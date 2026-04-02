Το Toyota που πάει για “απόσυρση” διπλασίασε τις πωλήσεις του το πρώτο 3μηνο του έτους

Τι κι αν οδεύει προς απόσυρση, το δημοφιλές Toyota έχει πουλήσει τα διπλάσια κομμάτια από πέρσι μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του 2026

Ένα σπορ αυτοκίνητο που βρίσκεται στο τέλος της εμπορικής ζωής του σημείωσε το καλύτερο τρίμηνο των τελευταίων ετών. Ενώ μοντέλα όπως το Prius και RAV4 υπέστησαν σημαντικές πτώσεις στις πωλήσεις, η Toyota Supra έκανε «πάταγο» στην αγορά των ΗΠΑ μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η Toyotaλέγεται πως ετοιμάζεται να βάλει τέλος στην παραγωγή της Supra, με αποτέλεσμα οι επίδοξοι αγοραστές να… τρέχουν να προλάβουν.

Το τέλος της Supra

Από τον Οκτώβριο υπήρχαν πληροφορίες ότι η παραγωγή θα ολοκληρωνόταν τον Μάρτιο, κάτι που σημαίνει ότι η Supra μπορεί να έχει ήδη σταματήσει να παράγεται – αν και η Toyota δεν το έχει επιβεβαιώσει ακόμα επίσημα. Πάντως, ο πανικός στις τάξεις των επίδοξων αγοραστών δεν αποφεύχθηκε: μόνο τον Μάρτιο πουλήθηκαν 357 κομμάτια, σχεδόν τα διπλά από τα 179 που πουλήθηκαν την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, καταγράφοντας αύξηση 99,4%, παρά το γεγονός ότι ο μήνας είχε μία ημέρα πωλήσεων λιγότερη.

Η άνοδος δεν περιορίστηκε μόνο στον Μάρτιο. Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2026, η Toyota παρέδωσε 919 Supra, σημειώνοντας αύξηση 118,3% σε σχέση με τις 421 που πουλήθηκαν το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Δεν είναι ξεκάθαρο πόσες από αυτές ήταν η ειδική έκδοση Final Edition που παρουσιάστηκε προς το τέλος του περασμένου έτους και πόσες οι κανονικές εκδόσεις.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι αγοραστές δεν χάνουν χρόνο και σπεύδουν να αποκτήσουν μία όσο ακόμα προλαβαίνουν.

Άνοδος για την Supra, πτώση για την Toyota

Η Supra δεν είναι η μόνη ενδιαφέρουσα είδηση από τα στοιχεία πωλήσεων της Toyota για τον Μάρτιο και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η ιαπωνική μάρκα σημείωσε πτώση 6,9% τον Μάρτιο με 182.606 μονάδες, ενώ η Lexus υποχώρησε κατά 14% στις 29.011. Στο σύνολο του πρώτου τριμήνου η εικόνα είναι πιο σταθερή: η Toyota σημείωσε μικρή άνοδο 0,3% με 488.468 αυτοκίνητα, ενώ η Lexus είναι ακόμα χαμηλά, με 80.952 πωλήσεις και πτώση 2,5%.

Οι πωλήσεις του GR86 είναι μειωμένες κατά 26,3% από την αρχή του έτους και κατέρρευσαν κατά 47,2% τον Μάρτιο, με μόλις 605 μονάδες. Ο Prius τα πήγε εξίσου άσχημα, πέφτοντας από 7.258 μονάδες τον Μάρτιο πέρυσι στις 2.941 φέτος, ενώ στο πρώτο τρίμηνο η πτώση φτάνει το 41,5%.

Μεγάλο πλήγμα δέχτηκε και το RAV4, με τις πωλήσεις του Μαρτίου να μειώνονται κατά 45,6% στις 21.693 μονάδες.

