Το θρυλικό Freelander επέστρεψε… αλλά είναι κινέζικο

Το όνομα Freelander ξαναζωντανεύει ως μια νέα premium 4×4 μάρκα μέσω της νέας συνεργασίας της Jaguar Land Rover με την κινέζικη Chery

H παράδοση που άφησε πίσω του το Land Rover Freelander συνεχίζεται, με το όνομα Freelander να επανέρχεται αυτή τη φορά ως μια εντελώς νέα premium 4×4 μάρκα που δημιουργήθηκε από τη συνεργασία της Jaguar Land Rover (JLR) με την κινεζική Chery.

Το πρώτο μοντέλο της νέας μάρκας είναι ένα compact οικογενειακό SUV με off-road χαρακτήρα και αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, το οποίο κάνει ντεμπούτο στην Κίνα.

Ντεμπούτο στην Κίνα με διεθνείς βλέψεις

Το μοντέλο βασίζεται στο Concept 97 (το όνομα αναφέρεται στο έτος 1997, όταν λανσαρίστηκε το πρώτο Freelander) και η έκδοση παραγωγής αναμένεται να διατηρήσει τα περισσότερα στοιχεία του concept, με εξαίρεση τις πίσω πόρτες που ανοίγουν αντίθετα και δεν έχουν κολόνα (pillarless). Το νέο Freelander είναι ένα off-road οικογενειακό SUV μεσαίων διαστάσεων που βασίζεται σε μια νέα αρχιτεκτονική 800V. Αυτή η πλατφόρμα υποστηρίζει τρεις τύπους κινητήριων συνόλων: αμιγώς ηλεκτρικό, με range-extender και plug-in hybrid. Η παραγωγή θα γίνεται στο εργοστάσιο της JLR-Chery στο Changsu της Κίνας.

Το Freelander θα λανσαριστεί αρχικά στην Κίνα, με παρουσίαση σε ειδική εκδήλωση στο Πεκίνο και δημόσια έκθεση στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της πόλης την επόμενη εβδομάδα. Η μάρκα έχει ήδη επιβεβαιώσει σχέδια για διεθνή διάθεση, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Τα εξαγόμενα μοντέλα θα είναι ειδικά προσαρμοσμένες εκδόσεις για κάθε αγορά, όχι απλές προσαρμογές του κινεζικού μοντέλου.

Τα πρωτότυπα έχουν ήδη δοκιμαστεί εκτενώς στην Ευρώπη και έχουν σχεδιαστεί ώστε να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας του Euro NCAP.

Το εξωτερικό του Concept 97 διαθέτει έναν χαρακτηριστικό διαγώνιο C-pillar που παραπέμπει στο hardtop του πρώτου Freelander, στοιχείο που επαναλαμβάνεται και στο λογότυπο της μάρκας, το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από δυναμικές και τολμηρές γραμμές, ενώ η πλατφόρμα 800V επιτρέπει ευελιξία σε διάφορα κινητήρια σύνολα.

Η νέα μάρκα Freelander σχεδιάζει να λανσάρει ένα νέο μοντέλο κάθε έξι μήνες για τα επόμενα πέντε χρόνια, με κάθε μοντέλο να διατίθεται σε εκδόσεις EV, REx ή PHEV.

Ο CEO της Freelander, Wen Fei, δήλωσε: «Η γέννηση του Freelander βασίστηκε στην αναγνώριση της τεράστιας επιτυχίας των αστικών SUV πολλαπλών χρήσεων στις ευρωπαϊκές και βορειοαμερικανικές αγορές, που ενέπνευσε τη δημιουργία ενός εντελώς νέου οχήματος που θα συνδύαζε τις ικανότητες 4×4 SUV, την αστική ευελιξία και την απόλαυση της οδήγησης. Το όνομα ενσαρκώνει μια αδιαμφισβήτητη δύναμη, εξίσου άνετη στο να κατακτά άγρια εδάφη και να κινείται με κομψότητα μέσα στο αστικό τοπίο. Σήμερα, καθώς ξαναλέμε αυτό το όνομα, μεταφέρουμε την κληρονομιά της premium μάρκας και την εκλεπτυσμένη αίσθηση. Φιλοδοξούμε να φέρουμε το πνεύμα της βρετανικής εξερεύνησης σε συνάντηση με τη δύναμη της νέας ενεργειακής τεχνολογίας της Κίνας, πυροδοτώντας ανάμεσά τους μια ανεξάντλητη και μεταμορφωτική ενέργεια».

