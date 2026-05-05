Το VW Group κινδυνεύει με τεράστια πρόστιμα για υπερβολικές εκπομπές καυσαερίων

Ο όμιλος παραδέχεται ότι δεν θα πιάσει τους στόχους CO₂ της ΕΕ – έρχονται πρόστιμα έως και 1,5 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία

Το Volkswagen Group βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση και αυτό είναι η αδυναμία επίτευξης των αυστηρών στόχων εκπομπών CO₂ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις της διοίκησης, ο όμιλος εκτιμά ότι δεν θα καταφέρει να συμμορφωθεί πλήρως με τα όρια για την περίοδο 2025–2027, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές οικονομικές κυρώσεις.

Πρόστιμα που φτάνουν το 1,5 δισ. ευρώ

Το οικονομικό αποτύπωμα της αποτυχίας αυτής είναι ήδη μετρήσιμο. Ο οικονομικός διευθυντής Arno Antlitz έκανε λόγο για συνολικό κόστος που μπορεί να αγγίξει τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στην τριετία, με ετήσια επιβάρυνση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω υπέρβασης των εκπομπών CO₂.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ξεκάθαρα πόσο δύσκολο είναι για έναν μεγάλο κατασκευαστή να προσαρμοστεί στους νέους κανονισμούς, ειδικά σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν αυξάνεται με τον ρυθμό που απαιτούν οι στόχοι.

Ηλεκτρικά υπάρχουν… αλλά δεν αρκούν

Παρά τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη, η Volkswagen παραδέχεται ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Τα ηλεκτρικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, όμως για να μειωθούν οι εκπομπές σε επίπεδο στόλου, ο όμιλος θα πρέπει να πουλήσει ακόμη περισσότερα, πέρα από την πραγματική ζήτηση της αγοράς.

Αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο, καθότι η εταιρεία αναγκάζεται να πιέζει προς τα ηλεκτρικά, ακόμη κι αν αυτά δεν είναι εξίσου κερδοφόρα με τα αντίστοιχα μοντέλα με θερμικούς κινητήρες.

Οι κανονισμοί θα γίνουν πιο αυστηροί

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο σήμερα. Οι ευρωπαϊκοί στόχοι γίνονται ακόμη πιο αυστηροί τα επόμενα χρόνια, με τις εκπομπές CO₂ να πρέπει να μειωθούν κατά 55% έως το 2030 και έως και 90% μέχρι το 2035 σε σχέση με τα επίπεδα του 2021.

Αυτό σημαίνει ότι η πίεση προς πλήρη εξηλεκτρισμό θα ενταθεί, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς.

Η Volkswagen βρίσκεται έτσι σε μια λεπτή ισορροπία. Από τη μία πλευρά πρέπει να επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση για να αποφύγει πρόστιμα. Από την άλλη, πρέπει να διατηρήσει την κερδοφορία της σε μια περίοδο αυξημένων επενδύσεων και έντονου ανταγωνισμού.

Το αποτέλεσμα είναι μια στρατηγική που δεν βασίζεται πλέον μόνο στη ζήτηση, αλλά και στην ανάγκη συμμόρφωσης με κανονισμούς Kαι αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, όχι μόνο ο γερμανικός όμιλος, αλλά γενικά η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη.

