Το βίντεο-απόδειξη του γιατί δεν πρέπει να «ψάχνεσαι» για τσαμπουκά στο δρόμο

Τι είναι το «brake check», τι είναι το «instant karma» και ένα παράδειγμα του πως συνδυάζονται και τα δύο

Ένα βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς καταγράφει μια σύγκρουση που πολλοί χαρακτηρίζουν ως αποτέλεσμα «brake check».

Ως «brake check» χαρακτηρίζεται η –ηλίθια- ενέργεια όπου ένας οδηγός μπαίνει με σφήνα μπροστά από έναν άλλο με τον οποίο έχει «μανουριάσει» και πατά απότομα τα φρένα.

Είναι επίδειξη απύθμενης βλακείας αφού κάτι τέτοιο εγκυμονεί πολύ μεγάλους κινδύνους για όλους, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του κρετίνου που το διαπράττει.

Το κάρμα από την άλλη, είναι η ανταπόδοση των πράξεων μας. Αν κάνεις καλό, θα σου έρθει καλό, αν κάνεις κακό, θα σου έρθει κακό. Κατά τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό, αυτό μπορεί να αργήσει και να ξεπληρωθεί σε άλλες ζωές, στον δυτικό κόσμο βέβαια, που δεν έχον τόση υπομονή, έχει εφευρεθεί o όρος «άμεσο κάρμα» (instant karma), όπου το αποτελέσματα το πράξεων σου έχουν αντίκτυπο δράσης – αντίδρασης.

Καλή η θεωρία αλλά στο επίμαχο περιστατικό, το έχουμε οπτικοποιημένο σε όλο του το μεγαλείο. Και το brake check και το instant karma, αφού όπως μπορείτε να δείτε στο video, η «μαγκιά» του ανόητου ξεπληρώθηκε άμεσα με μεγαλειώδες τετακέ, απώλεια ελέγχου, παραλίγο ανατροπή του οχήματος και στο «τσακ» ισοπέδωση του από την νταλίκα που ερχόταν σε δεξιά λωρίδα.