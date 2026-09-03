To υβριδικό SUV της Toyota που κάνει θραύση στις ΗΠΑ – Ουρές κάνουν οι αγοραστές

Στα κόκκινα παραμένει η ζήτηση για το υβριδικό SUV της Toyota στην Αμερική, με μερικούς πελάτες να περιμένουν μέχρι και 6 μήνες

Η τεράστια ζήτηση για το υβριδικό Toyota RAV4 έχει αδειάσει τις αντιπροσωπείες στις ΗΠΑ. Πελάτες αναγκάζονται να περιμένουν για να παραλάβουν το νέο τους αυτοκίνητο, με τη διαθεσιμότητα του εξαιρετικά δημοφιλούς SUV να εξακολουθεί να προκαλεί πονοκέφαλο στην Toyota και στο δίκτυο των αντιπροσώπων της. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις πελάτες καλούνται να περιμένουν μέχρι και 6 μήνες για να παραλάβουν το νέο τους RAV4, την ώρα που οι αντιπροσωπείες βλέπουν τις διαθέσιμες θέσεις στα πάρκινγκ τους να παραμένουν άδειες.

Το πρόβλημα είναι εμφανές ήδη από το καλοκαίρι, όταν ορισμένοι έμποροι μετρούσαν το απόθεμα των RAV4 σε… ώρες αντί για ημέρες. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει αρκετοί μήνες, η κατάσταση δεν έχει επιστρέψει ακόμη σε φυσιολογικά επίπεδα.

Κενές θέσεις στις αντιπροσωπείες

Το CNBC επισκέφθηκε την Colonial Toyota στο Milford του Connecticut, όπου ο ιδιοκτήτης της, Bobby Crabtree, δήλωσε ότι ο χώρος της αντιπροσωπείας μπορεί να φιλοξενήσει ακόμη 250 αυτοκίνητα, ενώ αυτή τη στιγμή είναι γεμάτος μόλις κατά περίπου το 1/3. Τις εν λόγω θέσεις δε θα καταλάμβαναν αποκλειστικά RAV4, ωστόσο, ο Crabtree σίγουρα θα ήθελε να έχει περισσότερα διαθέσιμα αυτοκίνητα συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς υβριδικού SUV της Toyota.

Από την άλλη πλευρά, πελάτες βιώνουν επίσης το πρόβλημα στο «πετσί» τους, με ένα ζευγάρι να λέει πως παρήγγειλε το RAV4 του τον Μάρτιο και μόλις τώρα ετοιμάζεται να το παραλάβει, δηλαδή 6 ολόκληρους μήνες αργότερα.

Το RAV4 έγινε αποκλειστικά υβριδικό

Η Toyota είχε παραδεχθεί εξαρχής ότι η διαθεσιμότητα του νέου RAV4 θα ήταν περιορισμένη κατά την έναρξη της διάθεσής του. Το ανασχεδιασμένο RAV4 έγινε αποκλειστικά υβριδικό στις ΗΠΑ, ενώ η αρχική προμήθεια αυτοκινήτων προερχόταν από την Ιαπωνία και τον Καναδά, καθώς πραγματοποιούνταν εργασίες αναδιαμόρφωσης στο εργοστάσιο της Toyota στο Kentucky.

Παράλληλα, οι εξαγωγές από την Ιαπωνία επηρεάστηκαν και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση με την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα του μοντέλου.

Αυξάνεται η παραγωγή

Πλέον, το εργοστάσιο της Toyota στο Kentucky παράγει επίσης RAV4, όμως η σταδιακή αύξηση της παραγωγής σήμαινε ότι οι αντιπρόσωποι δεν ήταν δυνατό να παραλάβουν αμέσως τις ποσότητες που λάμβαναν κανονικά. Έτσι, η Toyota εξακολουθεί να προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά, καθώς η ζήτηση για το RAV4 έχει ξεπεράσει τις διαθέσιμες ποσότητες.

Η πίεση στην αγορά είναι εμφανής εδώ και μήνες. Νωρίτερα το καλοκαίρι, ορισμένοι αντιπρόσωποι μετρούσαν το διαθέσιμο απόθεμα σε ώρες, ενώ σε μία αντιπροσωπεία Toyota στην Καλιφόρνια αναφέρθηκε ότι υπήρχαν περισσότεροι από 800 πελάτες σε λίστα αναμονής. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα έχει ήδη στερήσει από την Toyota δεκάδες χιλιάδες πιθανές πωλήσεις RAV4 μέσα στη φετινή χρονιά.

Το RAV4 παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές

Παρά την αναμονή, οι Αμερικανοί εξακολουθούν να θέλουν το RAV4. Και υπάρχει σοβαρός λόγος γι’ αυτό. Σχεδόν 480.000 RAV4 πωλήθηκαν στις ΗΠΑ πέρυσι, καθιστώντας το crossover SUV της Toyota το 3o σε πωλήσεις αυτοκίνητο στη χώρα, πίσω μόνο από τα Ford F-150 και Chevrolet Silverado. Η απόφαση της Toyota να στραφεί αποκλειστικά σε υβριδική τεχνολογία για το RAV4 στην αμερικανική αγορά φαίνεται, μάλιστα, να έρχεται σε μια ιδιαίτερα κατάλληλη χρονική στιγμή, καθώς οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με την JD Power, τα υβριδικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν φέτος περισσότερο από το 18% των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ζήτηση για την συγκεκριμένη τεχνολογία.

Πηγή: Carscoops.com