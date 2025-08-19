Το UX Studio της Hyundai στη Σεούλ αλλάζει τον τρόπο που σχεδιάζονται τα αυτοκίνητα

Στην καρδιά της Gangnam, το νέο UX Studio Seoul της Hyundai Motor Group φέρνει τους χρήστες στο επίκεντρο του σχεδιασμού οχημάτων, με συμμετοχική έρευνα, προηγμένες τεχνολογίες και ρεαλιστικές προσομοιώσεις εμπειρίας κινητικότητας

Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της συμμετοχικής καινοτομίας έκανε το Hyundai Motor Group με την ίδρυση του ‘UX Studio Seoul’ στην καρδιά της Gangnam, της τεχνολογικής και νεοφυούς “μητρόπολης” της πρωτεύουσας. Το νέο αυτό ερευνητικό κέντρο έχει στόχο να επαναπροσδιορίσει τις εμπειρίες κινητικότητας, εστιάζοντας στη διαδραστική συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την κα Hyolin Kim, Αντιπρόεδρο και Επικεφαλής του Feature Strategy Group του Ομίλου, το UX Studio δεν αποτελεί μια απλή βιτρίνα τεχνολογίας αλλά έναν “κόμβο αλληλεπίδρασης”, όπου η φωνή των πελατών ενσωματώνεται ενεργά στον σχεδιασμό των μελλοντικών οχημάτων. «Η καλύτερη εμπειρία χρήστη πηγάζει από αυτούς που τη ζουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ανοιχτή Πλατφόρμα Έρευνας και Εξερεύνησης UX

Το UX Studio Seoul ξεχωρίζει ως μία από τις πρώτες ανοιχτές ερευνητικές πλατφόρμες στον χώρο της αυτοκίνησης παγκοσμίως. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν μελλοντικά περιβάλλοντα κινητικότητας, να συμμετάσχουν σε δοκιμές και να δουν από πρώτο χέρι πώς τα σχόλιά τους επηρεάζουν τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των οχημάτων.

Στον πρώτο όροφο, η ζώνη «Open Lab» χωρίζεται σε τρεις επιμέρους τομείς:

UX Test Zone : Εκπαίδευση πάνω στη διαδικασία έρευνας UX, με ενότητες για εντοπισμό insights, πειραματισμό με concepts και επικύρωση (validation) μέσω προσομοιώσεων, VR και eye-tracking.

SDV Zone : Επίδειξη της αρχιτεκτονικής E&E (Electric & Electronic) και της πλατφόρμας infotainment Pleos Connect με Android Automotive και AI φωνητικό βοηθό.

UX Archive Zone: Ιστορική επισκόπηση της εξέλιξης UX στις οθόνες, HUD, και ψηφιακούς καθρέφτες της Hyundai.

Προηγμένη Έρευνα στο 2ο Επίπεδο

Ο δεύτερος όροφος στεγάζει το «Advanced Research Lab», έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για πιο στοχευμένη έρευνα:

Το UX Canvas λειτουργεί ως εργαστήριο συνεργασίας μεταξύ ερευνητών και πελατών.

Το Feature Development Room φιλοξενεί την ανάπτυξη συστημάτων UX, όπως αυτόνομης οδήγησης και διεπαφών ανθρώπου-μηχανής (HMI).

Το Simulation Room – Arc προσφέρει ρεαλιστικές δοκιμές μέσω δυναμικού προσομοιωτή 6 αξόνων και καμπυλωτής οθόνης 191°, προσαρμόσιμης σε τύπο οχήματος (από compact sedan έως SUV).

Παγκόσμιο Δίκτυο UX Studios

Το UX Studio Seoul έρχεται να προστεθεί σε ένα δίκτυο αντίστοιχων κέντρων του Hyundai Motor Group σε Σαγκάη, Φρανκφούρτη και Καλιφόρνια (Irvine). Μέσα από αυτά, ο Όμιλος αντλεί δεδομένα και προτάσεις ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να ενσωματώσει την τοπική κουλτούρα και τις ανάγκες των καταναλωτών στον σχεδιασμό των μελλοντικών του μοντέλων.

Οραματισμός για το μέλλον της κινητικότητας

Η ίδρυση του UX Studio Seoul υπογραμμίζει τη στρατηγική μετάβαση του Hyundai Motor Group προς μια εμπειριοκεντρική προσέγγιση, εν μέσω της ραγδαίας εξέλιξης της ηλεκτροκίνησης και της αυτόνομης οδήγησης. Με τον χρήστη στο επίκεντρο, ο Όμιλος φιλοδοξεί να προσφέρει μια εμπειρία κινητικότητας που θα είναι όχι μόνο έξυπνη και λειτουργική, αλλά και προσωπική.

