quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το VW Group κινδυνεύει με τεράστια πρόστιμα για υπερβολικές εκπομπές καυσαερίων

ΤΡΙΤΗ | 05.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-vw-group-kindynevei-me-terastia-prostima-gia-ypervolikes-ekpobes-kafsaerion-802194

Ο όμιλος παραδέχεται ότι δεν θα πιάσει τους στόχους CO₂ της ΕΕ – έρχονται πρόστιμα έως και 1,5 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία

Το Volkswagen Group βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση και αυτό είναι η αδυναμία επίτευξης των αυστηρών στόχων εκπομπών CO₂ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις της διοίκησης, ο όμιλος εκτιμά ότι δεν θα καταφέρει να συμμορφωθεί πλήρως με τα όρια για την περίοδο 2025–2027, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές οικονομικές κυρώσεις.

Πρόστιμα που φτάνουν το 1,5 δισ. ευρώ

Το οικονομικό αποτύπωμα της αποτυχίας αυτής είναι ήδη μετρήσιμο. Ο οικονομικός διευθυντής Arno Antlitz έκανε λόγο για συνολικό κόστος που μπορεί να αγγίξει τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στην τριετία, με ετήσια επιβάρυνση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω υπέρβασης των εκπομπών CO₂.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ξεκάθαρα πόσο δύσκολο είναι για έναν μεγάλο κατασκευαστή να προσαρμοστεί στους νέους κανονισμούς, ειδικά σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν αυξάνεται με τον ρυθμό που απαιτούν οι στόχοι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηλεκτρικά υπάρχουν… αλλά δεν αρκούν

Παρά τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη, η Volkswagen παραδέχεται ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Τα ηλεκτρικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, όμως για να μειωθούν οι εκπομπές σε επίπεδο στόλου, ο όμιλος θα πρέπει να πουλήσει ακόμη περισσότερα,  πέρα από την πραγματική ζήτηση της αγοράς.

Αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο, καθότι η εταιρεία αναγκάζεται να πιέζει προς τα ηλεκτρικά, ακόμη κι αν αυτά δεν είναι εξίσου κερδοφόρα με τα αντίστοιχα μοντέλα με θερμικούς κινητήρες.

Οι κανονισμοί θα γίνουν πιο αυστηροί  

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο σήμερα. Οι ευρωπαϊκοί στόχοι γίνονται ακόμη πιο αυστηροί τα επόμενα χρόνια, με τις εκπομπές CO₂ να πρέπει να μειωθούν κατά 55% έως το 2030 και έως και 90% μέχρι το 2035 σε σχέση με τα επίπεδα του 2021.

Αυτό σημαίνει ότι η πίεση προς πλήρη εξηλεκτρισμό θα ενταθεί, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς.

Η Volkswagen βρίσκεται έτσι σε μια λεπτή ισορροπία. Από τη μία πλευρά πρέπει να επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση για να αποφύγει πρόστιμα. Από την άλλη, πρέπει να διατηρήσει την κερδοφορία της σε μια περίοδο αυξημένων επενδύσεων και έντονου ανταγωνισμού.

Το αποτέλεσμα είναι μια στρατηγική που δεν βασίζεται πλέον μόνο στη ζήτηση, αλλά και στην ανάγκη συμμόρφωσης με κανονισμούς Kαι αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, όχι μόνο ο γερμανικός όμιλος, αλλά γενικά η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη.

Τι κρατάμε;

  • Η Volkswagen δεν θα πιάσει τους στόχους εκπομπών CO₂ 2025–2027
  • Κίνδυνος προστίμων έως 1,5 δισ. ευρώ
  • Τα EV αυξάνονται, αλλά όχι όσο απαιτείται
  • Χαμηλότερη κερδοφορία στα ηλεκτρικά μοντέλα
  • Ακόμη πιο αυστηροί στόχοι έως το 2030 και 2035

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#VAG#Volkswagen#VW
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Δείτε επίσης

allodapos-odigos-delivery-petage-petres-se-perastikous-sta-v-proastia-travmatistike-kai-mia-aniliki-802191

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.05.2026

Αλλοδαπός οδηγός delivery πέταγε πέτρες σε περαστικούς στα Β. Προάστια – Τραυματίστηκε και μία ανήλικη
m-chrysochoidis-nea-nomothetiki-rythmisi-gia-ta-ilektrika-patinia-apagorefsi-se-anilikous-799122

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.05.2026

Μ. Χρυσοχοΐδης: Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια – Απαγόρευση σε ανήλικους
episimo-poio-premium-brand-apokleiei-tis-kokkines-kai-kitrines-apochroseis-apo-ta-aftokinita-tis-799241

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.05.2026

Επίσημο: Ποιο premium brand αποκλείει τις κόκκινες και κίτρινες αποχρώσεις από τα αυτοκίνητα της;
attiki-exarthrothike-symmoria-pou-ekleve-aftokinita-ditrocha-kai-fortiga-exichniastikan-7-periptoseis-802041

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.05.2026

Αττική: Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε αυτοκίνητα, δίτροχα και φορτηγά – Εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις
treis-nekroi-se-tromaktiko-atychima-me-monster-truck-sklires-eikones-802100

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.05.2026

Τρεις νεκροί σε τρομακτικό ατύχημα με monster truck – Σκληρές εικόνες
trochaia-attikis-sto-stochastro-ta-ilektrika-patinia-1-stous-3-odigous-efage-prostimo-802077

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.05.2026

Τροχαία Αττικής: Στο στόχαστρο τα ηλεκτρικά πατίνια – 1 στους 3 οδηγούς “έφαγε” πρόστιμο

Πρόσφατες Ειδήσεις