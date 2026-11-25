Το BBC ανακοίνωσε ότι ο εξηντάχρονος σεφ με το πιο εκρηκτικό ταπεραμέντο στην τηλεόραση αναλαμβάνει τα ηνία του Top Gear και θα σερβίρει γκάζια, μπινελίκια και χαός. Δεν βλέπουμε την ώρα!

Ποιος θα μπορούσε στα αλήθεια να αντικαταστήσει τους Jeremy Clarkson, James May και Richard Hammond; Πολλοί προσπάθησαν αλλά το Top Gear δεν απέκτησε ποτέ την δημοφιλία που του είχε προσδώσει η χαρισματική τριανδρία, ενώ το τελειωτικό χτύπημα ήρθε το 2022, όταν μετά από το σοβαρό ατύχημα του Andrew Freddie Flintoff, η εκπομπή διεκόπη.

Τώρα όμως ήρθε η ώρα της επιστροφής και μάλιστα με έναν πολλά υποσχόμενο κεντρικό παρουσιαστή, που δεν είναι άλλος από τον διάσημο σεφ, Gordon Ramsay. Τα γυρίσματα της εκπομπής αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2027, με το BBC να κάνει λόγο για έναρξη προβολών το 2028, ενώ στο πλευρό του Gordon Ramsay, αναμενεται να προστεθούν δύο ακόμα άτομα ως συμπαρουσιαστές, χωρίς ακόμη να έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση σχετικά με αυτό.

Το σίγουρο έιναι ότι οι Paddy McGuinness και Chris Harris, που βρέθηκαν στο πλευρό του Andrew Freddie Flintoff πριν τη διακοπή, δεν συνεχίζουν στη νέα σεζόν, ενώ φήμες ήθελαν τον κωμικό Jimmy Carr να αποχωρεί από προχωρημένες συζητήσεις, λόγω φορτωμένου προγράμματος.

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Το πιο καθησυχαστικό νέο για τους φανατικούς της εκπομπής (δηλάδη, όλους μας…) είναι πως ο Stig παραμένει κανονικά στη θέση του, έτοιμος να «ξεζουμίσει» ό,τι πέσει στα χέρια του, στην περιβόητη πίστα δοκιμών. Από την εποχή που αποχώρησαν οι Jeremy Clarkson, James May και Richard Hammond το 2015, το BBC είχε δοκιμάσει κάθε λογής «αντισυμβατικές επιλογές» παρουσιαστών για το Top Gear αλλά όπως αποδείχθηκε ήταν εξαιρετικά δύσκολο να πετύχει και πάλι την «συντάγη».

Ο Ramsay, με την suis generis προσωπικότητα του, το απρόβλεπτο του χαρακτήρα του και την μνημειώδη αθυροστομία του, ίσως τελικά να μπορέσει να προσδώσει στο Top Gear την παλιά του αίγλη. Αν μη τι άλλο, ξέρει από συνταγές, όπως επίσης ξέρει και από αυτοκίνητα, αφού διαθέτει αγωνιστική «λισάνς», και είναι αρκούντως «petrolhead» από μικρός, έχοντας μια ιδιαιτερη σχέση με το Silverstone, καθώς μεγάλωσε δίπλα στην πίστα και σκαρφάλωνε στα κάγκελα για να βλέπει αγώνες ως παιδι.

Στο Top Gear δεν θα ειναι πρωτάρης, απλά θα αλλάξει ρόλο, αφού στο παρελθόν, είχε εμφανιστεί τρεις φορές ως καλεσμένος, γράφοντας χρόνο 1:46.3 με ενα Chevrolet Lacetti. Σε ότι αφορά τώρα στα αυτοκίνητα, έχει (ή είχε) στην κατοχή του απίστευτα (και πανάκριβα…) μοντέλα από Ferrari, Porsche, McLaren, Aston Martin και Bentley.

Όχι ένα και δύο… δεκάδες!

Οι οιωνοί είναι καλοί…