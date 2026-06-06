Το τρακάρισμα από το οποίο κανείς δεν πίστευε ότι βγήκε ζωντανός άνθρωπος

Από το σοκαριστικό τρακάρισμα κατάφερε να βγει ζωντανός ο οδηγός, μετατρέποντας αυτόματα το αυτοκίνητο σε απόλυτο πρωταγωνιστή

Ένα σοβαρό τροχαίο με πρωταγωνίστρια μια Chevrolet Corvette C8 στην Καλιφόρνια έρχεται να υπενθυμίσει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η υπερβολική ταχύτητα. Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η California Highway Patrol (CHP) αποκαλύπτουν ένα αυτοκίνητο σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένο, με τον οδηγό να καταφέρνει να επιβιώσει παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Ο οδηγός γλίτωσε, όχι όμως και το αυτοκίνητο

Το ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Friant Road, κοντά στη διασταύρωση Bluff View, στην κομητεία Fresno της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της Corvette αφού «μπήκε» με υπερβολική ταχύτητα στη στροφή. Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου, διένυσε εκατοντάδες μέτρα ανεξέλεγκτα και έφερε τούμπες, καταλήγοντας μέσα σε ένα χωράφι.

Οι αρχές αποδίδουν το ατύχημα στην υπερβολική ταχύτητα, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία που βρέθηκαν στο σημείο δύσκολα αφήνουν περιθώρια για διαφορετικά συμπεράσματα. Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση, η Corvette φαίνεται να εισήλθε στη συγκεκριμένη στροφή με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που μπορούσαν να διαχειριστούν τόσο οι συνθήκες του δρόμου όσο και οι δυνατότητες του οδηγού.

Οι φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Η Corvette C8, ένα από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά και μηχανολογικά μοντέλα που έχει παρουσιάσει ποτέ η Chevrolet, υπέστη ζημιές σχεδόν σε κάθε μέρος του αμαξώματος. Και οι δύο πίσω τροχοί έχουν αποκολληθεί από το αυτοκίνητο, ενώ η πλευρά του οδηγού έχει καταστραφεί σε τέτοιο βαθμό ώστε το πίσω τμήμα του οχήματος να είναι σχεδόν αγνώριστο.

Επέζησε, αλλά με… «παράσημα»

Παρότι το αυτοκίνητο έγινε «παλιοσίδερα», οι αρχές αναφέρουν ότι ο οδηγός επέζησε, αν και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς. Πρόκειται για μια ζωντανή απόδειξη για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων παθητικής ασφαλείας των σύγχρονων αυτοκινήτων, αλλά και τη στιβαρότητα του κλωβού ασφαλείας της Corvette C8.

Αυτοκίνητα όπως η Corvette δεν έχουν φτιαχτεί για να πάνε απλώς γρήγορα, αλλά για να μπορούν να εγγυηθούν για την προστασία των επιβατών σε περίπτωση που τα πράγματα πάνε στραβά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα πράγματα δύσκολα θα μπορούσαν να πάνε πιο στραβά, αλλά παρόλα αυτά ο οδηγός κατάφερε να βγει ζωντανός μετά από ένα τόσο άσχημο τρακάρισμα.

Είμαστε σίγουροι πως ακόμα κι ο ίδιος δε θα μπορεί να πιστέψει πως βρίσκεται ακόμα ανάμεσά μας βλέποντας τις φωτογραφίες από την (πρώην) Corvette του.

Τι κρατάμε:

Οδηγός Corvette έχασε τον έλεγχο λόγω υπερβολικής ταχύτητας στην Καλιφόρνια

Το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο, έφερε τούμπες και διαλύθηκε ολοσχερώς

Από την άμορφη μάζα σιδερικών κατάφερε να βγει ζωντανός, αλλά με σοβαρούς τραυματισμούς

Η παθητική ασφάλεια στα σύγχρονα αυτοκίνητα έχει πάει σε άλλο επίπεδο (don’t try this at home)

Πηγή: Carscoops.com