Το Toyota Hilux επιστρέφει – Δες τις πρώτες εικόνες

Το νέο Toyota Hilux αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στις 10 Νοεμβρίου, με την εταιρεία να μοιράζεται το πρώτο teaser

H Toyota επιβεβαίωσε πως το νέο pickup μεσαίου μεγέθους θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στην Ταϊλάνδη την επόμενη εβδομάδα, ανεβάζοντας και ένα σύντομο βίντεο teaser στο διαδίκτυο. Σε αυτό μπορούμε να δούμε μαυρισμένα πλάνα από τη νέα γενιά του Hilux, η οποία θα αντικαταστήσει την τρέχουσα που κυκλοφόρησε το 2015 και ανανεώθηκε το 2017, το 2020 και το 2024.

Σχεδιασμός

Στο σύντομο βίντεο μπορούμε να δούμε πως το νέο Hilux διαθέτει πιο λεπτούς προβολείς LED και έναν νέο προφυλακτήρα με τους αεραγωγούς τοποθετημένους πιο ψηλά, ενώ στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν τα φώτα με γραφικά LED και η διακριτική αεροτομή. Παράλληλα, οι μαύροι τροχοί με επτά ακτίνες του δίνουν ένα πιο μυώδες look.

Ενώ στο σύντομο teaser δεν μπορούμε να δούμε εικόνες από το εσωτερικό, σε φωτογραφίες που διέρρευσαν πρόσφατα είδαμε πως εκεί θα υπάρχει ένας νέος πίνακας οργάνων και ένα display για το σύστημα Infotainment.

Κινητήρες

Κάτω από το καπό αναμένεται να διατηρηθεί ο mild hybrid turbo diesel κινητήρας 2,8 λίτρων της προηγούμενης γενιάς, ο οποίος αποδίδει 201 ίππους και 500 Nm ροπής. H ισχύς πιθανότατα θα μεταδίδεται στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου. Σύμφωνα με ανεξακρίβωτες πληροφορίες, η Toyota θα διευρύνει την γκάμα κινητήρων προσφέροντας το νέο Hilux σε πλήρως υβριδικές ή ακόμα και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις στο μέλλον.

Το νέο Toyota Hilux θα αποκαλυφθεί στις 10 Νοεμβρίου, όταν και θα μάθουμε περισσότερα για τον εξοπλισμό, αλλά και την τιμή του. Η αποκάλυψη θα πραγματοποιηθεί στην Ταϊλάνδη, όπου και θα κατασκευάζονται τα περισσότερα κομμάτια.

Όσο για τον ανταγωνισμό, το νέο Hilux θα κληθεί να «τα βάλει» με μοντέλα όπως, Ford Ranger, VW Amarok, Nissan Navara και Isuzu D-Max.

