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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Volkswagen ID. Polo έφτασε στις ελληνικές εκθέσεις – Αναλυτικά οι τιμές

ΤΡΙΤΗ | 20.10.2026
Autotypos Team
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Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen ID. Polo βρίσκεται πλέον σε όλες τις εκθέσεις του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Volkswagen στην Ελλάδα

Με τιμή από 24.990 ευρώ, χώρους για πέντε επιβάτες και πλούσιο εξοπλισμό ήδη από τη βασική έκδοση, το νέο Volkswagen ID. Polo θέλει να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στην καθημερινότητα, μεταφέροντας στην ηλεκτρική εποχή τις αξίες που καθιέρωσαν το Polo: ευκολία χρήσης, πρακτικότητα και τεχνολογία με ουσιαστικό όφελος.

Οι τιμές των εκδόσεων:

  • ID. Polo Trend 116 PS: από 24.990 €
  • ID. Polo Life 116 PS: από 27.990 €
  • ID. Polo Life 135 PS: από 28.990 €
  • ID. Polo Life 211 PS: από 33.590 €
  • ID. Polo Style 211 PS: από 36.990 €

Οι παραπάνω τιμές είναι οι ανώτατες προτεινόμενες λιανικές τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου της Volkswagen και δεν περιλαμβάνουν κρατική επιδότηση.

ID. Polo

Εξοπλισμός που κάνει τη διαφορά

Ήδη από τη βασική έκδοση Trend το ID. Polo διαθέτει αυτόματο κλιματισμό Climatronic, ψηφιακό πίνακα οργάνων Digital Cockpit 10,2 ιντσών, σύστημα infotainment με οθόνη 12,9 ιντσών και δύο εμπρός θύρες USB-C ισχύος έως 60 W. Στον βασικό εξοπλισμό ανήκουν επίσης προβολείς LED με Light Assist και σύστημα Side Assist.

Για τις εκδόσεις λανσαρίσματος Life και Style (σε περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων, έως εξαντλήσεως αποθέματος) η Volkswagen προσφέρει επιπλέον εξοπλισμό χωρίς πρόσθετη χρέωση:

  • Στην έκδοση λανσαρίσματος Life περιλαμβάνονται σκούρα θερμομονωτικά κρύσταλλα στα πίσω πλευρικά παράθυρα και το πίσω παρμπρίζ, αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic 2 ζωνών, σύστημα πλοήγησης Innovision Pro, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και θερμαινόμενο τιμόνι.
  • Η έκδοση λανσαρίσματος Style προσθέτει αποσπώμενο κοτσαδόρο με δυνατότητα κλειδώματος, πανοραμική ηλιοροφή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα με λειτουργία massage, οσφυϊκή υποστήριξη μέσης του οδηγού και λειτουργία μνήμης, καθώς και το πακέτο IQ.DRIVE Plus (Area View, κάμερα οπισθοπορείας, Travel Assist με Emergency Assist, Pre-Crash και Park Assist Plus).

Στο εσωτερικό οι μεγάλες οθόνες συνδυάζονται με φυσικά κουμπιά και εύχρηστα χειριστήρια, διατηρώντας την απλότητα και την εργονομία που γνωρίζουν οι οδηγοί της Volkswagen.

Compact διαστάσεις, χώροι που ξεπερνούν τις προσδοκίες

Με μήκος 4.053 χλστ. και μεταξόνιο 2.600 χλστ., το ID. Polo αξιοποιεί τη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική MEB+ για άνετους χώρους πέντε επιβατών. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 441 λίτρα (αυξημένος κατά 25% σε σχέση με το Polo με κινητήρα εσωτερικής καύσης) και επεκτείνεται στα 1.240 λίτρα με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων.

Η γκάμα συνδυάζει τις εκδόσεις 116 και 135 ίππων με μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 37 kWh, ενώ οι εκδόσεις 211 ίππων διαθέτουν μπαταρία 52 kWh. Η μέγιστη αυτονομία φτάνει έως τα 454 χλμ. κατά WLTP, με τη μεγαλύτερη μπαταρία να υποστηρίζει φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά σε κατάλληλο ταχυφορτιστή DC.

Το νέο ID. Polo αποτελεί ουσιαστική έκφραση της στρατηγικής True Volkswagen: ποιότητα, λειτουργικότητα, ασφάλεια και τεχνολογία με πραγματικό όφελος, χωρίς να αλλάζει όσα αγαπούν οι οδηγοί στο Polo – απλά τα εξελίσσει για την ηλεκτρική εποχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν οποιαδήποτε έκθεση του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Volkswagen στην Ελλάδα για να το γνωρίσουν από κοντά και να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες εκδόσεις.

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Tags
#Volkswagen#VW ID. POLO#VW Polo#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
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