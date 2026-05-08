Το Volkswagen Golf GTI Edition 50 έσπασε το ρεκορ του Civic Type R στο Nurburgring – Δες πόσο κάνει στην Ελλάδα

Η Volkswagen επέστρεψε στην κορυφή του Nürburgring, με το νέο Volkswagen Golf GTI Edition 50 να καταγράφει νέο ρεκόρ

Το επετειακό μοντέλο για τα 50 χρόνια του Volkswagen Golf GTI σημείωσε χρόνο 7:44.523 στη διαδρομή των 20,832 χιλιομέτρων. Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί μόνο νέο ρεκόρ για προσθιοκίνητο μοντέλο παραγωγής, αλλά και τον ταχύτερο γύρο που έχει πετύχει ποτέ αυτοκίνητο παραγωγής της Volkswagen στο Nürburgring.

Πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ο οδηγός εξέλιξης της VW, Benjamin Leuchter, ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αλλά και τη θρυλική πίστα της Γερμανίας.

Το ενδιαφέρον είναι πως το Edition 50 κατάφερε να πετύχει καλύτερο χρόνο ακόμα και από ισχυρότερες τετρακίνητες εκδόσεις Golf R, παρά το γεγονός ότι παραμένει πιστό στη φιλοσοφία του παραδοσιακού προσθιοκίνητου GTI.

Η VW τονίζει ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε ήταν σχεδόν ίδιο με αυτό που θα περάσει στη γραμμή παραγωγής, χωρίς αγωνιστικές μετατροπές. Το Golf GTI Edition 50 εξοπλιζόταν ωστόσο με το προαιρετικό Performance Package, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του χρόνου.

Το πακέτο περιλαμβάνει ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση, χαμηλωμένο setup, σφυρήλατες ζάντες 19 ιντσών και semi-slick Bridgestone Potenza Race ελαστικά που εξελίχθηκαν ειδικά για το συγκεκριμένο μοντέλο. Παράλληλα, τοποθετήθηκε ελαφρύτερη εξάτμιση τιτανίου Akrapovič, μειώνοντας το βάρος και βελτιώνοντας την απόκριση του αυτοκινήτου.

Παράλληλα, η ανάρτηση είχε χαμηλώσει, ενώ αλλαγές υπήρξαν και στη γεωμετρία του αυτοκινήτου ώστε να προσαρμοστεί απόλυτα στο απαιτητικό περιβάλλον της πίστας.

Η VW είχε βρεθεί ξανά στην κορυφή το 2016 με το Volkswagen Golf GTI Clubsport S, όμως στη συνέχεια η Honda πήρε τα σκήπτρα με το Civic Type R. Τώρα, 3 χρόνια αργότερα, το GTI επιστρέφει δυναμικά στην πρώτη θέση, σε μια εποχή όπου τα καθαρόαιμα hot hatch μειώνονται συνεχώς λόγω εξηλεκτρισμού και αυστηρότερων κανονισμών.

Το νέο GTI Edition 50 αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους τελευταίους θερμικούς εκπροσώπους, αφού τόσο η VW όσο και οι υπόλοιπες εταιρείες που ήταν ενεργές στην κατηγορία, θα μεταβούν –θέλοντας ή μη…- σε ηλεκτροκίνητες υλοποιήσεις.

Στην Ελλάδα, το Volkswagen Golf GTI 50 Edition κοστίζει 64.580 €.