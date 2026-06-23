Το Xiaomi YU7 GT έκανε γύρο στο Nurburgring στον αυτόματο πιλότο – Τι χρόνο έκανε; (Video)

Η Xiaomi ανακοίνωσε ότι το ηλεκτρικό YU7 GT έγινε το πρώτο αυτοκίνητο που ολοκλήρωσε γύρο στην πίστα Nurburgring Nordschleife χωρίς οδηγό πίσω από το τιμόνι

Το Xiaomi YU7 GT με το Track pack «γύρισε» τη θρυλική πίστα του Nurburgring… μόνο του, με το επιβλητικό ηλεκτρικό SUV να γίνεται το πρώτο αυτοκίνητο που καταφέρνει κάτι τέτοιο στην «Πράσινη Κόλαση». Το YU7 GT πραγματοποίησε τη δοκιμή χρησιμοποιώντας αυτόνομο σύστημα οδήγησης παραγωγής, θέτοντας ένα πρώτο σημείο αναφοράς για τις δυνατότητες της τεχνολογίας της εταιρείας μετά το εμπορικό λανσάρισμα του μοντέλου.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών στη θρυλική γερμανική πίστα, το σύστημα αυτόνομης οδήγησης κατέγραψε επίσημο χρόνο 10:29,483.

Αρχιτεκτονική υψηλών επιδόσεων

Το Xiaomi YU7 GT βασίζεται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 897 Volt με τεχνολογία Silicon Carbide και συνδυάζεται με μπαταρία λιθίου χωρητικότητας 101,7 kWh. Η ενέργεια διοχετεύεται στο σύστημα κίνησης Super Motor V8s EVO της Xiaomi, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί υψηλή απόδοση ακόμη και σε συνθήκες συνεχούς καταπόνησης μέσα στην πίστα. Παράλληλα, το σύστημα ψύξης έχει εξελιχθεί ώστε να αποτρέπει την υπερθέρμανση των κυψελών της μπαταρίας κατά την ακραία οδήγηση στην πίστα.

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης αποδίδει έως 738 kW, που αντιστοιχούν σε 1.003 ίππους. Χάρη σε αυτή την ισχύ, το YU7 GT επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε μόλις 2,92 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 300 km/h. Σύμφωνα με τον κύκλο CLTC, η αυτονομία φτάνει τα 705 χιλιόμετρα με μία πλήρη φόρτιση.

Η πλατφόρμα υψηλής τάσης επιτρέπει ιδιαίτερα γρήγορη φόρτιση, προσθέτοντας έως 570 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 15 λεπτά. Οι μηχανικοί της Xiaomi αναφέρουν ότι το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει σταθερή παροχή ισχύος ακόμη και σε παρατεταμένες περιόδους λειτουργίας με υψηλά φορτία.

Η ενσωμάτωση της μπαταρίας συνοδεύεται από προηγμένο κύκλωμα ψύξης που περιορίζει τις αυξήσεις θερμοκρασίας κατά τη γρήγορη εκφόρτιση της ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η ομοιομορφία λειτουργίας των κυψελών και η αντοχή του συστήματος ακόμη και σε συνθήκες ακραίας οδήγησης, κάτι που θεωρείται απαραίτητο για τις απαιτήσεις της αυτόνομης οδήγησης σε πίστα.

Ο πρώτος αυτόνομος γύρος στο Nurburgring

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών στη θρυλική γερμανική πίστα, το Xiaomi YU7 GT κατέγραψε χρόνο 10 λεπτών και 29,483 δευτερολέπτων. Ο χρόνος αυτός ήταν ακριβώς 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πιο αργός από εκείνον που πέτυχε επαγγελματίας οδηγός. Η διαφορά αποδίδεται στη διαφορετική φιλοσοφία λειτουργίας του λογισμικού, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και στις υπολογισμένες γραμμές οδήγησης, αντί να κινείται στα απόλυτα όρια του αυτοκινήτου.

Κατά τη φάση εξέλιξης του μοντέλου είχε ήδη καταγραφεί χρόνος 7 λεπτών και 22,755 δευτερολέπτων με οδηγό, επίδοση που αποτέλεσε νέο σημείο αναφοράς για την κατηγορία των SUV. Παράλληλα, σε ξεχωριστές διαδικασίες πιστοποίησης είχε σημειωθεί και χρόνος 7:34,931 δευτερολέπτων.

Τιμές και εμπορική πορεία

Η εμπορική διάθεση του Xiaomi YU7 GT ξεκίνησε στην κινεζική αγορά με τιμή εκκίνησης 389.900 γουάν (περίπου 49.500 ευρώ), ενώ η κορυφαία πλήρως εξοπλισμένη έκδοση κοστίζει 429.900 γουάν (περίπου 54.600 ευρώ). Οι τιμές αυτές τοποθετούν το μοντέλο στην ανώτερη κατηγορία των ηλεκτρικών SUV της εγχώριας αγοράς.

Σε επίπεδο πωλήσεων, η Xiaomi παρέδωσε 8.736 μονάδες του μοντέλου τον Μάιο του 2026, αριθμός μειωμένος κατά 11,5% σε σχέση με τις 9.876 μονάδες του Απριλίου. Είχαν προηγηθεί οι κορυφαίες επιδόσεις των 37.869 παραδόσεων τον Ιανουάριο και 39.089 τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του China EV DataTracker.

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