει θεωρητική αυτονομία έως 682 χιλιόμετρα μετρημένα στον ινδικό κύκλο ARAI και περίπου 550 χλμ. κατά WLTP. Τα 0-100 km/h ολοκληρώνονται σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα, καθιστώντας το BE 6 ένα από τα ταχύτερα ηλεκτρικά στην κατηγορία του.

Με ταχεία DC φόρτιση 180 kW (η DC Comics ήταν αυτή που ανέδειξε τον Batman ως χαρακτήρα… τυχαίο; ) η μπαταρία μπορεί να ανακτήσει ενέργεια από το 20 ως το 80% της πληρότητας της σε περίπου 20 λεπτά, ενώ για καθημερινή χρήση, όταν βγαίνεις για δείπνο με την Catwoman για παράδειγμα, το μπριζώνεις σε φορτιστή AC 11 kW στο batcave και μια πλήρης φόρτιση διαρκεί λιγότερο από 8 ώρες.

Στο εσωτερικό

Το Pack Three φέρνει μαζί του την πλήρη γκάμα εξοπλισμού:

-Διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, με infotainment που υποστηρίζει ασύρματη συνδεσιμότητα.

-Σύστημα ήχου Harman Kardon 16 ηχείων.

-ADAS επιπέδου 2, με κάμερες και ραντάρ για ενεργά συστήματα υποβοήθησης.

-7 αερόσακους

-Head-Up Display, με πανοραμική κάμερα 360 μοιρών

-Εξελιγμένο σύστημα κλιματισμού με σοφιστικέ «purifier» αέρα

Στο Batman Edition, όλα αυτά αποκτούν θεματική χροιά με ειδικές υφές, χρωματικές λεπτομέρειες και επιγραφές που θυμίζουν στον οδηγό ότι βρίσκεται πίσω από το τιμόνι μιας περιορισμένης παραγωγής.

Παράδοση την… ημέρα Batman

Οι πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται για τις 20 Σεπτεμβρίου 2025, ημερομηνία που συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Batman, μεγάλη η χάρη του και η νυχτεριδοσύνη του (ούτε που ξέραμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο). Πρόκειται για ακόμα «παιχνίδι» συμβολισμού από τη Mahindra, που δείχνει πως αυτή η έκδοση δεν είναι απλώς μια εμπορική κίνηση, αλλά ένα καλά σχεδιασμένο project με πολιτισμικές αναφορές στη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Η επιτυχία του BE 6 Batman Edition άνοιξε την όρεξη της Mahindra. Η εταιρεία ήδη αφήνει να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες ειδικές εκδόσεις, πάντα σε συνεργασία με την Warner Bros.

Τι κρατάμε;

Εξαντλήθηκε: 999 μονάδες πουλήθηκαν σε 135 δευτερόλεπτα (23/8/2025).

Παραγωγή: αρχικά 300 μονάδες, επεκτάθηκε σε 999 λόγω ζήτησης.

Τιμή: ₹27,79 lakh (~31.000 €)

Badge numbers: επιλογή από 001 έως 999 (μη αποκλειστικά).

Παραδόσεις: από 20 Σεπτεμβρίου 2025, Παγκόσμια Ημέρα Batman.



Στην Ελλάδα το Lynk&Co 08: Το premium plug-in hybrid SUV που κάνει 200 km μόνο με ρεύμα – Τιμές

Δοκιμή Opel Frontera 1.2 Hybrid 145 PS: Το value for money SUV της μάρκας

Τα 5 υβριδικά B-SUV που καίνε κάτω από 5 lt/100km – Τιμές από 23.390 ευρώ