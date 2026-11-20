Το νέο Zeekr 9X έφτασε στην Ελλάδα και το γνωρίσαμε από κοντά στην έκθεση της μάρκας στο Δαχτυλίδι της Κηφισίας. Με 897 ίππους, έξι θέσεις, ηλεκτρική αυτονομία 180 χιλιομέτρων και τιμή 120.000 ευρώ, το κινεζικό SUV μπαίνει σε μια κατηγορία όπου κυριαρχούν παραδοσιακά οι Γερμανοί κατασκευαστές. Πόσο κοστίζουν όμως οι βασικοί ανταγωνιστές του;

Πόσοι Έλληνες θα ξόδευαν ένα εξαψήφιο ποσό για να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο από μια σχετικά άγνωστη κινεζική μάρκα; Μέχρι πρόσφατα, η απάντηση πιθανότατα θα ήταν «ελάχιστοι». Τα δεδομένα όμως αλλάζουν, καθώς ένα νέο πολυτελές SUV αξίας 120.000 ευρώ έχει συγκεντρώσει ήδη περισσότερες από 30 παραγγελίες στη χώρα μας, προτού ξεκινήσουν καν οι παραδόσεις του. Ο λόγος για το Zeekr 9X, τη νέα ναυαρχίδα της premium μάρκας του ομίλου Geely, την οποία επισκεφθήκαμε στην έκθεσή της στο Δαχτυλίδι της Κηφισίας για να γνωρίσουμε από κοντά το αυτοκίνητο. Πρόκειται για ένα επιβλητικό εξαθέσιο SUV, το οποίο συνδυάζει σχεδόν 900 ίππους με χαρακτηριστικά εξοπλισμού που συναντάμε σε αρκετά ακριβότερα μοντέλα. Η Zeekr δεν προσπαθεί απλώς να προσφέρει περισσότερους ίππους ανά ευρώ. Με το 9X διεκδικεί μια θέση στην κορυφή της αγοράς πολυτελών SUV, απέναντι σε ονόματα όπως η BMW X7, το νέο Audi Q9 και η Mercedes-Benz GLS. Μάλιστα, ορισμένες από τις παροχές της πίσω καμπίνας παραπέμπουν ακόμη και στη Mercedes-Maybach GLS, η οποία κοστίζει περισσότερο από τα διπλάσια χρήματα.

Ένα SUV 5,24 μέτρων, σχεδιασμένο στη Σουηδία

Παρότι το Zeekr 9X προέρχεται από κινεζικό κατασκευαστή, η σχεδίασή του πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, υπό την καθοδήγηση του Stefan Sielaff. Η έμπνευση προέρχεται από τα πολυτελή σκάφη αναψυχής, κάτι που αποτυπώνεται στις καθαρές επιφάνειες, τη μακριά γραμμή της οροφής και τις επιβλητικές αναλογίες του αμαξώματος. Το μήκος φτάνει τα 5.239 χιλιοστά, το πλάτος τα 2.029 χιλιοστά και το μεταξόνιο τα 3.169 χιλιοστά. Για να έχουμε μια εικόνα του μεγέθους του, είναι μακρύτερο από την BMW X7 και τη Mercedes-Benz GLS, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στις διαστάσεις του νέου Audi Q9. Στο εμπρός μέρος δεσπόζει η τεράστια κατακόρυφη μάσκα, πλαισιωμένη από ψηφιακούς προβολείς LED με ανάλυση 1,3 εκατομμυρίων pixel. Οι ζάντες 22 ιντσών συμπληρώνουν την εικόνα, ενώ οι πλαϊνές πόρτες ανοίγουν και κλείνουν ηλεκτρικά, με γωνία ανοίγματος σχεδόν 90 μοιρών.

Το εσωτερικό είναι το ισχυρότερο επιχείρημά του

Η καμπίνα του Zeekr 9X διαθέτει διάταξη 2+2+2, με δύο ανεξάρτητα καθίσματα στη δεύτερη σειρά και δύο επιπλέον θέσεις στην τρίτη. Η έμφαση δίνεται στους πίσω επιβάτες, οι οποίοι απολαμβάνουν παροχές αντίστοιχες με εκείνες μιας υπερπολυτελούς λιμουζίνας. Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς διαθέτουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις, μνήμη, υποπόδια, θέρμανση, εξαερισμό και μασάζ. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα συρόμενο ψυγείο 8,6 λίτρων, το οποίο λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -6 έως +50 βαθμούς Κελσίου. Από την οροφή κατεβαίνει μια οθόνη OLED 17 ιντσών, η οποία μπορεί να μετακινηθεί έως 88 εκατοστά προς τα εμπρός. Συνδυάζεται με ένα εντυπωσιακό ηχοσύστημα Naim 32 ηχείων, ισχύος 2.120 W, με υποστήριξη Dolby Atmos. Ακόμη πιο ιδιαίτερη είναι η χρήση οκτώ απτικών μετατροπέων στα καθίσματα, που μεταφέρουν τις χαμηλές συχνότητες μέσω δονήσεων, δημιουργώντας μια εμπειρία ψυχαγωγίας 4D. Μπροστά συναντάμε δύο οθόνες OLED 16 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 13 ιντσών και head-up display επαυξημένης πραγματικότητας 47 ιντσών. Φυσικό ξύλο Nordic Wood, δερμάτινες επενδύσεις Nappa με επιμέρους στοιχεία PVC και ένας κρυστάλλινος περιστροφικός επιλογέας ολοκληρώνουν το εσωτερικό.

