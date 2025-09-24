Το Volvo EX90 αποκτά σωτήρια συστήματα ασφαλείας μετά το τελευταίο update – Ποια είναι αυτά;

Όταν λανσαρίστηκε το Volvo EX90, η μάρκα μιλούσε για το ασφαλέστερο SUV που έχει κατασκευάσει ποτέ. Ωστόσο, αρκετά από τα εξελιγμένα του συστήματα δεν ήταν διαθέσιμα στην πράξη, αφού το hardware και το software δεν ήταν ακόμη έτοιμα.

Το νέο update φέρνει τα πολυαναμενόμενα συστήματα ασφαλείας του EX90.

Αναβάθμιση hardware με νέο Nvidia Orin επεξεργαστή και ισχύ 500 TOPS.

Νέο ηλεκτρικό σύστημα 800V για ταχύτερη φόρτιση και καλύτερη απόδοση.

Τέσσερα κρίσιμα συστήματα ενεργοποιούνται: από αποφυγή πεζών μέχρι Emergency Stop.

Αυτό αλλάζει με το πιο πρόσφατο update, το οποίο φέρνει αναβαθμίσεις τόσο στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου όσο και στις λειτουργίες που αφορούν άμεσα την ασφάλεια οδηγού, επιβατών αλλά και τρίτων.

Νέος εγκέφαλος, νέες δυνατότητες

Η βασική αλλαγή είναι η μετάβαση σε έναν δεύτερο Nvidia Drive AGX Orin επεξεργαστή, αντικαθιστώντας τον προηγούμενο “Xavier”. Η νέα μονάδα ανεβάζει τη συνολική υπολογιστική ισχύ στα 500 τρισεκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο (500 TOPS), ώστε το EX90 να αξιοποιεί το lidar και τους υπόλοιπους αισθητήρες στο μέγιστο.

Παράλληλα, για τα μοντέλα MY26, το ηλεκτρικό κύκλωμα ανεβαίνει στα 800 Volt, επιτρέποντας ταχύτερη φόρτιση και μειωμένες απώλειες ενέργειας. Έτσι, το EX90 δεν είναι μόνο πιο ασφαλές, αλλά και πιο αποδοτικό στην καθημερινότητα.

Τα πέντε σωτήρια συστήματα

Η μεγάλη είδηση όμως είναι ότι ενεργοποιούνται οι λειτουργίες που διαφοροποιούν το EX90 από κάθε άλλο SUV της αγοράς:

Automatic Emergency Steering: με μικρούς χειρισμούς τιμονιού, το αυτοκίνητο παρεμβαίνει για να αποφευχθεί σύγκρουση σε χαμηλή ταχύτητα ή κακό φωτισμό. Emergency Stop Assist (ESA): αν ο οδηγός δεν αντιδρά σε προειδοποιήσεις, το EX90 φρενάρει μόνο του και ακινητοποιείται με ασφάλεια, και στη συνέχεια καλεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Park Pilot Assist: αξιοποιώντας τους αισθητήρες lidar, το SUV παρκάρει με μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερη συμμετοχή οδηγού. Ειδοποιήσεις για «γλιστερούς» δρόμους: σαρώνει την επιφάνεια του δρόμου και σε μαζί με άλλα δεδομένα, αναγνωρίζει καταστάσεις χαμηλής πρόσφυσης

Ποιοι θα το αποκτήσουν

Η Volvo ανακοινώνει ότι το νέο πακέτο ασφαλείας θα διατίθεται εργοστασιακά από το μοντέλο έτους 2026. Για τους υφιστάμενους κατόχους, η αναβάθμιση θα γίνει δωρεάν μέσω συνεργείων, αφού απαιτείται η φυσική τοποθέτηση του νέου επεξεργαστή. Από την πλευρά του software, η εταιρεία θα συνεχίσει να προσφέρει τέσσερις μεγάλες αναβαθμίσεις ετησίως over-the-air, μαζί με μικρότερες διορθώσεις.

Η κίνηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι η Volvo δεν βλέπει την ασφάλεια ως εμπορικό επιχείρημα, αλλά ως δέσμευση. Το EX90 πλέον αποκτά τις λειτουργίες που είχαν παρουσιαστεί κατά την πρεμιέρα του και ενισχύει το αφήγημα της εταιρείας γύρω από την καινοτομία και την προστασία της ζωής. Παράλληλα, με το νέο 800V κύκλωμα, μπαίνει πιο δυναμικά στον ανταγωνισμό των premium ηλεκτρικών SUV.

Τι κρατάμε;

Το Volvo EX90 αποκτά επιτέλους όλα τα συστήματα ασφαλείας που είχαν υποσχεθεί οι Σουηδοί.

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει νέο επεξεργαστή Nvidia Orin και κύκλωμα 800V .

και κύκλωμα . Ενεργοποιούνται πέντε κρίσιμα συστήματα: αποφυγή πεζών, emergency stop, driver monitoring κ.ά.

Οι υπάρχοντες ιδιοκτήτες θα επωφεληθούν με δωρεάν retrofit μέσω συνεργείων.

Κυκλοφοριακό χάος χωρίς τέλος στην Αττική – Χάνουμε 111 ώρες τον χρόνο πίσω από το τιμόνι

Δίπλωμα οδήγησης: Πότε καταργούνται τα παλιά – Πώς γίνεται η ανανέωση

Το premium SUV που κυνηγά το Toyota C-HR στις πωλήσεις – 263 αυτοκίνητα μόνο τον Αύγουστο