Τον Ιούλιο δίνεται στην κυκλοφορία ο νέος αυτοκινητόδρομος μήκους 45 χιλιομέτρων

Τον Ιούλιο παραδίδεται το βόρειο τμήμα του Ε65 που βελτιώνει τη σύνδεση της Στερεάς Ελλάδας με τη Θεσσαλία, τη Δ. Μακεδονία και την Ήπειρο.

Το βόρειο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, γνωστού ως Ε65, μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς μέσα στον Ιούλιο προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία το νέο τμήμα μήκους 45 km, από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά.

Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο 2ο Συνέδριο «Ελλάδα 2030», αναφερόμενος στα μεγάλα έργα που βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους και αναμένεται να αλλάξουν τον χάρτη των μετακινήσεων στη χώρα.

Τι παραδίδεται τον Ιούλιο

Το τμήμα που αναμένεται να ανοίξει στην κυκλοφορία αφορά το βόρειο κομμάτι του Ε65, από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Πρόκειται για ένα έργο μήκους 45 km, το οποίο αποτελεί κρίσιμο κρίκο για τη σύνδεση της Κεντρικής Ελλάδας με τη βόρεια και δυτική πλευρά της χώρας.

Με την παράδοση αυτού του τμήματος, ο Ε65 αποκτά ακόμη μεγαλύτερη λειτουργική σημασία, καθώς βελτιώνει τη σύνδεση της Στερεάς Ελλάδας με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Χρηματοδότηση 450 εκατ. ευρώ

Το έργο χρηματοδοτείται με 450 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοιχείο που δείχνει τη σημασία του στον συνολικό σχεδιασμό για τις υποδομές της χώρας.

Ο Ε65 θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς αυτοκινητοδρόμους του εθνικού δικτύου, καθώς δεν εξυπηρετεί μόνο τοπικές μετακινήσεις, αλλά δημιουργεί έναν νέο άξονα σύνδεσης ανάμεσα σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν είχαν την ίδια άμεση πρόσβαση σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο.

Γιατί είναι σημαντικό το τμήμα Καλαμπάκα – Γρεβενά

Η παράδοση του βόρειου τμήματος έχει πρακτική σημασία για οδηγούς, επαγγελματίες, μεταφορές και τουρισμό. Η σύνδεση Καλαμπάκας – Γρεβενών μειώνει χρόνους μετακίνησης, βελτιώνει την οδική ασφάλεια και δημιουργεί καλύτερη πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Παράλληλα, ενισχύει την πρόσβαση σε τουριστικούς προορισμούς και περιοχές με οικονομική δραστηριότητα που εξαρτώνται από την ευκολότερη μετακίνηση ανθρώπων και προϊόντων.

Ο Ε65 δεν είναι απλώς ένας ακόμη αυτοκινητόδρομος. Είναι ένας άξονας που αλλάζει τις αποστάσεις ανάμεσα σε περιφέρειες και μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για περιοχές που μέχρι σήμερα βρίσκονταν πιο μακριά από τα βασικά δίκτυα μεταφορών.

Πώς εντάσσεται στην Ελλάδα του 2030

Ο Χρίστος Δήμας ανέφερε ότι η Ελλάδα του 2030 θα διαθέτει κρίσιμες υποδομές που θα έχουν ολοκληρωθεί και θα βρίσκονται σε πλήρη ή ώριμη λειτουργία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ε65 είναι ένα από τα έργα που λειτουργούν ως βάση για ένα πιο ολοκληρωμένο και συνδεδεμένο δίκτυο μεταφορών.

Το επόμενο ζητούμενο, σύμφωνα με την κατεύθυνση που παρουσίασε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είναι η καλύτερη σύνδεση των μεγάλων υποδομών μεταξύ τους, αλλά και η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

Τι κρατάμε;