Το Volkswagen Group θα κόψει το 50% των μοντέλων του – Ποια κινδυνεύουν;

Ο Όμιλος Volkswagen θα περιορίσει έως 50% τη γκάμα του μέχρι το 2030. Τα VW, Audi, Skoda, SEAT και Porsche που κινδυνεύουν.

Σε μία από τις μεγαλύτερες αναδιαρθρώσεις της ιστορίας του προχωρά το Volkswagen Group, καθώς σχεδιάζει να περιορίσει έως και κατά 50% το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο μοντέλων του μέχρι το 2030. Παράλληλα, θα μειώσει έως 75% την πολυπλοκότητα της γκάμας, κόβοντας κινητήρες, εξοπλιστικές εκδόσεις, πακέτα και τεχνικές λύσεις που αλληλοκαλύπτονται.

Η απόφαση δεν αφορά μόνο τη Volkswagen. Κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου βρίσκονται μάρκες όπως οι Audi, Skoda, SEAT, CUPRA, Porsche, Bentley και Lamborghini, επομένως η νέα στρατηγική μπορεί να επηρεάσει δεκάδες διαφορετικές σειρές μοντέλων.

Ο Όμιλος δεν έχει αποκαλύψει ποια αυτοκίνητα θα καταργήσει. Έχει αναφέρει μόνο ότι η μελλοντική γκάμα θα επικεντρωθεί στα πιο ελκυστικά τμήματα της αγοράς και σε προϊόντα που προσφέρουν τη μεγαλύτερη αξία τόσο στους πελάτες όσο και στην ίδια την εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι τα μοντέλα χαμηλών πωλήσεων, οι εξειδικευμένες εκδόσεις και όσα επικαλύπτονται με άλλα αυτοκίνητα του Ομίλου βρίσκονται στην πιο ευάλωτη θέση.

Τι αποφάσισε επίσημα το Volkswagen Group

Το νέο σχέδιο με ορίζοντα το 2030 περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την κατάργηση μεμονωμένων αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Όμιλος θέλει να:

μειώσει σταδιακά έως 50% το χαρτοφυλάκιο μοντέλων,

το χαρτοφυλάκιο μοντέλων, περιορίσει έως 75% τις επιλογές εξοπλισμού και τη συνολική πολυπλοκότητα,

τις επιλογές εξοπλισμού και τη συνολική πολυπλοκότητα, ενοποιήσει πλατφόρμες, ηλεκτρονικές αρχιτεκτονικές και λογισμικό,

καταργήσει παράλληλες τεχνικές δομές ανάμεσα στις μάρκες,

προσαρμόσει την παραγωγική δυναμικότητα σε περίπου 9 εκατομμύρια αυτοκίνητα τον χρόνο ,

, κατευθύνει τις επενδύσεις στα μοντέλα και στις τεχνολογίες με τη μεγαλύτερη εμπορική απόδοση.

Πριν από την πανδημία, το Volkswagen Group είχε επενδύσει σε εγκαταστάσεις ικανές να παράγουν περίπου 12 εκατομμύρια οχήματα τον χρόνο. Έχει ήδη μειώσει αυτή τη δυναμικότητα κατά περίπου δύο εκατομμύρια μονάδες και τώρα θέτει ως νέο στόχο τα 9 εκατομμύρια.

Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα εξαφανιστούν τα μισά ονόματα

Η διατύπωση «μείωση της γκάμας έως 50%» δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι ένα στα δύο γνωστά ευρωπαϊκά μοντέλα θα εξαφανιστεί.

Το Volkswagen Group διαθέτει αυτοκίνητα αποκλειστικά για την Κίνα, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική και άλλες περιοχές. Επομένως, μεγάλο μέρος της περικοπής μπορεί να προέλθει από περιφερειακές σειρές και μοντέλα που πωλούνται μόνο σε συγκεκριμένες αγορές.

Επιπλέον, ο Όμιλος χρησιμοποιεί τον όρο «model portfolio» με ευρύτερη έννοια. Στην εξίσωση μπαίνουν διαφορετικά αμαξώματα, εκδόσεις κινητήρων και μοντέλα που μπορεί να βασίζονται στην ίδια πλατφόρμα, αλλά να πωλούνται με διαφορετικό όνομα ανάλογα με τη χώρα.

Πιο άμεση για τον Ευρωπαίο αγοραστή μπορεί να αποδειχθεί η μείωση της πολυπλοκότητας κατά 75%. Στο μέλλον είναι πιθανό να υπάρχουν λιγότεροι κινητήρες, λιγότερες εκδόσεις ισχύος, πιο περιορισμένα επίπεδα εξοπλισμού και λιγότεροι συνδυασμοί προαιρετικών πακέτων.

