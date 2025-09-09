Το Suzuki των 16.990 ευρώ φτάνει τις 10 εκατομμύρια πωλήσεις

Ένα σημαντικό ορόσημο πέτυχε το δημοφιλές μοντέλο της Suzuki, καθώς οι συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις του έφτασαν τα 10 εκατομμύρια έως τον Ιούλιο του 2025.

Τις 10 εκατ. πωλήσεις έφτασε το Suzuki Swift

Η ιστορία του ξεκίνησε προς περισσότερα από 20 χρόνια, τον Νοέμβριο του 2004

Η παραγωγή του έχει επεκταθεί σε πολλές γωνιές του πλανήτη

Το μοντέλο συνεχίζει να εξελίσσεται διαρκώς και σήμερα διατίθεται και σε υβριδικές εκδόσεις

Από την πρώτη του παρουσίαση, το SWIFT δεν ήταν απλώς ένα ακόμα compact αυτοκίνητο – αποτέλεσε σημείο καμπής για τη Suzuki. Σχεδιάστηκε ως ένα παγκόσμιο στρατηγικό μοντέλο και αναγνωρίστηκε διεθνώς, κερδίζοντας διακρίσεις Αυτοκινήτου της Χρονιάς στην Ιαπωνία και σε πολλές άλλες χώρες. Δεν είναι τυχαίο που θεωρείται πια ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της εταιρείας.

Η παραγωγή του έχει επεκταθεί σε πολλές γωνιές του πλανήτη – από την Ιαπωνία, την Ουγγαρία και την Ινδία, μέχρι την Κίνα, το Πακιστάν και τη Γκάνα. Το SWIFT έχει διατεθεί σε περισσότερες από 170 χώρες και περιοχές, μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία, η Ινδία και η Ευρώπη, παγιώνοντας τη θέση του ως βασικό παγκόσμιο μοντέλο της Suzuki.

Διαβάστε επίσης: Αυτά τα αυτοκίνητα κάνουν αφόρητη τη ζωή στις πόλεις – Ο λόγος θα σε εκπλήξει!

Από τα 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα που έχουν πουληθεί συνολικά, το 60% αφορούν την αγορά της Ινδίας, το 14% την Ευρώπη, το 8% την Ιαπωνία και το υπόλοιπο 18% άλλες χώρες. Μάλιστα, μόνο στην Ινδία έχουν πωληθεί περίπου 6 εκατομμύρια SWIFT από το 2005, γεγονός που το καθιστά πρωταγωνιστή στην κατηγορία των compact αυτοκινήτων πόλης στη χώρα.

Το μοντέλο εξελίσσεται διαρκώς και σήμερα διατίθεται και σε υβριδικές εκδόσεις, προσφέροντας έναν συνδυασμό οικονομίας και απόδοσης που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η Suzuki δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την πορεία αυτή, προσαρμόζοντας την παραγωγή της στις ανάγκες κάθε αγοράς και προσφέροντας αυτοκίνητα που στηρίζουν την καθημερινότητα των οδηγών σε όλο τον κόσμο.

Μήνυμα από τον Πρόεδρο της Suzuki

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους πελάτες μας παγκοσμίως που επέλεξαν το SWIFT. Είναι για εμάς μεγάλη τιμή να ανακοινώνουμε πως οι συνολικές πωλήσεις του έφτασαν τα 10 εκατομμύρια οχήματα. Το SWIFT, το οποίο λανσαρίστηκε το 2004 ως ένα compact μοντέλο βασισμένο σε παγκόσμια πρότυπα, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά αυτοκίνητα της Suzuki. Ήταν, επίσης, το πρώτο μοντέλο μας που κατασκευάστηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για την παγκόσμια παρουσία μας. Με το βλέμμα στο μέλλον, η ομάδα της Suzuki θα συνεχίσει να εργάζεται συλλογικά για να προσφέρει προϊόντα που διευκολύνουν την καθημερινή μετακίνηση των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.»

Σταθμοί στην ιστορία του Suzuki Swift

Νοέμβριος 2004 : Παρουσίαση 1ης γενιάς στην Ιαπωνία

Φεβρουάριος 2005 : Έναρξη παραγωγής στην Ουγγαρία

Μάιος 2005 : Έναρξη παραγωγής στην Ινδία

Ιούνιος 2005 : Έναρξη παραγωγής στην Κίνα

Σεπτέμβριος 2005 : Λανσάρισμα SWIFT Sport (Ιαπωνία)

Νοέμβριος 2009 : Έναρξη παραγωγής στο Πακιστάν

Σεπτέμβριος 2010 : Λανσάρισμα 2ης γενιάς SWIFT

Δεκέμβριος 2011 : Λανσάρισμα 2ης γενιάς SWIFT Sport (CVT: Ιαν. 2012)

Ιανουάριος 2017 : Λανσάρισμα 3ης γενιάς

Σεπτέμβριος 2017 : Λανσάρισμα 3ης γενιάς SWIFT Sport

Σεπτέμβριος 2022 : Έναρξη παραγωγής στη Γκάνα

Δεκέμβριος 2023: Λανσάρισμα 4ης γενιάς (MT: Ιαν. 2024)

Ορόσημα πωλήσεων παγκοσμίως

Ιούνιος 2008 : 1 εκατ.

Ιανουάριος 2011 : 2 εκατ.

Ιανουάριος 2013 : 3 εκατ.

Αύγουστος 2014 : 4 εκατ.

Απρίλιος 2016 : 5 εκατ.

Φεβρουάριος 2018 : 6 εκατ.

Οκτώβριος 2019 : 7 εκατ.

Δεκέμβριος 2021 : 8 εκατ.

Οκτώβριος 2023 : 9 εκατ.

Ιούλιος 2025: 10 εκατ.

Αυτό είναι το νέο Renault Clio – Δες με τι κινητήρες και πότε θα έρθει στην Ελλάδα

Skoda Epiq: Αυτό είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της μάρκας – Τι προσφέρει;

Τιμή κάτω από 21.000 ευρώ για το στιλάτο B-SUV της Nissan – Τι προσφέρει;