Το Tesla Roadster είναι έτοιμο να απογειωθεί – Πότε αποκαλύπτεται

Σχεδόν 9 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το Tesla Roadster είναι έτοιμο και η εταιρεία ανακοίνωσε πότε θα το δούμε στην τελική του μορφή

Η Tesla ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει την τελική έκδοση του πολυαναμενόμενου ηλεκτρικού supercar την 1η Οκτωβρίου, σχεδόν 9 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του πρωτοτύπου και 6 χρόνια μετά την αρχικά προγραμματισμένη έναρξη παραγωγής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Waco του Τέξας, ενώ η αντίστροφη μέτρηση στην ιστοσελίδα της Tesla δείχνει ότι το Roadster θα αποκαλυφθεί στις 19:30 τοπική ώρα, δηλαδή στις 03:30 ώρα Ελλάδος (2/10/26).

Από αναβολή σε αναβολή

Το Roadster έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε μια από τις πιο απρόσμενες παρουσιάσεις της Tesla, κατά την αποκάλυψη του Tesla Semi. Η αρχική του μορφή προέβλεπε ένα ανοιχτό 2+2 ηλεκτρικό μοντέλο με επιδόσεις που, ακόμη και σήμερα, παραμένουν εντυπωσιακές. Η Tesla είχε ανακοινώσει αρχικά επιτάχυνση 0-60 mph (περίπου 97 km/h) σε 1,9 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα άνω των 250 mph (περίπου 402 km/h) και αυτονομία 620 μιλίων (περίπου 966 km). Το αρχικό πλάνο προέβλεπε ότι το μοντέλο θα κυκλοφορούσε το 2020.

Ωστόσο, η ημερομηνία μετατέθηκε αρχικά για το 2022 και στη συνέχεια για το 2023 και το 2024, πριν ακολουθήσει μια μεγάλη περίοδος σιωπής. Στο μεταξύ, η Tesla έστρεψε την προσοχή της σε άλλα projects, μεταξύ των οποίων και το αυτόνομο Cybercab, το οποίο πλέον βρίσκεται σε εμπορική λειτουργία.

New Tesla Roadster Unveil 10.01 https://t.co/9J3YPT25fm — Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2026

«Go for launch» και… πύραυλοι

Η νέα ανακοίνωση έγινε μέσω της πλατφόρμας X του Elon Musk και συνοδεύεται από το σύνθημα «Go for launch». Η συγκεκριμένη φράση ενδέχεται να αποτελεί αναφορά στους προαιρετικούς πυραυλοκινητήρες που έχει αναφέρει στο παρελθόν ο Musk για το Roadster. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να μειώσουν τον χρόνο για τα 60 mph από στάση στα μόλις 1,1 δευτερόλεπτα, επίδοση σχεδόν δύο φορές ταχύτερη από ένα μονοθέσιο Formula 1.

Η teaser εικόνα που έδωσε στη δημοσιότητα η Tesla δεν αποκαλύπτει πολλά. Διακρίνονται, ωστόσο, οι πίδακες καυσαερίων από τους συγκεκριμένους προωθητήρες, οι οποίοι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εταιρείας έχουν εξελιχθεί από τη SpaceX.

Παράλληλα, ορατές είναι σημαντικές σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το πρωτότυπο του 2017, όπως μια ενιαία φωτεινή λωρίδα σε όλο το πλάτος του πίσω μέρους και μια μεγάλη πίσω αεροτομή. Το αρχικό πρωτότυπο είχε σαφώς πιο διακριτική και μινιμαλιστική σχεδίαση, με αμάξωμα coupe που βασιζόταν σχεδιαστικά στο Model S.

Άγνωστος ο αριθμός των παραγγελιών

Η Tesla έχει προσκαλέσει στην εκδήλωση όσους έχουν καταθέσει προκαταβολή για το Roadster, με τις προσκλήσεις να είναι μη μεταβιβάσιμες. Δεν είναι γνωστό, ωστόσο, πόσες παραγγελίες έχουν συγκεντρωθεί για το supercar μέσα στα σχεδόν εννέα χρόνια που μεσολάβησαν από την αρχική του παρουσίαση.

Η τιμή είχε αρχικά τοποθετηθεί περίπου στις 200.000 δολάρια (περίπου 173.000 ευρώ) για τη βασική έκδοση και στις 250.000 δολάρια (περίπου 217.000 ευρώ) για την κορυφαία Founders Series.