Γιατί ο Όμιλος προχωρά σε τόσο μεγάλες περικοπές

Ο γερμανικός όμιλος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενο κόστος, εμπορικούς δασμούς, αυστηρότερες ρυθμιστικές απαιτήσεις και πολύ ισχυρότερο ανταγωνισμό, κυρίως από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Παράλληλα, οι πολλές μάρκες του Ομίλου έχουν δημιουργήσει επικαλύψεις. Σε ορισμένες κατηγορίες, Volkswagen, Skoda, SEAT, CUPRA και Audi προσφέρουν μοντέλα που χρησιμοποιούν τις ίδιες πλατφόρμες, παρόμοιους κινητήρες και κοινά ηλεκτρονικά συστήματα.

Αυτό προσφέρει οικονομίες κλίμακας, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος εξέλιξης, πιστοποίησης, παραγωγής και marketing. Η νέα στρατηγική επιδιώκει να κρατήσει τις συνέργειες και να εξαλείψει τις περιττές παραλλαγές.

Ο διευθύνων σύμβουλος Oliver Blume αναφέρει ότι στόχος είναι ένας ταχύτερος, πιο ανθεκτικός και ανταγωνιστικός Όμιλος, με λιγότερη πολυπλοκότητα, πιο στοχευμένες τεχνολογίες και παραγωγή προσαρμοσμένη στην πραγματική ζήτηση.

Ποια Volkswagen κινδυνεύουν περισσότερο

Η Volkswagen δύσκολα θα αγγίξει τα μοντέλα που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των πωλήσεών της. Αυτοκίνητα όπως τα Golf, T-Roc και Tiguan βρίσκονται σε ισχυρές κατηγορίες και παράγουν σημαντικό όγκο.

Αντίθετα, πιο εκτεθειμένα είναι τα μοντέλα που έχουν χαμηλότερη ζήτηση ή καλύπτουν πολύ παρόμοιο ρόλο με κάποιο άλλο αυτοκίνητο της γκάμας.

Volkswagen T-Roc Cabriolet

Το T-Roc Cabriolet αποτελεί ένα από τα πιο προφανή παραδείγματα εξειδικευμένου μοντέλου. Συνδυάζει SUV εμφάνιση με ανοιχτό αμάξωμα, όμως απευθύνεται σε περιορισμένο κοινό.

Η εξέλιξη ενός ξεχωριστού αμαξώματος, οι διαφορετικές ενισχύσεις του πλαισίου και η ειδική γραμμή παραγωγής δύσκολα δικαιολογούνται σε ένα περιβάλλον όπου κάθε επιπλέον παραλλαγή μπαίνει κάτω από το μικροσκόπιο.

Volkswagen ID.5

Το ηλεκτρικό ID.5 αποτελεί ουσιαστικά την coupe-SUV εκδοχή του ID.4. Τα δύο μοντέλα μοιράζονται πλατφόρμα, τεχνολογία, κινητήρες και μεγάλο μέρος του εσωτερικού.

Σε μια στρατηγική που θέλει να εξαλείψει αλληλοκαλύψεις, η ύπαρξη δύο τόσο κοντινών ηλεκτρικών SUV είναι πιθανό να επανεξεταστεί. Διεθνείς αναλύσεις τοποθετούν το ID.5 ανάμεσα στα ισχυρότερα υποψήφια προς κατάργηση, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Volkswagen Taigo

Το Taigo βρίσκεται πολύ κοντά στο T-Cross ως προς το μέγεθος, την πλατφόρμα, τους κινητήρες και την τιμή. Η βασική του διαφοροποίηση είναι η περισσότερο coupe διαμόρφωση του αμαξώματος.

Από τη στιγμή που ο Όμιλος θέλει να επενδύει στα πιο εμπορικά τμήματα χωρίς περιττές επικαλύψεις, η παράλληλη παρουσία T-Cross και Taigo μπορεί να θεωρηθεί δύσκολα βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Volkswagen Polo με κινητήρες εσωτερικής καύσης

Το Polo παραμένει ένα από τα πιο ιστορικά και αναγνωρίσιμα ονόματα της Volkswagen. Ωστόσο, η είσοδος του ηλεκτρικού ID. Polo δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον της συμβατικής έκδοσης στην Ευρώπη.

