Το ταξί που αν το πάρεις μετά από ποτό σε χρεώνουν έξτρα αν κάνεις εμετό

Αν ήπιες λίγο παραπάνω, τότε καλό για την τσέπη σου θα ήταν να κάνεις… εμετό πριν μπεις σε αυτό το ταξί

Οι καιροί αλλάζουν και μαζί τους και οι μετακινήσεις, με χιλιάδες ανθρώπους να επιλέγουν να μπουν σε ένα αυτόνομο ταξί για να γυρίσουν στα σπίτια τους μετά από μια βραδινή έξοδο. Μπορεί έτσι να γλιτώνουν τις νευρικές κινήσεις και το… «μπλα-μπλα» του οδηγού – και τα δύο αρκετά «σπαστικά», ειδικά αν είσαι μεθυσμένος – αλλά κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.

Αυτό αφού ο ανύπαρχτος οδηγός δεν θα σταματήσει για να σε περιμένει να… «ξαλαφρώσεις», επιστρέφοντας μερικές από τις μπύρες που ήπιες, αλλά η εταιρεία θα σου ρίξει και πρόστιμο… εμετού!

Το ρομποταξί και τα μάτια σου

Η Tesla θέλει να βάλει φρένο σε όσους μπαίνουν στα αυτόνομα ταξί της με… οχτάρια, πολλοί εκ των οποίων δυστυχώς αφήνουν δυσάρεστες εκπλήξεις για τους επόμενους πελάτες. Σύμφωνα με το νέο σύστημα, όσοι επιβάτες αφήνουν στο ρομποταξί υπολείμματα φαγητού, λάσπες ή λερώνουν το εσωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο, θα πρέπει να πληρώσουν άλλα 50 δολάρια σαν πρόστιμο.

Παράλληλα, όποιος καπνίσει ή κάνει εμετό μέσα σε ένα ρομποταξί της Tesla θα πρέπει να πληρώσει επιπλέον 150 δολλάρια!

NEWS: Tesla has introduced cleaning fees for their Robotaxis. • $50: Charged for moderate messes, such as food spills, significant dirt and minor stains. • $150: Charged for severe messes, such as biowaste or smoking in the vehicle. Tesla: “We prioritize maintaining a clean… pic.twitter.com/t8BFCcNrrr — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) December 23, 2025

«Δίνουμε προτεραιότητα στη διατήρηση ενός καθαρού και άνετου περιβάλλοντος για όλους τους επιβάτες και προωθούμε την υπεύθυνη συμπεριφορά των οδηγών», αναφέρει μια δήλωση της Tesla, η οποία κοινοποιήθηκε στο X. «Για την αντιμετώπιση περιστατικών όπου τα οχήματα χρειάζονται επιπλέον καθαρισμό μετά από μια διαδρομή, θα αξιολογήσουμε τον τύπο και τη σοβαρότητα της ακαταστασίας και θα προσθέσουμε την κατάλληλη χρέωση».

Σύμφωνα με την Tesla, οι «δράστες» θα λαμβάνουν μια ειδοποίηση στην οποία θα ενημερώνονται πως απαιτείται επιπλέον καθαρισμός, την οποία θα μπορούν να αμφισβητήσουν επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας.

Τι κρατάμε:

Έξτρα χρεώσεις για βρώμικα ρούχα/παπούτσια, κάπνισμα κι εμετούς ανακοίνωσε η Tesla

Τα νέα «πρόστιμα» αφορούν τα αυτόνομα ταξί της εταιρείας

Αν δεν μπορείς να κάνεις οικονομία… στο ποτό, καλύτερα κάνε εμετό πριν μπεις σε αυτόνομο ταξί

Πηγή: Carscoops.com