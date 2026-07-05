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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το υβριδικό πόλης που πούλησε 8.255 αυτοκίνητα σε ένα μήνα σε γειτονική χώρα – Έχει τιμή 9.950 ευρώ

ΚΥΡΙΑΚΗ | 05.07.2026
AutoTypos Team
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Τα επίσημα στοιχεία ταξινομήσεων για τον Ιούνιο του 2026 επιβεβαιώνουν τον απόλυτο κυρίαρχο της ιταλικής αγοράς: Ποιο είναι το μοντέλο που συνεχίζει να κάνει θραύση και πώς δικαιολογείται η τόσο χαμηλή τιμή του

Στην αυτοκινητοβιομηχανία, οι τάσεις έρχονται και παρέρχονται, τα SUV μεγαλώνουν και τα ηλεκτρικά πληθαίνουν. Ωστόσο, υπάρχει ένας απαράβατος κανόνας στη γειτονική Ιταλία: στο τέλος της ημέρας, όλοι αγοράζουν Fiat.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ιταλικού περιοδικού Quattroruote για τις ταξινομήσεις του Ιουνίου του 2026, η αγορά αυτοκινήτου στην Ιταλία συνεχίζει την ανοδική της τροχιά (+10,6%), με τον απόλυτο πρωταγωνιστή να παραμένει αμετακίνητος στην κορυφή. Ο λόγος για το Fiat Pandina, όπως ονομάζεται πλέον επίσημα το γνωστό μας «κλασικό» Panda, για να διαχωρίζεται από το μεγαλύτερο, Grande Panda.

Μέσα σε έναν μόνο μήνα, το Pandina σημείωσε 8.260 πωλήσεις, αφήνοντας έτη φωτός πίσω τον δεύτερο ανταγωνιστή του (Dacia Sandero) και κλείνοντας το πρώτο εξάμηνο του 2026 με το αστρονομικό νούμερο των 62.912 ταξινομήσεων.

Fiat Pandina

Πώς προκύπτει η τιμή των 9.950 ευρώ;

Το νούμερο που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση και συζήτηση γύρω από το ιταλικό best-seller είναι η τιμή εκκίνησης, η οποία στην Ιταλία μπορεί να πέσει ακόμη και στα 9.950 ευρώ.

Η τιμή αυτή, ωστόσο, δεν είναι η εργοστασιακή, αλλά το αποτέλεσμα ενός άκρως επιθετικού συνδυασμού:

  1. Των ειδικών προωθητικών ενεργειών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Fiat στην εγχώρια αγορά της.

  2. Των γενναιόδωρων κρατικών κινήτρων και επιδοτήσεων που εφαρμόζει η Ιταλία για την ανανέωση του στόλου με οχήματα χαμηλών ρύπων.

    Fiat Pandina

Τι αγοράζει κανείς με αυτά τα χρήματα;

Το Fiat Pandina εξοπλίζεται με το γνωστό και δοκιμασμένο ήπιο υβριδικό σύστημα (Mild Hybrid), το οποίο συνδυάζει έναν 3κύλινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.000 κ.εκ. με έναν ηλεκτροκινητήρα BSG, αποδίδοντας 65 ίππους. Πρόκειται για ένα σύνολο που εστιάζει αποκλειστικά στην οικονομία καυσίμου, στο χαμηλό κόστος χρήσης  και στην ευελιξία εντός των πόλεων.

Fiat Pandina

Η Fiat έχει φροντίσει να αναβαθμίσει το μοντέλο ψηφιακά, εξοπλίζοντάς το με τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας (ADAS) που απαιτεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία, διατηρώντας το ζωντανό και ελκυστικό.

Η πραγματικότητα για την ελληνική αγορά

Για τους Έλληνες καταναλωτές που βλέπουν αυτά τα νούμερα και αναρωτιούνται, η πραγματικότητα είναι ελαφρώς διαφορετική. Στην Ελλάδα, χωρίς τις αντίστοιχες κρατικές επιδοτήσεις για υβριδικά πόλης, αλλά με προωθητική ενέργεια της αντιπροσωπείας, το Fiat Pandina 1.0 Hybrid ξεκινά από τις περίπου 15.990 ευρώ. Παραμένει ένα από τα πιο προσιτά και τίμια αυτοκίνητα της αγοράς μας, αλλά η «μαγεία» των 9.950 ευρώ παραμένει, προς το παρόν, ένα προνόμιο που απολαμβάνουν μόνο οι γείτονές μας.

FIAT

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Tags
#Fiat#Fiat Panda#Fiat Pandina
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