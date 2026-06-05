To υβριδικό SUV της Lotus έρχεται στην Ευρώπη – Δύο εκδόσεις με αυτονομία 1.200 km

Η νέα Eletre X έκανε το ντεμπούτο της στην Κίνα και τώρα η Lotus φέρνει το υβριδικό premium SUV της στην Ευρώπη

Μετά το όχι και τόσο πετυχημένο πείραμα με την αμιγώς ηλεκτρική Eletre, η Lotus αναπροσάρμοσε τη στρατηγική της και επέλεξε τη λύση μιας plug-in υβριδικής έκδοσης του premium SUV της. Η νέα Lotus Eletre X έκανε το ντεμπούτο της στην κινέζικη αγορά και τώρα ετοιμάζει «βαλίτσες» για τη Γηραιά Ήπειρο.

Στην κορυφαία της έκδοση, η νέα Eletre X συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με εντυπωσιακή συνολική αυτονομία.

Η ηλεκτρική δεν «έπιασε»

Το ηλεκτρικό «πείραμα» δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα, με το αγοραστικό κοινό να διστάζει να επενδύσει σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό premium SUV, αναγκάζοντας τη Lotus να αλλάξει τη στρατηγική της. Σε μια προσπάθεια να δώσει νέα «ζωή» στην Eletre, η βρετανική μάρκα παρουσίασε την plug-in υβριδική έκδοση, Eletre X, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στην Κίνα νωρίτερα φέτος.

Τώρα, το υβριδικό SUV έρχεται στην Ευρώπη και η Lotus το προσφέρει σε δύο εκδόσεις, με την κορυφαία να διαθέτει ισχύ 939 ίππων και μπορεί να διανύσει μέχρι και 1.200 km με ένα γέμισμα.

Δύο εκδόσεις

Στην καρδιά της νέας Lotus Eletre X βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος turbo κινητήρας 2,0 λίτρων, ο οποίος συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες και μια μπαταρία χωρητικότητας 70 kWh, ενώ το αυτοκίνητο βασίζεται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 900 Volt. Στην κορυφαία έκδοση H1000, το σύνολο αποδίδει 939 ίππους και 935 Nm ροπής, δηλαδή 34 ίππους περισσότερους από την αμιγώς ηλεκτρική Eletre R.

Ωστόσο, η ηλεκτρική έκδοση δείχνει τα «δόντια» της στον τομέα της ροπής, με το υβριδικό SUV της Lotus να διαθέτει 935 Nm και την ηλεκτρική έκδοση να φτάνει τα 1.335 Nm. Παράλληλα, η βασική έκδοση, H550, περιορίζεται στους 542 ίππους, διατηρώντας όμως την ίδια ροπή των 935 Nm.

Σύμφωνα με τη Lotus, η Eletre X H1000 επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα, ενώ για να επιταχύνει από τα 80 έως τα 160 km/h απαιτούνται μόλις 3,88 δευτερόλεπτα. Η Eletre H550 ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε 4,9 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 210 km/h τελικής ταχύτητας. Αντίστοιχα, η H1000 αγγίζει τα 230 km/h.

Εντυπωσιακή αυτονομία

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η αυτονομία της υβριδικής Eletre, καθώς χάρη στη μπαταρία των 70 kWh και το ρεζερβουάρ καυσίμου 52 λίτρων μπορεί να διανύσει περισσότερα από 1.200 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό ή φόρτιση. Παράλληλα, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 350 χιλιόμετρα.

Η γρήγορη φόρτιση αποτελεί επίσης ένα από τα δυνατά σημεία του υβριδικού SUV της Lotus: Σε ταχυφορτιστή DC ισχύος 350 kW, η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από το 20% στο 80% σε μόλις εννέα λεπτά. Και οι δύο εκδόσεις χρησιμοποιούν την ίδια μπαταρία των 70 kWh, την ίδια αρχιτεκτονική 900 Volt και προσφέρουν την ίδια συνολική αυτονομία.

Από την ηλεκτρική Eletre διατηρούνται επίσης αρκετά προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το ενεργό σύστημα ελέγχου κλίσης 48 Volt, η αερανάρτηση διπλού θαλάμου, τα προσαρμοζόμενα αμορτισέρ διπλής βαλβίδας, η εμπρός ανάρτηση με διπλά ψαλίδια και τα μεγάλα φρένα της Brembo.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τιμολογιακή πολιτική της Lotus. Στη Γερμανία, η βασική αμιγώς ηλεκτρική Eletre ξεκινά από τις 95.990 ευρώ, ενώ η νέα Eletre X H550 ξεκινά από 96.990 ευρώ. Η κορυφαία υβριδική έκδοση H1000 τοποθετείται στις 119.990 ευρώ, τιμή σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη της κορυφαίας ηλεκτρικής Eletre, η οποία ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Με δεδομένες τις επιδόσεις, την αυτονομία και τον εξοπλισμό του, το υβριδικό SUV, Eletre X, δείχνει να αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση στη γκάμα της Lotus.

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