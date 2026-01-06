quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το ταξί που αν το πάρεις μετά από ποτό σε χρεώνουν έξτρα αν κάνεις εμετό

ΤΡΙΤΗ | 06.01.2026
Autotypos Team
to-taxi-pou-an-to-pareis-meta-apo-poto-se-chreonoun-extra-an-kaneis-emeto-787798

Αν ήπιες λίγο παραπάνω, τότε καλό για την τσέπη σου θα ήταν να κάνεις… εμετό πριν μπεις σε αυτό το ταξί

Οι καιροί αλλάζουν και μαζί τους και οι μετακινήσεις, με χιλιάδες ανθρώπους να επιλέγουν να μπουν σε ένα αυτόνομο ταξί για να γυρίσουν στα σπίτια τους μετά από μια βραδινή έξοδο. Μπορεί έτσι να γλιτώνουν τις νευρικές κινήσεις και το… «μπλα-μπλα» του οδηγού – και τα δύο αρκετά «σπαστικά», ειδικά αν είσαι μεθυσμένος – αλλά κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.

Αυτό αφού ο ανύπαρχτος οδηγός δεν θα σταματήσει για να σε περιμένει να… «ξαλαφρώσεις», επιστρέφοντας μερικές από τις μπύρες που ήπιες, αλλά η εταιρεία θα σου ρίξει και πρόστιμο… εμετού!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το ρομποταξί και τα μάτια σου

Η Tesla θέλει να βάλει φρένο σε όσους μπαίνουν στα αυτόνομα ταξί της με… οχτάρια, πολλοί εκ των οποίων δυστυχώς αφήνουν δυσάρεστες εκπλήξεις για τους επόμενους πελάτες. Σύμφωνα με το νέο σύστημα, όσοι επιβάτες αφήνουν στο ρομποταξί υπολείμματα φαγητού, λάσπες ή λερώνουν το εσωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο, θα πρέπει να πληρώσουν άλλα 50 δολάρια σαν πρόστιμο.

Παράλληλα, όποιος καπνίσει ή κάνει εμετό μέσα σε ένα ρομποταξί της Tesla θα πρέπει να πληρώσει επιπλέον 150 δολλάρια!

«Δίνουμε προτεραιότητα στη διατήρηση ενός καθαρού και άνετου περιβάλλοντος για όλους τους επιβάτες και προωθούμε την υπεύθυνη συμπεριφορά των οδηγών», αναφέρει μια δήλωση της Tesla, η οποία κοινοποιήθηκε στο X. «Για την αντιμετώπιση περιστατικών όπου τα οχήματα χρειάζονται επιπλέον καθαρισμό μετά από μια διαδρομή, θα αξιολογήσουμε τον τύπο και τη σοβαρότητα της ακαταστασίας και θα προσθέσουμε την κατάλληλη χρέωση».

Σύμφωνα με την Tesla, οι «δράστες» θα λαμβάνουν μια ειδοποίηση στην οποία θα ενημερώνονται πως απαιτείται επιπλέον καθαρισμός, την οποία θα μπορούν να αμφισβητήσουν επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας.

Τι κρατάμε:

  • Έξτρα χρεώσεις για βρώμικα ρούχα/παπούτσια, κάπνισμα κι εμετούς ανακοίνωσε η Tesla
  • Τα νέα «πρόστιμα» αφορούν τα αυτόνομα ταξί της εταιρείας
  • Αν δεν μπορείς να κάνεις οικονομία… στο ποτό, καλύτερα κάνε εμετό πριν μπεις σε αυτόνομο ταξί

Πηγή: Carscoops.com

Tags
#Tesla#Tesla Cybercab#αυτόνομα ταξί#ρομποταξί