Η πιθανότερη εξέλιξη δεν είναι να εξαφανιστεί αμέσως το όνομα Polo, αλλά να περάσει σταδιακά στην ηλεκτρική εποχή. Σύμφωνα με πληροφορίες από ευρωπαϊκά δίκτυα διανομής που επικαλείται ο διεθνής Τύπος, το σημερινό θερμικό Polo μπορεί να αποχωρήσει από την ευρωπαϊκή αγορά και να παραχωρήσει τη θέση του στο ID. Polo.

Volkswagen ID. Buzz

Το ID. Buzz έχει ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα και λειτουργεί ως σύγχρονη αναφορά στο κλασικό Volkswagen Bus. Ωστόσο, αποτελεί ακριβό και πιο εξειδικευμένο προϊόν σε σχέση με τα υπόλοιπα ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα σταματήσει άμεσα. Παρ’ όλα αυτά, η εξέλιξη δεύτερης γενιάς μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του σημερινού μοντέλου δεν θεωρείται δεδομένη, ειδικά αν οι πωλήσεις δεν δικαιολογήσουν το κόστος μιας νέας επένδυσης.

Skoda Scala: Το hatchback που πιέζεται από τα SUV

Η Skoda βρίσκεται σε σχετικά ισχυρή θέση μέσα στον Όμιλο, καθώς αρκετά μοντέλα της έχουν υψηλές πωλήσεις και ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής.

Το Scala, όμως, κινδυνεύει περισσότερο από άλλα μοντέλα της τσεχικής μάρκας. Τα συμβατικά hatchback της κατηγορίας C έχουν χάσει μεγάλο μέρος της αγοράς τους από τα SUV, ενώ το Scala βρίσκεται ανάμεσα στο μικρότερο Fabia και στο μεγαλύτερο, πιο αναγνωρίσιμο Octavia.

Δεν έχει ανακοινωθεί κατάργησή του. Ωστόσο, θεωρείται πιθανό η σημερινή γενιά να μη λάβει άμεσο διάδοχο, αν η Skoda αποφασίσει να κατευθύνει πόρους σε SUV και ηλεκτρικά μοντέλα.

SEAT και CUPRA: Η δύσκολη συνύπαρξη

Η σχέση SEAT και CUPRA αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της νέας στρατηγικής.

Η CUPRA ξεκίνησε ως σπορ παρακλάδι της SEAT, αλλά εξελίχθηκε σε ανεξάρτητη μάρκα με υψηλότερες τιμές και μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα, μοντέλα όπως τα Leon και Ateca έχουν υπάρξει και με τα δύο σήματα.

Η διατήρηση παρόμοιων αυτοκινήτων σε δύο διαφορετικές μάρκες έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο περιορισμού των παράλληλων δομών. Επομένως, είναι πιθανό να μειωθούν περαιτέρω οι επικαλύψεις, με τη SEAT να διατηρεί μικρότερη και πιο προσιτή γκάμα και την CUPRA να αναλαμβάνει πιο ακριβά, σπορ και ηλεκτρικά προϊόντα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί το τέλος της SEAT. Δείχνει, όμως, ότι ο ρόλος της μπορεί να περιοριστεί ακόμη περισσότερο μέχρι το 2030.

Audi: Τα A1 και Q2 δείχνουν τον δρόμο

Στην Audi, η μείωση της γκάμας έχει ήδη αρχίσει. Η παραγωγή του Q2 στο Ingolstadt ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2026, ενώ σταδιακά σταματά και η παραγωγή του A1 στο εργοστάσιο του Martorell.

Τη θέση τους ως βασικό μοντέλο εισόδου αναμένεται να αναλάβει το νέο ηλεκτρικό A2 e-tron, το οποίο θα κατασκευάζεται στο Ingolstadt. Η απόφαση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του νέου μοντέλου λειτουργίας: δύο διαφορετικές σειρές αντικαθίστανται από ένα ενιαίο ηλεκτρικό προϊόν.

Audi Sportback SUV

Οι coupe εκδόσεις των SUV, όπως το Q3 Sportback, μπορεί επίσης να μπουν στο μικροσκόπιο. Προσφέρουν διαφορετικό στιλ, αλλά βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στα αντίστοιχα συμβατικά SUV.

Αν ο Όμιλος αποφασίσει ότι η ξεχωριστή εμπορική και παραγωγική υποστήριξη δεν αποδίδει αρκετά, κάποιες εκδόσεις Sportback μπορεί να μην ανανεωθούν.

Audi A8

Το A8 παραμένει η παραδοσιακή ναυαρχίδα της Audi, όμως η αγορά των μεγάλων πολυτελών sedan έχει συρρικνωθεί. Παράλληλα, το κόστος εξέλιξης ενός τέτοιου μοντέλου είναι πολύ υψηλό.

