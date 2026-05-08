EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Volkswagen Golf GTI Edition 50 έσπασε το ρεκορ του Civic Type R στο Nurburgring – Δες πόσο κάνει στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η Volkswagen επέστρεψε στην κορυφή του Nürburgring, με το νέο Volkswagen Golf GTI Edition 50 να καταγράφει νέο ρεκόρ

Το επετειακό μοντέλο για τα 50 χρόνια του Volkswagen Golf GTI σημείωσε χρόνο 7:44.523 στη διαδρομή των 20,832 χιλιομέτρων. Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί μόνο νέο ρεκόρ για προσθιοκίνητο μοντέλο παραγωγής, αλλά και τον ταχύτερο γύρο που έχει πετύχει ποτέ αυτοκίνητο παραγωγής της Volkswagen στο Nürburgring.

VW Golf GTI Edition 50

Πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ο οδηγός εξέλιξης της VW, Benjamin Leuchter, ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αλλά και τη θρυλική πίστα της Γερμανίας.

Το ενδιαφέρον είναι πως το Edition 50 κατάφερε να πετύχει καλύτερο χρόνο ακόμα και από ισχυρότερες τετρακίνητες εκδόσεις Golf R, παρά το γεγονός ότι παραμένει πιστό στη φιλοσοφία του παραδοσιακού προσθιοκίνητου GTI.

Η VW τονίζει ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε ήταν σχεδόν ίδιο με αυτό που θα περάσει στη γραμμή παραγωγής, χωρίς αγωνιστικές μετατροπές. Το Golf GTI Edition 50 εξοπλιζόταν ωστόσο με το προαιρετικό Performance Package, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του χρόνου.

VW Golf GTI Edition 50

Το πακέτο περιλαμβάνει ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση, χαμηλωμένο setup, σφυρήλατες ζάντες 19 ιντσών και semi-slick Bridgestone Potenza Race ελαστικά που εξελίχθηκαν ειδικά για το συγκεκριμένο μοντέλο. Παράλληλα, τοποθετήθηκε  ελαφρύτερη εξάτμιση τιτανίου Akrapovič, μειώνοντας το βάρος και βελτιώνοντας την απόκριση του αυτοκινήτου.

Παράλληλα, η ανάρτηση είχε χαμηλώσει, ενώ αλλαγές υπήρξαν και στη γεωμετρία του αυτοκινήτου ώστε να προσαρμοστεί απόλυτα στο απαιτητικό περιβάλλον της πίστας.

VW Golf GTI Edition 50

Η VW είχε βρεθεί ξανά στην κορυφή το 2016 με το Volkswagen Golf GTI Clubsport S, όμως στη συνέχεια η Honda πήρε τα σκήπτρα με το Civic Type R. Τώρα, 3 χρόνια αργότερα, το GTI επιστρέφει δυναμικά στην πρώτη θέση, σε μια εποχή όπου τα καθαρόαιμα hot hatch μειώνονται συνεχώς λόγω εξηλεκτρισμού και αυστηρότερων κανονισμών.

Το νέο GTI Edition 50 αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους τελευταίους θερμικούς εκπροσώπους, αφού τόσο η VW όσο και οι υπόλοιπες εταιρείες που ήταν ενεργές στην κατηγορία, θα μεταβούν –θέλοντας ή μη…- σε ηλεκτροκίνητες υλοποιήσεις.

Στην Ελλάδα, το Volkswagen Golf GTI 50 Edition κοστίζει 64.580 €.

Google Preferred Source Badge

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
