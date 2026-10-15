Το Volkswagen ID. Tiguan διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα – Τι τιμή έχει;

Το νέο ηλεκτρικό Volkswagen ID. Tiguan είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία στην Ελλάδα, με έως 604 km αυτονομία και τιμή από 45.290 ευρώ.

Ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Volkswagen περνά επίσημα στην ηλεκτρική εποχή. Το νέο Volkswagen ID. Tiguan είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία στην Ελλάδα, αποτελώντας ουσιαστικά τον ηλεκτρικό «αδελφό» του γνωστού Tiguan και ταυτόχρονα τον διάδοχο των ID.4 και ID.5. Η γκάμα ξεκινά από τα 45.290 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται τυχόν κρατική επιδότηση, και περιλαμβάνει αρχικά τρεις εκδόσεις με ισχύ από 190 έως 299 PS, δύο διαφορετικές μπαταρίες και αυτονομία που στην καλύτερη περίπτωση ξεπερνά τα 600 km.

Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στην ελληνική αγορά στα μέσα Φεβρουαρίου του 2027.

Πόσο κοστίζει το Volkswagen ID. Tiguan στην Ελλάδα

Το νέο ηλεκτρικό SUV θα είναι αρχικά διαθέσιμο αποκλειστικά στο επίπεδο εξοπλισμού Life, με τρεις διαφορετικές επιλογές κινητήρα και μπαταρίας.

Έκδοση Ισχύς Μπαταρία Αυτονομία WLTP Τιμή ID. Tiguan Life 190 PS 58 kWh 453 km 45.290 € ID. Tiguan Life 286 PS 77 kWh έως 604 km 48.790 € ID. Tiguan Life 4MOTION 299 PS 77 kWh 563 km 52.590 €

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι πριν από οποιαδήποτε κρατική επιδότηση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δύο πισωκίνητες εκδόσεις από πλευράς εταιρικής χρήσης. Η λιανική τιμή τους προ φόρων βρίσκεται κάτω από τις 40.000 ευρώ και, σε συνδυασμό με την αμιγώς ηλεκτρική τους κίνηση, εμπίπτουν στο ισχύον όριο απαλλαγής από τη φορολόγηση της παραχώρησης εταιρικού αυτοκινήτου ως παροχής σε είδος. Αργότερα θα προστεθούν και τα πλουσιότερα επίπεδα εξοπλισμού Style και R-Line.

Η εισαγωγική έκδοση χρησιμοποιεί μπαταρία 58 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα με ισχύ 190 PS με αυτονομία 453 km. Πιο ενδιαφέρουσα για όσους πραγματοποιούν συχνά μεγάλα ταξίδια είναι η έκδοση των 286 PS. Διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 77 kWh, παραμένει πισωκίνητη και προσφέρει αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως τα 604 km, ανάλογα με τον εξοπλισμό. Στην κορυφή βρίσκεται το ID. Tiguan Life 4MOTION των 299 PS, επίσης με μπαταρία 77 kWh. Η τετρακίνηση μειώνει ελαφρώς την αυτονομία στα 563 km.

Το ID. Tiguan παίρνει τη θέση των ID.4 και ID.5

Η επιλογή του ονόματος Tiguan δεν είναι τυχαία. Με περισσότερες από 8,3 εκατομμύρια μονάδες να έχουν κατασκευαστεί από την πρώτη γενιά, το Tiguan αποτελεί σήμερα το δημοφιλέστερο μοντέλο της Volkswagen παγκοσμίως από πλευράς πωλήσεων.

Αντί λοιπόν η εταιρεία να συνεχίσει να δημιουργεί μια παράλληλη ονοματολογία αποκλειστικά για τα ηλεκτρικά της, χρησιμοποιεί πλέον ονόματα που το κοινό γνωρίζει ήδη. Το ID. Tiguan διαδέχεται τα ID.4 και ID.5, χωρίς όμως να αντικαθιστά το συμβατικό Tiguan. Τα δύο μοντέλα θα πωλούνται παράλληλα, με το υπάρχον Tiguan να συνεχίζει με θερμικούς και υβριδικούς κινητήρες και το ID. Tiguan να καλύπτει αποκλειστικά την αμιγώς ηλεκτρική πλευρά της γκάμας. Ακολουθεί έτσι τη νέα στρατηγική που έχουμε ήδη δει με τα ID. Polo και ID. Cross.

Χώρος αποσκευών 534 λίτρων και frunk

Η ηλεκτρική μετάβαση δεν γίνεται εις βάρος της πρακτικότητας που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του Tiguan. Το νέο μοντέλο φιλοξενεί πέντε επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 534 lt. Στο εμπρός μέρος υπάρχει επιπλέον frunk 32 lt, κατάλληλο μεταξύ άλλων για την αποθήκευση καλωδίων φόρτισης και μικρότερων αντικειμένων, χωρίς να καταλαμβάνουν χώρο στο πίσω πορτμπαγκάζ. Η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 1.800 kg στην έκδοση με την μπαταρία των 58 kWh και αυξάνεται έως τα 2.000 kg στα μοντέλα με την μπαταρία των 77 kWh. Υπάρχει επίσης λειτουργία one-pedal driving, με αυξημένη ανάκτηση ενέργειας όταν ο οδηγός αφήνει το πεντάλ του γκαζιού.

