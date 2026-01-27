quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το τρομακτικό video από το θανατηφόρο τροχαίο με τους 7 Έλληνες στη Ρουμανία – Προσοχή: βίαιες εικόνες

ΤΡΙΤΗ | 27.01.2026
Autotypos Team
to-tromaktiko-video-apo-to-thanatiforo-trochaio-me-tous-7-ellines-sti-roumania-prosochi-viaies-eikones-791026

Νεκροί οι επτά από τους δέκα επιβάτες του μοιραίου van οι οποίοι ήταν Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στη Ρουμανία. Όπως αναφέρει το ρουμανικό μέσο «digi24.ro», ένα μικρό van που ερχόταν από την Αλεξάνδρεια με οπαδούς του ΠΑΟΚ και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, προσπάθησε να προσπεράσει στην εθνική οδό DN6 – E70 και συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα digi24.ro, το θανατηφόρο συμβάν σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους πλέον πολυσύχναστους και κομβικούς οδικούς άξονες της δυτικής Ρουμανίας. Οι πρώτες πληροφορίες από τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων: ενός φορτηγού, ενός μίνι van και δύο επιβατικών αυτοκινήτων. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της τροχαίας και σωστικά συνεργεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Σκληρές εικόνες

Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν επί τόπου ο οδηγός του van και πέντε επιβάτες, ενώ τρεις ακόμη επιβάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Λουγκόι. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της ρουμανικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών, Ράεντ Αραφάτ, στο σημείο εξετάστηκε το ενδεχόμενο αποστολής ελικοπτέρων της SMURD από τις περιοχές Αράντ και Καρανσεμπές, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την αεροδιακομιδή των τραυματιών.

Σημείωσε, επίσης, ότι το βυτιοφόρο μετέφερε αλκοόλ, χωρίς όμως να υπάρξει διαρροή ή πρόσθετος κίνδυνος.

Η αστυνομία της Τιμίς επιβεβαίωσε ότι οι πρώτοι έλεγχοι δείχνουν πως η αιτία του δυστυχήματος ήταν η επικίνδυνη προσπέραση του van. Η κυκλοφορία στην DN6 Λουγκόι – Καρανσεμπές διακόπηκε πλήρως για αρκετές ώρες, με τα οχήματα να εκτρέπονται σε εναλλακτικές διαδρομές, ενώ στο σημείο συνεχίστηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης και η προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Θυμίζουμε πως την Πέμπτη (29/1) ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική του Europa League και αρκετοί φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους για Γαλλία.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