Δεν υπάρχει επίσημη απόφαση για κατάργησή του. Ωστόσο, η ηλικία της σημερινής γενιάς, οι περιορισμένοι όγκοι πωλήσεων και η έμφαση της αγοράς στα μεγάλα SUV δημιουργούν ερωτήματα για τη μορφή που θα έχει ο διάδοχός του.

Porsche: Μπορούν να συνυπάρξουν Taycan και Panamera;

Στην Porsche, μοντέλα όπως η 911, η Cayenne και η Macan θεωρούνται θεμελιώδη για τη μάρκα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνύπαρξη Panamera και Taycan.

Η Panamera είναι το μεγάλο τετράθυρο μοντέλο με κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in hybrid σύνολα. Η Taycan καλύπτει παρόμοιο ρόλο ως αμιγώς ηλεκτρική πρόταση.

Μακροπρόθεσμα, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μπορεί να οδηγήσει σε ενοποίηση των δύο σειρών σε ένα μοντέλο. Δεν υπάρχει επίσημη απόφαση, αλλά η διατήρηση δύο διαφορετικών μεγάλων τετράθυρων Porsche θα χρειαστεί ισχυρή εμπορική αιτιολόγηση.

Ακόμη πιο ευάλωτα θεωρούνται τα ειδικά αμαξώματα Taycan Sport Turismo και Cross Turismo, καθώς προσθέτουν πολυπλοκότητα σε μια ήδη εξειδικευμένη σειρά.

Η νέα γενιά των 718 Boxster και Cayman αντιμετωπίζει καθυστερήσεις, όμως η επένδυση που έχει ήδη γίνει και η σχεδιαζόμενη χρήση της πλατφόρμας από μελλοντικό ηλεκτρικό σπορ Audi καθιστούν λιγότερο πιθανή την πλήρη ακύρωση του project.

Ποια μοντέλα θεωρούνται πιο ασφαλή

Παρότι τίποτα δεν είναι απολύτως βέβαιο μέχρι να ολοκληρωθούν οι αποφάσεις, τα μοντέλα μεγάλου όγκου και υψηλής κερδοφορίας βρίσκονται σε σαφώς ισχυρότερη θέση.

Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να τοποθετηθούν:

Μάρκα Μοντέλα με ισχυρότερη θέση Volkswagen Golf, T-Roc, Tiguan Skoda Octavia, Kodiaq, Karoq, Elroq CUPRA Formentor, Terramar Audi A3, Q3, Q5, Q6 e-tron Porsche 911, Macan, Cayenne

Ακόμη και σε αυτές τις σειρές, όμως, μπορεί να μειωθούν οι διαθέσιμοι κινητήρες, οι εκδόσεις αμαξώματος ή τα επίπεδα εξοπλισμού.

Τα μοντέλα που βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τη λογική του σχεδίου, οι πιθανότερες υποψηφιότητες συγκεντρώνονται στον παρακάτω πίνακα.

Μοντέλο ή σειρά Γιατί κινδυνεύει Κατάσταση Volkswagen T-Roc Cabriolet Εξειδικευμένο αμάξωμα, περιορισμένη αγορά Μη επιβεβαιωμένο Volkswagen ID.5 Μεγάλη επικάλυψη με ID.4 Μη επιβεβαιωμένο Volkswagen Taigo Επικάλυψη με T-Cross Μη επιβεβαιωμένο Volkswagen Polo βενζίνης Έρχεται το ηλεκτρικό ID. Polo Μη επιβεβαιωμένο Volkswagen ID. Buzz δεύτερης γενιάς Υψηλό κόστος, εξειδικευμένος χαρακτήρας Μη επιβεβαιωμένο Skoda Scala Πίεση από SUV και Octavia Μη επιβεβαιωμένο Επιλεγμένα SEAT/CUPRA Επικαλύψεις ανάμεσα στις δύο μάρκες Μη επιβεβαιωμένο Audi Sportback SUV Παραλλαγές υπαρχόντων SUV Μη επιβεβαιωμένο Audi A8 Μικρή αγορά μεγάλων sedan Μη επιβεβαιωμένο Porsche Taycan/Panamera Πιθανή μελλοντική ενοποίηση Μη επιβεβαιωμένο Taycan Sport/Cross Turismo Χαμηλότεροι όγκοι και πρόσθετη πολυπλοκότητα Μη επιβεβαιωμένο

Τα Audi A1 και Q2 δεν ανήκουν πλέον απλώς στα μοντέλα που «κινδυνεύουν». Η σταδιακή διακοπή της παραγωγής τους έχει ήδη επιβεβαιωθεί από την Audi.

Τι κρατάμε;