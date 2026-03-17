Το Toyota GR Yaris γίνεται ακόμη καλύτερο – Τι βελτιώσεις φέρνει;

Η Toyota συνεχίζει να βελτιώνει το GR Yaris με στοχευμένες αλλαγές που προκύπτουν από την εμπειρία της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Το Toyota GR Yaris συνεχίζει την πορεία εξέλιξής του, με μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις που δίνουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην οδηγική εμπειρία και τον έλεγχο, ειδικά όταν το αυτοκίνητο οδηγείται «στο όριο».

Η φιλοσοφία πίσω από τις αλλαγές παραμένει ξεκάθαρη: η διαρκής βελτίωση μέσα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

«Χειροπιαστές» αλλαγές

Η εμπλοκή της Toyota Gazoo Racing και η επιτυχημένη παρουσία της στο WRC έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του μοντέλου από το 2020 μέχρι σήμερα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το GR Yaris έχει δοκιμαστεί σε ακραίες συνθήκες, τόσο σε Ράλι όσο και σε αγώνες ταχύτητας, με κάθε τεχνικό ζήτημα αναλύεται σε βάθος, με βάση δεδομένα οδήγησης, φθορές εξαρτημάτων και feedback από διαφορετικούς οδηγούς, ώστε να προκύπτουν ουσιαστικές βελτιώσεις.

Η πρώτη – και πιο «χειροπιαστή» – αλλαγή είναι αυτή που έχει γίνει στο τιμόνι, το οποίο επανασχεδιάστηκε με γνώμονα την οδήγηση στην πίστα. Οι μηχανικοί συνεργάστηκαν με επαγγελματίες οδηγούς, δοκιμάζοντας διαφορετικά πρωτότυπα μέχρι να καταλήξουν στο τελικό σχήμα.

Η διάμετρός μειώθηκε κατά 5 mm (στα 360 mm), κάτι που ενισχύει την αμεσότητα των εντολών. Ταυτόχρονα, η στεφάνη έγινε πιο παχιά για καλύτερο κράτημα, ενώ αφαιρέθηκαν οι εγκοπές για τους αντίχειρες, ώστε το νέο τιμόνι να προσφέρει μια πιο αγωνιστική αίσθηση.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στη διάταξη των διακοπτών. Σε συνθήκες αγώνα, όπου το τιμόνι μπορεί να περιστραφεί έως και 180 μοίρες χωρίς ο οδηγός να αλλάξει τη θέση των χεριών του, συνηθιζόταν το πάτημα κάποιου κουμπιού καταλάθος. Πλέον στο GR Yaris οι διακόπτες έχουν τοποθετηθεί πιο μακριά, μειώνοντας αυτό το ενδεχόμενο.

Καλύτερη επαφή με τον δρόμο

Άλλη μια σημαντική αναβάθμιση έχει γίνει χάρη στα νέα ελαστικά, Bridgestone Potenza Race, τα οποία προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα πρόσφυσης. Η βελτιωμένη γόμα, η εσωτερική δομή και το πέλμα συμβάλλουν σε καλύτερη απόδοση στην πίστα, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν αισθητά τον θόρυβο κύλισης.

Για να αξιοποιηθεί πλήρως η επιπλέον πρόσφυση, έχουν γίνει και οι απαραίτητες ρυθμίσεις στην απόσβεση των εμπρός και πίσω αμορτισέρ. Παράλληλα, έχει αναβαθμιστεί και το σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης (EPS), με βελτιώσεις που προέρχονται από την εμπειρία της Toyota σε αγώνες όπως το Super Taikyu και το Ιαπωνικό Πρωτάθλημα Ράλι.

Η λειτουργία της υποβοήθησης έχει επεκταθεί, διατηρώντας ακρίβεια ακόμη και σε έντονο φρενάρισμα ή σε στροφές με υψηλά φορτία, χάρη σε αλλαγές στην ακαμψία, στον αισθητήρα ροπής και στο λογισμικό ελέγχου.

Ασφάλεια και άνεση

Στο τιμόνι, ο αερόσακος φέρει πλέον το χαρακτηριστικό λογότυπο GR, ενώ προστέθηκε και κάμερα παρακολούθησης οδηγού (Driver Monitor Camera). Το σύστημα αυτό εντοπίζει σημάδια κόπωσης ή έλλειψης προσοχής και συνεργάζεται με το Emergency Driving Stop για αυξημένη ασφάλεια.

Παράλληλα, για καλύτερη άνεση σε χαμηλές θερμοκρασίες, η θέρμανση καθισμάτων και τιμονιού είναι πλέον διαθέσιμη ακόμη και όταν το αυτοκίνητο εξοπλίζεται με το προαιρετικό χειρόφρενο.

Οι αλλαγές αυτές εφαρμόζονται στα ανανεωμένα GR Yaris και GR Yaris Aero Performance, τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα για παραγγελία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τι κρατάμε: