Τον έπιασαν με 145 km/h και 34 ανοιχτές μπύρες στο διπλανό κάθισμα

Τον σταμάτησαν για υπερβολική ταχύτητα και τα ‘χασαν όταν είδαν πως μέσα στο αυτοκίνητο είχε αρκετές μπύρες για μικρό… μπάρμπεκιου

Σε άλλα μέρη θα ήταν είδηση, στη Φλόριντα ήταν απλά… Σάββατο: αστυνομικοί σταμάτησαν ένα Honda Civic που κινείτο με περίπου 145 km/h, ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο. Ωστόσο, ένα απλό πρόστιμο «φούσκωσε» επικίνδυνα όταν είδαν το εσωτερικό του αυτοκινήτου, στο οποίο δεν υπήρχαν μια και δυο ανοιγμένες μπύρες αλλά… 34!!!

Just a Florida thing

Τα περιστατικά που καταγράφονται στους αμερικανικούς δρόμους συχνά ξεπερνούν κάθε φαντασία και το μυαλό μας πάει αυτόματα στη Φλόριντα όταν διαβάζουμε κάποια «κουλή» είδηση, για ευνόητους λόγους. Μπορεί το Sunshine State να θεωρείται μια από τις πιο καλές περιοχές σε όλη τη χώρα, ωστόσο, δυστυχώς εκεί κατοικούν και κυκλοφορούν αρκετοί «πυροβολημένοι».

Κατά καιρούς έχουμε γράψει για δεκάδες τρελά σκηνικά στη Φλόριντα: από καταδιώξεις με αυτοκίνητα, μπουλντόζες και… γιοτ, μέχρι προσγειώσεις αεροσκαφών σε αυτοκινητόδρομους και άλλα τέτοια ωραία. Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Ιουνίου, όταν αστυνομικοί του Florida Highway Patrol (FHP) σταμάτησαν ένα Honda Civic το οποίο κινείτο με 145 km/h στον αυτοκινητόδρομο Interstate 75, στην κομητεία Pasco.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν άμεσα πως ο οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, ωστόσο, το πραγματικό σοκ ήρθε όταν είδαν τι γινόταν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Το κάθισμα του συνοδηγού θύμιζε τραπέζι πίσω αυλής σπιτιού μετά από πολύωρο μπάρμπεκιου, με καμιά 30αριά μπύρες να παλεύουν για το ποια θα κάτσει σε θέση «shotgun».

Στη φυλακή για ένα τελάρο μπύρες

Οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνουν τη θέση του συνοδηγού κυριολεκτικά γεμάτη με κουτάκια μπύρας. Οι αρχές μέτρησαν συνολικά 34 ανοιχτά κουτάκια μέσα στο Honda Civic, τα περισσότερα από τα οποία φαίνεται να ήταν άδεια.

Ο οδηγός ταυτοποιήθηκε ως ο 34χρονος Conor William Parady από το San Antonio της Φλόριντα. Μετά τη σύλληψή του κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DUI) και μεταφέρθηκε στις φυλακές της κομητείας Pasco. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η FHP, η μέτρηση αλκοόλ στο αίμα του έδειξε ποσοστό 0,117. Για τους περισσότερους οδηγούς στη Φλόριντα το νόμιμο όριο είναι 0,08, γεγονός που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν 50% υψηλότερο από το επιτρεπόμενο όριο.

Με βάση τους υπολογισμούς που γίνονται συνήθως σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ένας άνδρας της ηλικίας και του σωματικού βάρους του θα έπρεπε να έχει καταναλώσει περίπου οκτώ έως δέκα κουτάκια πριν από τη μέτρηση. Το πόσα ακριβώς είχε πιει παραμένει άγνωστο, ωστόσο τα 34 άδεια κουτάκια που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τη διάρκεια και τις συνθήκες της διαδρομής.

Το σημαντικότερο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, παρά την εξαιρετικά επικίνδυνη συμπεριφορά του οδηγού, δεν προκλήθηκε κάποιο ατύχημα και κανείς δεν τραυματίστηκε. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η έγκαιρη επέμβαση της τροχαίας απέτρεψε ενδεχομένως ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στους δρόμους της Φλόριντα.

Πηγή: Carscoops.com