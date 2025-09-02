Το τερμάτισε οδηγός στη Εύβοια: Έκανε drift έξω από… Αστυνομικό Τμήμα!

Σε επίδειξη ικανοτήτων και drift επιδόθηκε ένας εντελώς «άνιωθος» οδηγός στα Ψαχνά Ευβοίας.

Ήθελε να κάνει donuts με την BMW του και αντί για κάποιο πάρκινγκ διάλεξε να το κάνει στον δρόμο

Και ποιον δρόμο μάλιστα, μόλις λίγα μέτρα από το Αστυνομικό Τμήμα!!!

Ο ασυνείδητος οδηγός «πιάστηκε» από κάμερα και το ΣΚΑΙ εξασφάλισε το βίντεο

Εσένα σε γράφουν για ψύλλου πήδημα κι αυτός κάνει σβούρες έξω από Αστυνομικό Τμήμα… «κύριος». Σοκάρει το βίντεο που εξασφάλισε το ΣΚΑΙ, στο οποίο μπορούμε έναν οδηγό μιας BMW Σειράς 1 πρώτης γενιάς να κάνει μερικές σβούρες (τα λεγόμενα donuts) σε δημόσιο δρόμο, λίγα μέτρα μακριά από το Αστυνομικό Τμήμα στα Ψαχνά Ευβοίας.

Δεν χαμπαριάζει τίποτα

Αυτή η έκφραση δυστυχώς ταιριάζει γάντι σε χιλιάδες οδηγούς που κυκλοφορούν καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους. Βάζοντας στην άκρη σχόλια όπως «κάγκουρες», «αμάξια που κάνουν ΒΟΥΤΣΣΣ» και λοιπά, η άποψή μας είναι πως για την κατάσταση που βιώνουμε και για τους εκατοντάδες ανθρώπους που χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους ευθυνόμαστε πρώτοι απ’ όλους εμείς και μετά όλοι οι άλλοι (δρόμοι, αυτοκίνητα, αστυνομίες, κυβερνήσεις κλπ.)

Μπορεί να έχουμε έναν από τους πιο «αρχαίους» στόλους οχημάτων στην Ευρώπη, ωστόσο, οι Έλληνες δεν είμαστε κακοί οδηγοί. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει τίποτα και κάνουμε το δικό μας επειδή… μπορούμε!

