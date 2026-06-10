Το βίντεο όπου δεν συμβαίνει τίποτα αλλά μπορεί να αλλάξει τις πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας

Ένα αεροσκάφος της NASA πέρασε το φράγμα του ήχου χωρίς τον εκκωφαντικό κρότο που γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες και αυτό ίσως αποδειχθεί πιο σημαντικό από όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά

Αν κάποιος δει το πρόσφατο βίντεο της NASA από την υπερηχητική πτήση του X-59 χωρίς να γνωρίζει τι παρακολουθεί, πιθανότατα θα αναρωτηθεί γιατί προκάλεσε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα λευκό αεροσκάφος πετά ψηλά στον ουρανό, οι μετρήσεις κυλούν στην οθόνη και, φαινομενικά, δεν συμβαίνει τίποτα εντυπωσιακό.

Ακριβώς εκεί βρίσκεται όμως η σημασία του.

Για πρώτη φορά, το πειραματικό αεροσκάφος X-59 της NASA πέρασε το φράγμα του ήχου επιτυγχάνοντας ταχύτητα Mach 1,1, χωρίς να παράγει το χαρακτηριστικό «μπαμ» που έκανε τα υπερηχητικά αεροσκάφη ανεπιθύμητα πάνω από κατοικημένες περιοχές.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο video, το αεροσκάφος σπάει το φράγμα του ήχου και πέραν της σχετικής ένδειξης ταχύτητας, το μόνο που ακούγεται είναι η επιβεβαίωση «supersonic!» στον ασύρματο. Ούτε boom, ούτε ο κλασικός κώνος πίεσης που σχηματίζεται γύρω από την άτρακτο.

Ο εχθρός των υπερηχητικών πτήσεων

Όταν οι περισσότεροι σκέφτονται υπερηχητικά ταξίδι, φέρνουν στο μυαλό τους το Concorde. Το αεροσκάφος μπορούσε να διασχίσει τον Ατλαντικό σε χρόνο που ακόμη και σήμερα μοιάζει εντυπωσιακός. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα που δεν λύθηκε ποτέ: το sonic boom.

Κάθε φορά που ένα αεροσκάφος ξεπερνά την ταχύτητα του ήχου δημιουργεί κρουστικά κύματα τα οποία καταλήγουν στο έδαφος ως ένας ισχυρός κρότος. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο θόρυβος ήταν αρκετός για να τρομάξει ανθρώπους ή ακόμη και να σπάσει τζάμια.

Για τον λόγο αυτό, ήδη από τη δεκαετία του 1970 οι ΗΠΑ επέβαλαν αυστηρούς περιορισμούς στις υπερηχητικές πτήσεις πάνω από ξηρά.

Οι περιορισμοί στις υπερηχητικές πτήσεις δεν ήταν αποκλειστικά αμερικανικό φαινόμενο. Το Concorde, παρά τη βρετανική και γαλλική καταγωγή του, πετούσε υπερηχητικά σχεδόν μόνο πάνω από ωκεανούς, καθώς οι περισσότερες δυτικές χώρες δεν επέτρεπαν τις τακτικές πολιτικές υπερηχητικές πτήσεις πάνω από κατοικημένες περιοχές λόγω του εκκωφαντικού sonic boom.

Έτσι, ακόμη κι αν η τεχνολογία επέτρεπε υπερηχητικά ταξίδια, υστερούσε στο να «δαμάσει» τον παραγόμενο θόρυβο από τα sonic boom, περιορίζοντας ουσιαστικά αυτού του είδους τα αεροπλάνα στο να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές και να σπάνε το φράγμα του ήχου μόνο πάνω από την θάλασσα.

Και αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα, καθότι καμία αεροπορική δεν ήταν διατεθειμένη να αγοράσει πανάκριβα υπερηχητικά αεροσκάφη για να τα χρησιμοποιεί με περιορισμούς.

Η παράξενη εμφάνιση του X-59

Το X-59 δεν μοιάζει με τίποτα άλλο. Η μύτη του είναι υπερβολικά μακριά και λεπτή, ενώ το πιλοτήριο βρίσκεται αρκετά πιο πίσω από αυτό που έχουμε συνηθίσει ως κατανομή όγκων σε ένα αεροσκάφος.

Η σχεδίαση αυτή δεν έγινε για λόγους αισθητικής. Οι μηχανικοί της NASA και της Lockheed Martin προσπαθούν να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται και διαδίδονται τα κρουστικά κύματα του sonic boom.

Αντί τα κύματα να συγκεντρώνονται σε έναν δυνατό κρότο, διασπώνται σε μικρότερα τμήματα που φτάνουν στο έδαφος ως ένας πολύ πιο ήπιος ήχος, αυτό που οι Αμερικανοί αποκαλούν «sonic thump».

Ο στόχος είναι ο θόρυβος να θυμίζει περισσότερο μια μακρινή βροντή ή το κλείσιμο μιας πόρτας αυτοκινήτου παρά μια μικρή έκρηξη.

Γιατί αυτή η πτήση ήταν τόσο σημαντική

Κατά την πρόσφατη δοκιμή το X-59 έφτασε σε ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του ήχου και παρέμεινε στον αέρα για περισσότερο από μία ώρα. Το σημαντικό όμως δεν ήταν η επίδοση. Υπερηχητικά αεροσκάφη υπάρχουν εδώ και δεκαετίες.

Το πραγματικό ζητούμενο ήταν να επιβεβαιωθεί ότι η θεωρία λειτουργεί και στην πράξη. Η NASA θέλει πλέον να προχωρήσει σε ακόμη υψηλότερες ταχύτητες και στη συνέχεια να πραγματοποιήσει πτήσεις πάνω από κατοικημένες περιοχές. Εκεί θα ξεκινήσει το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του προγράμματος, καθώς οι επιστήμονες θα αξιολογήσουν το πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες τον ήχο που παράγει το αεροσκάφος.

Αν τα αποτελέσματα είναι θετικά, οι αεροπορικές αρχές θα αποκτήσουν πραγματικά δεδομένα για να επανεξετάσουν τους κανονισμούς που ισχύουν εδώ και μισό αιώνα.

Το μέλλον μετά το Concorde

Η απόσυρση του Concorde το 2003 άφησε την εντύπωση ότι η εποχή των υπερηχητικών επιβατικών πτήσεων είχε τελειώσει οριστικά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αρκετές εταιρείες και ερευνητικοί οργανισμοί προσπαθούν να την επαναφέρουν. Το μεγάλο εμπόδιο δεν είναι πλέον οι κινητήρες ή τα υλικά κατασκευής, αλλά η αποδοχή των υπερηχητικών πτήσεων από το κοινό και τις ρυθμιστικές αρχές.

Αν το X-59 αποδείξει ότι ένα αεροσκάφος μπορεί να πετά ταχύτερα από τον ήχο χωρίς να ενοχλεί όσους βρίσκονται στο έδαφος, τότε ίσως ανοίξει ο δρόμος για μια νέα γενιά υπερηχητικών επιβατικών αεροσκαφών. Και τότε το φαινομενικά βαρετό βίντεο μιας δοκιμαστικής πτήσης θα καταγραφεί ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Τι κρατάμε