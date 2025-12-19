Το Toyota RAV4 που θες αλλά δεν μπορείς να αποκτήσεις – Γιατί;

Toyota RAV4 με πιο δυναμικό σχεδιασμό και πιο off-road χαρακτήρα; Ακούγεται καλό, γιατί είναι

Αφού έκανε το ντεμπούτο του στις βασικές παγκόσμιες αγορές, το νέο Toyota RAV4 ολοκληρώνει το παρθενικό του tour κι επιστρέφει στην πατρίδα του, με την εταιρεία να κρατάει τα καλύτερα για το τέλος. Στην εγχώρια αγορά, για το νέο RAV4 διατίθενται δύο πακέτα που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τη Modellista και στοχεύουν να του δώσουν πιο σπορ χαρακτήρα ή να το μεταμορφώσουν στο “off-road animal” που κρύβει μέσα του.

Στην Ιαπωνία, το νέο RAV4 προσφέρεται αποκλειστικά ως mild-hybrid στις εκδόσεις Z (βασική) και Adventure, με τα προαιρετικά πακέτα να αναβαθμίζουν τις βασικές του πτυχές, χωρίς να αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του.

Αποκλειστικά after-market αξεσουάρ

Τι κι αν η εγχώρια γκάμα είναι πιο «φτωχή» σε σχέση με άλλες αγορές, οι Ιάπωνες έχουν στη διάθεσή του μια εκτενή γκάμα εργοστασιακών και after-market αξεσουάρ από Toyota, Modellista και TZ για να προσαρμόσουν το RAV4 στις δικές τους ανάγκες. Τα εν λόγω αξεσουάρ μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά ή ως μέρος δύο προ-διαμορφωμένων kit.

Το πρώτο ονομάζεται Lifestyle και αφορά την έκδοση Ζ, ενώ το δεύτερο πακέτο ονομάζεται Outdoor, εστιάζει στο στο off-road και είναι διαθέσιμο για την έκδοση Adventure.

Το προαιρετικό πακέτο Lifestyle δίνει έναν πιο σπορ χαρακτήρα στο RAV4, με το bodykit της Modellista να προσθέτει μεταξύ άλλων, μπροστινό splitter, επιπλέον φώτα LED, πλαϊνά μαρσπιέ, μεγαλύτερη αεροτομή και τροχούς 20 ιντσών. Παράλληλα, για τους λάτρεις του off-road, το πακέτo Outdoor κάνει την έκδοση Adventure χαρίζει στο RAV4 ένα πιο μυώδες παρουσιαστικό, κυρίως χάρη στο bodykit σε στυλ trail. Αυτό προσθέτει νέα ένθετα με ενσωματωμένα LED στη μάσκα, προστατευτικές ποδιές και πιο φαρδιά φτερά.

Μόνο mild-hybrid, προς το παρόν

Στην καρδιά του υβριδικού συστήματος υπάρχει ένας κινητήρας 2,5 λίτρων με συνδυαστική απόδοση 240 ίππων. Η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω του συστήματος τετρακίνησης E-Four electric, με προγράμματα οδήγησης για χώμα και χιόνι. Στην Ιαπωνία, το νέο Toyota RAV4 προσφέρεται αποκλειστικά σε ήπια υβριδική μορφή, με μια plug-in έκδοση να αναμένεται να προστεθεί στη γκάμα μέσα στο νέο έτος, παρέα και με την κορυφαία έκδοση GR Sport.

Όσο για την τιμή, στην Ιαπωνία το RAV4 ξεκινά από τα περίπου 24.750 ευρώ στην έκδοση Adventure και από τα περίπου 26.900 στη Z. Παράλληλα, το προαιρετικό πακέτο Outdoor κοστίζει περίπου 2.820 ευρώ, ενώ το Lifestyle κοστίζει περίπου 3.250.

