Το SUV του χρυσού Μιλτου Τεντογλου που «πετάει»

Η Skoda βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του Μίλτου Τεντόγλου από το 2022, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να ανανεώνεται το 2025

Η Skoda συγχαίρει τον Μίλτο Τεντόγλου για τη νέα ιστορική του επιτυχία και τη νέα χρυσή σελίδα που έγραψε στην καριέρα του, κατακτώντας την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέτυχε άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του και κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά τον ευρωπαϊκό τίτλο στο αγώνισμα. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που τον περνά στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς έγινε ο πρώτος άνδρας αθλητής που κατακτά τέσσερις διαδοχικούς ευρωπαϊκούς τίτλους στο μήκος.

Η πορεία του Τεντόγλου προς το συγκεκριμένο επίτευγμα ξεκίνησε στο Βερολίνο το 2018, συνεχίστηκε στο Μόναχο το 2022 και στη Ρώμη το 2024, πριν από τη νέα του επιτυχία στο Μπέρμιγχαμ.

Η Skoda στο πλευρό του Τεντόγλου

Η Skoda βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του Μίλτου Τεντόγλου από το 2022. Η συνεργασία βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η αυθεντικότητα, η σεμνότητα, η διαρκής εξέλιξη και η κορυφαία απόδοση. Για τη Skoda, η παρουσία στο πλευρό ενός αθλητή με τις επιδόσεις και την προσωπικότητα του Τεντόγλου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, εκτός από κορυφαίος άλτης και επιτομή του cool, είναι και οδηγός ενός Skoda Enyaq Coupe RS, της κορυφαίας έκδοσης με τετρακίνηση και συνολική απόδοση 299 ίππων. Όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα στη γκάμα της Skoda, το Enyaq είχε ως βασικές αρχές την ισορροπία, την άνεση και την πρακτικότητα, ενώ το σήμα RS προσθέτει και τον απαραίτητο δυναμισμό που ταιριάζει γάντι στον χρυσό πρωταθλητή μας.

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Η τέταρτη διαδοχική κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης επιβεβαιώνει τη διάρκεια του Έλληνα πρωταθλητή στο υψηλότερο επίπεδο. Παράλληλα, αναδεικνύει όχι μόνο το ταλέντο του, αλλά και τη συνέπεια, την αφοσίωση και την ψυχραιμία που χαρακτηρίζουν την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια.

Η Skoda συνεχάρη θερμά τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα μεγάλη διάκριση και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στους επόμενους στόχους της καριέρας του.