897 ίπποι και ηλεκτρική αυτονομία 180 χιλιομέτρων

Σε αντίθεση με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που γνωρίζουμε από τη Zeekr, το 9X χρησιμοποιεί ένα σύστημα Super Hybrid, το οποίο συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες με έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων. Ανήκει στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων εκτεταμένης αυτονομίας (EREV), με τον θερμικό κινητήρα να μπορεί να λειτουργεί ως γεννήτρια για την επέκταση της αυτονομίας. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 897 ίππους, με ροπή 935 Nm. Παρά το βάρος των 2.900 κιλών, το μεγάλο SUV επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 240 χλμ./ώρα. Η μπαταρία NMC των 55,1 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 180 χιλιομέτρων, ενώ η συνολική αυτονομία φτάνει τα 750 χιλιόμετρα. Χάρη στην αρχιτεκτονική 900 V και την υποστήριξη φόρτισης DC έως 330 kW, η αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% έως 80% μπορεί, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, να ολοκληρωθεί σε περίπου 9,5 λεπτά. =Το 9X διαθέτει ακόμη αερανάρτηση διπλού θαλάμου, ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης με LiDAR και επεξεργαστή NVIDIA DRIVE Thor.

Πόσο κοστίζουν οι Γερμανοί ανταγωνιστές;

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της άφιξης του Zeekr 9X. Με τιμή εκκίνησης 120.000 ευρώ, το κινεζικό SUV τοποθετείται χαμηλότερα από τις βασικές εκδόσεις των τριών μεγάλων γερμανικών ανταγωνιστών του, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά υψηλότερη ισχύ και έναν εξαιρετικά πλούσιο εξοπλισμό άνεσης. Η σύγκριση, βέβαια, δεν είναι απολύτως ομοειδής. Η BMW X7, το Audi Q9 και η Mercedes-Benz GLS προσφέρουν έως επτά θέσεις και χρησιμοποιούν κυρίως ήπια υβριδικά σύνολα βενζίνης ή diesel. Το Zeekr διαθέτει έξι θέσεις και επαναφορτιζόμενο σύστημα εκτεταμένης αυτονομίας, επιτρέποντας σημαντικές καθημερινές διαδρομές αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

BMW X7: Από 137.150 ευρώ

Η BMW X7 αποτελεί μία από τις πλέον καθιερωμένες επιλογές στην κατηγορία. Με μήκος 5,18 μέτρων, επτά θέσεις και ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα κύλισης, συνδυάζει την πολυτέλεια με τον δυναμικό χαρακτήρα που περιμένει κανείς από μια BMW. Στην ελληνική αγορά, η βασική βενζινοκίνητη xDrive40i αποδίδει 381 ίππους και κοστίζει 137.150 ευρώ, δηλαδή 17.150 ευρώ περισσότερα από το Zeekr. Η diesel xDrive40d των 352 ίππων ξεκινά από 139.600 ευρώ, ενώ η κορυφαία M60i των 530 ίππων φτάνει τα 178.350 ευρώ. Η X7 χρησιμοποιεί τεχνολογία mild hybrid 48 V, χωρίς δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης. Επομένως, δεν προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία αντίστοιχη με εκείνη του Zeekr.

Audi Q9: Από 142.980 ευρώ

Το νέο Audi Q9 είναι ίσως ο πιο άμεσος Γερμανός αντίπαλος του 9X, τόσο σε επίπεδο διαστάσεων όσο και φιλοσοφίας. Με μήκος περίπου 5,31 μέτρων, είναι ακόμη μεγαλύτερο από το κινεζικό SUV, ενώ προσφέρεται σε εξαθέσια ή επταθέσια διαμόρφωση. Η νέα ναυαρχίδα της Audi διαθέτει ηλεκτρικά καθίσματα δεύτερης σειράς, προσαρμοζόμενη αερανάρτηση, ψηφιακές οθόνες και προαιρετικές αυτόματες πόρτες, στοιχεία που την τοποθετούν πολύ κοντά στο Zeekr ως προς τη στόχευση. Στην Ελλάδα, το Q9 ξεκινά από 142.980 ευρώ, με τρίλιτρο V6 turbo diesel 299 ίππων, τεχνολογία mild hybrid και τετρακίνηση quattro. Η διαφορά από το Zeekr φτάνει τα 22.980 ευρώ, παρότι το τελευταίο αποδίδει σχεδόν τριπλάσια ισχύ. Το Audi, πάντως, διαθέτει το πλεονέκτημα μιας καθιερωμένης premium μάρκας, με ισχυρή παρουσία και παράδοση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Mercedes-Benz GLS: Από 139.250 ευρώ

Η Mercedes-Benz GLS είναι η πολυτελής επταθέσια ναυαρχίδα των SUV της γερμανικής εταιρείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση, στους χώρους και στην ποιότητα κατασκευής. Με μήκος περίπου 5,21 μέτρων, αποτελεί άμεσο ανταγωνιστή του Zeekr ως προς το μέγεθος. Στην ελληνική αγορά, η GLS 350 d 4MATIC ξεκινά από 139.250 ευρώ, ενώ η βενζινοκίνητη GLS 450 4MATIC κοστίζει από 145.000 ευρώ. Για όποιον επιθυμεί υψηλότερες επιδόσεις, η GLS 580 4MATIC ανεβάζει την τιμή στα 188.000 ευρώ. Και εδώ, οι διαθέσιμες εκδόσεις χρησιμοποιούν τεχνολογία mild hybrid, χωρίς την ηλεκτρική αυτονομία ενός επαναφορτιζόμενου υβριδικού. Απέναντι στη βασική GLS, το Zeekr είναι φθηνότερο κατά 19.250 ευρώ, με τη διαφορά να μεγαλώνει σημαντικά όταν η σύγκριση αφορά ισχυρότερες και πλουσιότερα εξοπλισμένες εκδόσεις.