Η Volkswagen επιστρέφει στα φυσικά κουμπιά

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλαγές δεν έχει να κάνει με κινητήρες ή αυτονομία, αλλά με την εργονομία. Η Volkswagen φαίνεται να έχει ακούσει την κριτική που δέχθηκαν αρκετά μοντέλα της προηγούμενης γενιάς για την υπερβολική εξάρτηση από touch χειριστήρια.

Στο ID. Tiguan, οι βασικές λειτουργίες του κλιματισμού ελέγχονται ξανά από φυσικά πλήκτρα, ενώ κανονικά κουμπιά υπάρχουν και στο πολυλειτουργικό τιμόνι. Στην κεντρική κονσόλα προστίθεται επίσης περιστροφικό χειριστήριο για την ένταση του ήχου, την αλλαγή μουσικής αλλά και την επιλογή των διαφορετικών Atmospheres της καμπίνας. Ακόμη και οι διακόπτες των ηλεκτρικών παραθύρων έχουν επανασχεδιαστεί, ενώ εξωτερικά χρησιμοποιούνται συμβατικές χειρολαβές θυρών αντί για πιο περίπλοκες αναδυόμενες λύσεις.

Υπάρχει Digital Cockpit 10 ιντσών και μεγάλη κεντρική οθόνη infotainment 15 ιντσών, η οποία περιλαμβάνεται ήδη στον βασικό εξοπλισμό Life. Το σύστημα διαθέτει πλοήγηση, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ασύρματη φόρτιση smartphone και τον φωνητικό βοηθό IDA με ενσωμάτωση ChatGPT.

Για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό Volkswagen θα προσφέρεται επίσης, στην έκδοση Style, ξεχωριστή οθόνη συνοδηγού 12 ιντσών. Το περιεχόμενό της δεν είναι ορατό από τη θέση του οδηγού και ο ήχος μπορεί να μεταδίδεται μέσω Bluetooth ακουστικών. Μια πιο παιχνιδιάρικη λεπτομέρεια είναι το Retro mode του ψηφιακού πίνακα οργάνων, το οποίο μπορεί να αναπαράγει την αισθητική των χαρακτηριστικών μπλε και κόκκινων οργάνων του Golf IV.

Πλούσιος βασικός εξοπλισμός Life

Παρότι αποτελεί το αρχικό επίπεδο της γκάμας, το ID. Tiguan Life ξεκινά με αρκετά πλούσιο εξοπλισμό.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών

LED προβολείς και πίσω LED φωτιστικά σώματα

Light Assist

θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

θερμαινόμενο πολυλειτουργικό τιμόνι

ατμοσφαιρικό φωτισμό 10 χρωμάτων

τριζωνικό Air Care Climatronic

Keyless Access

ηλεκτρική πίσω πόρτα με λειτουργία Easy Open & Close

κάμερα οπισθοπορείας

εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης

Adaptive Cruise Control

Lane Assist

Side Assist

Rear Cross Traffic Alert

ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto

ασύρματη φόρτιση smartphone

V2L για τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών

Στον εξοπλισμό ασφαλείας προστίθενται επτά αερόσακοι, αυτόματο φρενάρισμα με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών, Front Cross Traffic Assist, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών.

Και οθόνη συνοδηγού, μασάζ και Harman Kardon

Πιο ψηλά στην γκάμα, το επίπεδο τεχνολογίας ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Ανάλογα με την έκδοση θα μπορούν να προστεθούν ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα με μασάζ, μνήμη και εξαερισμό, πανοραμική ηλιοροφή και ηχοσύστημα Harman Kardon 480 Watt.

Διαθέσιμο θα είναι και το νέο Connected Travel Assist, το οποίο μπορεί να υποστηρίζει αυτόματες αλλαγές λωρίδας στον αυτοκινητόδρομο και να αναγνωρίζει φωτεινούς σηματοδότες, φτάνοντας μέχρι την αυτόματη ακινητοποίηση του αυτοκινήτου σε κόκκινο φανάρι, πάντα εντός των ορίων λειτουργίας του συστήματος.

Πότε έρχεται το ID. Tiguan στην Ελλάδα

Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου 2026, επομένως το ID. Tiguan μπορεί ήδη να παραγγελθεί στη χώρα μας. Το επίσημο εμπορικό λανσάρισμα και η άφιξη των πρώτων αυτοκινήτων έχουν προγραμματιστεί για τα μέσα Φεβρουαρίου του 2027.

Τι κρατάμε;