Το Volkswagen Amarok θα γίνει 7-θέσιο SUV;

Η Volkswagen κρατά μέχρι σήμερα κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με το πρωτότυπο 7-θέσιο SUV που βασίζεται στο Amarok

Η Volkswagen φαίνεται πως δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα ενός σκληροτράχηλου SUV βασισμένου στο Amarok, παρά το γεγονός ότι το σχετικό project μπήκε στο «συρτάρι» πριν από αρκετά χρόνια. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, ένα πρωτότυπο 7-θέσιο Amarok εξακολουθεί να υπάρχει στις εγκαταστάσεις της Volkswagen και ενδέχεται να αποτελέσει τη βάση για ένα μελλοντικό μοντέλο.

Η γερμανική εταιρεία παρακολουθεί εδώ και χρόνια την επιτυχία των SUV που βασίζονται σε pick-up, χωρίς όμως να διαθέτει αντίστοιχη πρόταση στη γκάμα της.

Ένα Amarok με τρίτη σειρά καθισμάτων

Η ιδέα ήταν απλή: η πλατφόρμα τύπου σκάλας (body-on-frame) του Amarok θα διατηρούνταν, ενώ η καρότσα του pick-up θα έδινε τη θέση της σε ένα κλειστό αμάξωμα με τρεις σειρές καθισμάτων και επταθέσια διάταξη. Το συγκεκριμένο πρωτότυπο δεν πέρασε ποτέ στο στάδιο της παραγωγής, όμως σύμφωνα με πληροφορίες εξακολουθεί να φυλάσσεται στη συλλογή της Volkswagen, ως υπενθύμιση ενός σχεδίου που δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Το πρόβλημα δεν ήταν η εξέλιξη του αυτοκινήτου. Η Volkswagen είχε προχωρήσει αρκετά στον σχεδιασμό του, με τον επικεφαλής σχεδίασης της Volkswagen Commercial Vehicles, Albert Kirzinger, να δημοσιεύει μάλιστα το 2024 μία εικόνα του πρωτοτύπου στο LinkedIn, αρκετά χρόνια μετά την ακύρωσή του.

Το βασικό εμπόδιο ήταν το οικονομικό σκέλος. Η διοίκηση της Volkswagen έκρινε ότι οι αναμενόμενοι όγκοι πωλήσεων δεν δικαιολογούσαν την επένδυση για την παραγωγή ενός τέτοιου μοντέλου. Άλλωστε, τα SUV που βασίζονται σε pick-up έχουν μεγάλη απήχηση κυρίως σε αγορές όπως η Αυστραλία, η Ταϊλάνδη, η Νότια Αφρική και αρκετές χώρες της Νότιας Αμερικής, χωρίς όμως να παρουσιάζουν την ίδια εμπορική δυναμική παγκοσμίως.

Το σχέδιο επιστρέφει στο προσκήνιο

Παρόλα αυτά, το project φαίνεται πως δεν έχει εγκαταλειφθεί οριστικά. Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen Commercial Vehicles, Carsten Intra Mecha, δήλωσε στο αυστραλιανό GoAuto ότι η επέκταση της γκάμας παραμένει ένας διαχρονικός στόχος της εταιρείας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Volkswagen εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για ένα «κλειστό pick-up», δηλαδή ένα SUV που θα χρησιμοποιεί την ίδια πλατφόρμα με το Amarok.

Έρχεται νέα γενιά Amarok

Η Volkswagen έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η τρίτη γενιά του Amarok, η οποία θα διαδεχθεί το σημερινό μοντέλο που παρουσιάστηκε το 2022. Ένα από τα πιθανά σενάρια είναι η συνέχιση της συνεργασίας με τη Ford, καθώς το σημερινό Amarok βασίζεται στο Ford Ranger, το οποίο διαθέτει ήδη ως συγγενικό μοντέλο το Ford Everest. Έτσι, η δημιουργία ενός αντίστοιχου SUV με τα σήματα της Volkswagen θα μπορούσε να αποτελέσει μια σχετικά εύκολη λύση.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία εξετάζει και την αξιοποίηση της κινεζικής τεχνογνωσίας, καθώς ήδη εξελίσσει ένα νέο υβριδικό Amarok για τη Νότια Αμερική, βασισμένο σε κινεζική πλατφόρμα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη απόφαση για την παραγωγή του SUV, ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η ιδέα κάθε άλλο παρά έχει εγκαταλειφθεί. Αν τελικά πάρει το «πράσινο φως», η Volkswagen θα αποκτήσει επιτέλους έναν άμεσο αντίπαλο για τα Ford Everest, Toyota Land Cruiser Prado και τα υπόλοιπα SUV που βασίζονται σε pick-up.