Το Volkswagen Jetta έγινε brand – Δες το πρώτο SUV

Η Volkswagen παρουσιάζει στην Κίνα το νέο Jetta X Concept, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για το πώς σκοπεύει να εξελίξει τη σειρά Jetta στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σε Ευρώπη και Αμερική, όπου το Jetta είναι γνωστό ως sedan, στην κινεζική αγορά λειτουργεί ως ξεχωριστή μάρκα από το 2019, με πιο προσιτό χαρακτήρα. Το νέο concept αποτελεί ουσιαστικά το επόμενο βήμα για αυτή τη μάρκα, σηματοδοτώντας τη στροφή της προς τα ηλεκτρικά μοντέλα.

Σύγχρονη προσέγγιση

Σχεδιαστικά, το Jetta X Concept απομακρύνεται από τη μέχρι τώρα πιο συντηρητική εικόνα και υιοθετεί μια πιο δυναμική και σύγχρονη προσέγγιση, με στοιχεία που παραπέμπουν σε SUV. Ξεχωρίζουν τα λεπτά φωτιστικά σώματα LED, τα έντονα φτερά και οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ενισχύουν τον πιο «περιπετειώδη» χαρακτήρα του.

Το εσωτερικό κινείται σε μινιμαλιστική λογική, με λίγα φυσικά κουμπιά, ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση που θέλει την τεχνολογία να βρίσκεται στο επίκεντρο της εμπειρίας. Άλλωστε, όπως έχει επισημάνει και ο Ralf Brandstaetter, οι Κινέζοι καταναλωτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε «AI-first» οχήματα με συνδεσιμότητα, φωνητικό έλεγχο και έξυπνα ψηφιακά περιβάλλοντα. Αντίθετα, στην Ευρώπη οι οδηγοί εξακολουθούν να προτιμούν τα φυσικά κουμπιά, αντοχή στον χρόνο και έμφαση στην οδηγική απόλαυση.

Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό δεν εμφανίζονται λογότυπα της Volkswagen, καθώς το μοντέλο ανήκει καθαρά στη μάρκα Jetta. Παράλληλα, δείχνει πιο ποιοτικό και σύγχρονο σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα της ίδιας μάρκας στην Κίνα, τα οποία είχαν αρχίσει να δείχνουν ξεπερασμένα απέναντι στον έντονο ανταγωνισμό από εγχώριους κατασκευαστές.

Η στρατηγική της VW στην Κίνα

Παρότι δεν έχουν ανακοινωθεί πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, το μοντέλο εντάσσεται στη στρατηγική της Volkswagen για την ανάπτυξη νέων ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα. Στο πλαίσιο αυτό, η μάρκα Jetta αναμένεται να αποκτήσει περισσότερα «New Energy Vehicles» τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την παρουσία της σε μια αγορά-κλειδί για το μέλλον της αυτοκίνησης.

Το Jetta X Concept δεν είναι απλώς ένα ακόμη πρωτότυπο. Λειτουργεί ως προάγγελος της επόμενης γενιάς προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων της Volkswagen για την κινεζική αγορά, δείχνοντας ξεκάθαρα προς τα πού κατευθύνεται η στρατηγική του ομίλου.

