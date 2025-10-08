Το τούνελ με τις περισσότερες παραβάσεις στην Ελλάδα; – 7 στους 10 τρέχουν

Στο τούνελ Τεμπών, 7/10 οδηγοί ξεπερνούν το όριο. Πώς δουλεύει ο έλεγχος μέσης ταχύτητας, τι δείχνουν τα στοιχεία και τι έρχεται μετά.

Στο μεγαλύτερο και πιο “ελεγχόμενο” οδικό τούνελ της χώρας, αυτό των Τεμπών, τρέχει ένα πιλοτικό πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετρά τη μέση ταχύτητα σε όλο το μήκος της σήραγγας. Τα πρώτα συγκεντρωτικά στοιχεία είναι ανησυχητικά: 7 στους 10 οδηγούς υπερβαίνουν το όριο των 80 km/h.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Σε αντίθεση με ένα συμβατικό ραντάρ εισόδου/εξόδου, το νέο σύστημα υπολογίζει τη μέση ταχύτητα του οχήματος σε ολόκληρη τη διαδρομή της σήραγγας (section control). Έτσι:

δεν «συγχωρεί» στιγμιαίες μειώσεις ταχύτητας μόνο στο σημείο του ραντάρ,

μόνο στο σημείο του ραντάρ, αποτυπώνει πραγματική οδηγική συμπεριφορά σε κλειστό, υψηλού ρίσκου περιβάλλον. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία που σημαίνει ότι δεν επιβάλλονται ακόμη πρόστιμα. Στόχος είναι η αλλαγή κουλτούρας και η τεκμηριωμένη αξιολόγηση για ενδεχόμενη επέκταση του μέτρου και αλλού.

Τι δείχνουν τα δεδομένα

70% των οδηγών κινούνται πάνω από το όριο των 80 km/h.

30% κινούνται με έως 100 km/h.

50% κινούνται μεταξύ 101–120 km/h.

20% ξεπερνούν τα 120 km/h.Ο γενικός μέσος όρος μέσα στη σήραγγα είναι 108 km/h. Στη αριστερή λωρίδα ο μέσος όρος ξεπερνά τα 125 km/h, ενώ στη δεξιά συγκρατείται κοντά στα 100 km/h, επηρεασμένος από τα φορτηγά (περίπου 30% της κίνησης).

Γιατί έχει σημασία (ειδικά σε τούνελ)

Οι σήραγγες είναι χώροι με περιορισμένα περιθώρια αντίδρασης, όπου ένα λάθος μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα με πολύ χειρότερη κατάληξη. Η χαμηλή ταχύτητα μειώνει δραστικά τον κίνδυνο καθώς αυξάνει τους χρόνους αντίδρασης, περιορίζει πολλαπλές συγκρούσεις και διευκολύνει την εκκένωση σε περίπτωση συμβάντος. Γι’ αυτό και τα όρια σε τούνελ είναι χαμηλότερα από ό,τι σε ανοιχτά τμήματα αυτοκινητοδρόμου.

Τι αλλάζει για τον οδηγό—σήμερα και «αύριο»

Σήμερα, το σύστημα δεν βεβαιώνει παραβάσεις, αλλά λειτουργεί προειδοποιητικά. Αν περάσει σε κανονική λειτουργία, η μέση ταχύτητα θα αποτελεί κριτήριο παράβασης: ο οδηγός θα πρέπει να κρατά σταθερά κάτω από 80 km/h σε όλη τη σήραγγα—όχι μόνο μπροστά στην κάμερα. Αν το πιλοτικό κριθεί επιτυχημένο, οι αρμόδιες αρχές θα αποφασίσουν για επέκταση σε άλλα «δύσκολα» σημεία του δικτύου.

Χρήσιμες υπενθυμίσεις για σήραγγες

Κράτα σταθερή απόσταση,

άναψε μεσαία σκάλα,

μην αλλάζεις λωρίδες χωρίς λόγο,

απέφυγε απότομα φρεναρίσματα και

μην σταματάς εκτός αν υπάρχει ανάγκη/σήμανση.

Αν υπάρξει εμπλοκή, ακολούθησε τις οδηγίες μεταβλητών πινακίδων και τις υποδείξεις λειτουργών/Τροχαίας.

Τι κρατάμε;

7 στους 10 οδηγούς στα Τέμπη κινούνται με πάνω από 80 km/h εντός της σήραγγας.

εντός της σήραγγας. Το νέο σύστημα μετρά μέση ταχύτητα σε όλο το μήκος (section control).

σε όλο το μήκος (section control). Πιλοτική λειτουργία : χωρίς πρόστιμα προς το παρόν, με στόχο αλλαγή συμπεριφοράς.

: χωρίς πρόστιμα προς το παρόν, με στόχο αλλαγή συμπεριφοράς. Μέσος όρος 108 km/h (αριστερή λωρίδα >125 km/h), φορτηγά ~30% της ροής.

(αριστερή λωρίδα >125 km/h), φορτηγά ~30% της ροής. Εφόσον πετύχει, το μοντέλο μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα κρίσιμα σημεία.

