Μια ευχάριστη έκπληξη επιφυλάσσει η Volkswagen στους φίλους της σπορ οδήγησης, καθώς επαναφέρει το χειροκίνητο κιβώτιο στο Golf GTI

Ο λόγος για το νέο Golf GTI 1976, μια συλλεκτική έκδοση που δημιουργήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την παρουσίαση του πρώτου GTI και θα παραχθεί σε μόλις 1.976 αντίτυπα. Ο γερμανικός κολοσσός το συνδυάζει μάλιστα με τον ισχυρότερο κινητήρα της σύγχρονης γκάμας.

Το νέο μοντέλο παρουσιάστηκε στην έκθεση αυτοκινήτου του Έσσεν, η οποία πραγματοποιείται από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026, και αναμένεται να κυκλοφορήσει στην ευρωπαϊκή αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Με 325 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του Golf GTI 1976 βρίσκεται κάτω από το καπό. Εκεί συναντάμε τον turbo κινητήρα TSI 2,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 325 ίππους και 380 Nm ροπής, όπως ακριβώς και στο Golf GTI Edition 50. Η ισχύς είναι κατά 24 ίππους μεγαλύτερη σε σχέση με το Golf GTI Clubsport.

Η μεγαλύτερη διαφορά, ωστόσο, βρίσκεται στη μετάδοση. Για πρώτη φορά από την παρουσίαση της σημερινής γενιάς Golf GTI, την άνοιξη του 2024, η Volkswagen προσφέρει ξανά χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Μάλιστα, το GTI 1976 είναι το μοναδικό μοντέλο της σημερινής οικογένειας GTI που διαθέτει αυτή την επιλογή, καθώς οι υπόλοιπες εκδόσεις χρησιμοποιούν αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εργοστασιακές μετρήσεις, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 5,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 270 χλμ./ώρα.

Εμφάνιση με ξεχωριστές λεπτομέρειες

Εξωτερικά, το Golf GTI 1976 ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες εκδόσεις χάρη σε μια σειρά από αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Στο εμπρός μέρος υπάρχει μια επιπλέον κόκκινη γραμμή στο splitter, μαζί με την επιγραφή GTI 1976. Αντίστοιχα γραφικά συναντάμε στον πίσω αεροδυναμικό διαχύτη της οροφής και στους εξωτερικούς καθρέφτες, οι οποίοι διαθέτουν μαύρα γυαλιστερά καλύμματα.

Τα σήματα της Volkswagen έχουν σκουρόχρωμη απόχρωση, ενώ στο πλάι διατηρείται η χαρακτηριστική διακοσμητική λωρίδα του Clubsport. Οι τροχοί είναι 19 ιντσών, τύπου Queenstown, ενώ οι διαθέσιμες αποχρώσεις του αμαξώματος είναι τρεις: λευκή Pure White, μαύρη Grenadilla Black Metallic και κόκκινη Tornado Red (φωτογραφίες).

Επιστρέφει ο λεβιές σε σχήμα μπάλας γκολφ

Αντίστοιχα ξεχωριστή είναι η εικόνα στο εσωτερικό, όπου η Volkswagen αναβιώνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του πρώτου Golf GTI του 1976: τον επιλογέα ταχυτήτων σε σχήμα μπάλας του γκολφ.

Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια συνοδεύεται από αρκετές ακόμη αποκλειστικές πινελιές. Τα καθίσματα έχουν νέα σχεδίαση στις επενδύσεις τους, με μοτίβο GTI, ενώ υπάρχουν κόκκινες ζώνες ασφαλείας και κόκκινο πεντάλ γκαζιού. Το τιμόνι είναι επενδυμένο με ύφασμα ArtVelours, ενώ διακοσμητικά στοιχεία από ανθρακονήματα βρίσκονται στο ταμπλό και στις εμπρός πόρτες.

Στο εσωτερικό υπάρχει επίσης ειδική πλακέτα με την επιγραφή «ONE OF 1976», η οποία πιστοποιεί τη θέση κάθε αυτοκινήτου στη συλλεκτική σειρά των 1.976 μονάδων.

Προαιρετικό πακέτο GTI Performance

Για όσους αναζητούν ακόμη πιο έντονο σπορ χαρακτήρα, η Volkswagen προσφέρει προαιρετικά το GTI Performance Package. Αυτό περιλαμβάνει ελαφρύτερη εξάτμιση R-Performance με απολήξεις τιτανίου, σφυρήλατες ζάντες Warmenau 19 ιντσών και αναβαθμισμένη ανάρτηση.

Οι συγκεκριμένες ζάντες μειώνουν το μη αναρτώμενο βάρος κατά περίπου 3 κιλά ανά τροχό σε σχέση με τις συμβατικές. Παράλληλα, η ανάρτηση είναι χαμηλότερη κατά 5 χιλιοστά σε σχέση με εκείνη του Clubsport, ενώ διαθέτει πιο άκαμπτες βάσεις και αναθεωρημένες ρυθμίσεις για καλύτερη συμπεριφορά στις στροφές. Το πακέτο μπορεί επίσης να συνδυαστεί με semi-slick ελαστικά.

Μόλις 1.976 αυτοκίνητα στην Ευρώπη

Η παραγωγή του νέου Golf GTI 1976 θα περιοριστεί σε 1.976 μονάδες, αριθμός που παραπέμπει στη χρονιά παρουσίασης του πρώτου Golf GTI. Όλα τα αυτοκίνητα θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Volkswagen στο Wolfsburg, ενώ η διάθεσή τους στην Ευρώπη έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί έναν φόρο τιμής στο μοντέλο που, από το 1976, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της κατηγορίας των σπορ μικρομεσαίων, με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια Golf GTI να έχουν πωληθεί παγκοσμίως.

Σε μια εποχή όπου τα αυτόματα κιβώτια κυριαρχούν ακόμη και στις σπορ εκδόσεις, η Volkswagen επιλέγει να προσφέρει στους φίλους του GTI κάτι που πολλοί θεωρούσαν χαμένο: έναν ισχυρό κινητήρα, τρία πεντάλ και έναν λεβιέ που θυμίζει τις ρίζες του μοντέλου.