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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τον Ιούλιο δίνεται στην κυκλοφορία ο νέος αυτοκινητόδρομος μήκους 45 χιλιομέτρων

ΤΕΤΑΡΤΗ | 10.06.2026
Στέλιος Παππάς
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Τον Ιούλιο παραδίδεται το βόρειο τμήμα του Ε65 που βελτιώνει τη σύνδεση της Στερεάς Ελλάδας με τη Θεσσαλία, τη Δ. Μακεδονία και την Ήπειρο.

Το βόρειο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, γνωστού ως Ε65, μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς μέσα στον Ιούλιο προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία το νέο τμήμα μήκους 45 km, από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά.

Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο 2ο Συνέδριο «Ελλάδα 2030», αναφερόμενος στα μεγάλα έργα που βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους και αναμένεται να αλλάξουν τον χάρτη των μετακινήσεων στη χώρα.

Ε65: Στην κυκλοφορία την άνοιξη το νέο τμήμα – Ολοκλήρωση το 2026

Τι παραδίδεται τον Ιούλιο

Το τμήμα που αναμένεται να ανοίξει στην κυκλοφορία αφορά το βόρειο κομμάτι του Ε65, από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Πρόκειται για ένα έργο μήκους 45 km, το οποίο αποτελεί κρίσιμο κρίκο για τη σύνδεση της Κεντρικής Ελλάδας με τη βόρεια και δυτική πλευρά της χώρας.

Με την παράδοση αυτού του τμήματος, ο Ε65 αποκτά ακόμη μεγαλύτερη λειτουργική σημασία, καθώς βελτιώνει τη σύνδεση της Στερεάς Ελλάδας με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Χρηματοδότηση 450 εκατ. ευρώ

Το έργο χρηματοδοτείται με 450 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοιχείο που δείχνει τη σημασία του στον συνολικό σχεδιασμό για τις υποδομές της χώρας.

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Ο Ε65 θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς αυτοκινητοδρόμους του εθνικού δικτύου, καθώς δεν εξυπηρετεί μόνο τοπικές μετακινήσεις, αλλά δημιουργεί έναν νέο άξονα σύνδεσης ανάμεσα σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν είχαν την ίδια άμεση πρόσβαση σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο.

Γιατί είναι σημαντικό το τμήμα Καλαμπάκα – Γρεβενά

Η παράδοση του βόρειου τμήματος έχει πρακτική σημασία για οδηγούς, επαγγελματίες, μεταφορές και τουρισμό. Η σύνδεση Καλαμπάκας – Γρεβενών μειώνει χρόνους μετακίνησης, βελτιώνει την οδική ασφάλεια και δημιουργεί καλύτερη πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Παράλληλα, ενισχύει την πρόσβαση σε τουριστικούς προορισμούς και περιοχές με οικονομική δραστηριότητα που εξαρτώνται από την ευκολότερη μετακίνηση ανθρώπων και προϊόντων.

Ο Ε65 δεν είναι απλώς ένας ακόμη αυτοκινητόδρομος. Είναι ένας άξονας που αλλάζει τις αποστάσεις ανάμεσα σε περιφέρειες και μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για περιοχές που μέχρι σήμερα βρίσκονταν πιο μακριά από τα βασικά δίκτυα μεταφορών.

Πώς εντάσσεται στην Ελλάδα του 2030

Ο Χρίστος Δήμας ανέφερε ότι η Ελλάδα του 2030 θα διαθέτει κρίσιμες υποδομές που θα έχουν ολοκληρωθεί και θα βρίσκονται σε πλήρη ή ώριμη λειτουργία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ε65 είναι ένα από τα έργα που λειτουργούν ως βάση για ένα πιο ολοκληρωμένο και συνδεδεμένο δίκτυο μεταφορών.

Το επόμενο ζητούμενο, σύμφωνα με την κατεύθυνση που παρουσίασε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είναι η καλύτερη σύνδεση των μεγάλων υποδομών μεταξύ τους, αλλά και η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

Τι κρατάμε;

  • Τον Ιούλιο αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του Ε65.
  • Το νέο τμήμα έχει μήκος 45 km.
  • Συνδέει την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά.
  • Το έργο χρηματοδοτείται με 450 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
  • Ενισχύει τη σύνδεση της Στερεάς Ελλάδας με Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο.
  • Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα έργα που βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.
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Tags
#αυτοκινητόδρομος#Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65#Ε65
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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