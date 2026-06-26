Τον Μάιο ταξινομήθηκε στην Ελλάδα ακόμη μία Ferrari με V12 κινητήρα – Αστρονομική τιμή

Η Ferrari συνεχίζει να συγκινεί τους φίλους της αυτοκίνησης στην Ελλάδα, με ακόμη μία V12 δημιουργία να παίρνει ελληνικές πινακίδες.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχει συνηθίσει να μετρά χιλιάδες SUV, supermini και οικογενειακά μοντέλα, όμως κάθε τόσο εμφανίζεται στις ταξινομήσεις ένα αυτοκίνητο που αλλάζει εντελώς την κουβέντα. Όχι λόγω όγκου πωλήσεων, αλλά λόγω χαρακτήρα, μηχανολογικής αξίας και φυσικά τιμής. Η Ferrari 12Cilindri είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων του Μαΐου, στην Ελλάδα ταξινομήθηκε ακόμη ένα αυτοκίνητο του συγκεκριμένου μοντέλου. Συνολικά, στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 εμφανίζονται 2 Ferrari 12Cilindri, με τη μία εξ αυτών να έχει ταξινομηθεί μέσα στο Μάιο.

Σε μια εποχή όπου η ηλεκτροκίνηση, τα plug-in hybrid σύνολα και η υπερτροφοδότηση έχουν γίνει σχεδόν κανόνας ακόμη και στα κορυφαία supercars, η Ferrari 12Cilindri επιμένει σε μια πιο παραδοσιακή, αλλά κάθε άλλο παρά ξεπερασμένη συνταγή. Κάτω από το μακρύ εμπρός καπό της βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V12 κινητήρας 6,5 λίτρων, χωρίς turbo και χωρίς υβριδική υποβοήθηση. Το όνομά της δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Η 12Cilindri έχει ως πρωταγωνιστή τον κινητήρα της και συνεχίζει μια ιστορία που για τη Ferrari είναι σχεδόν ιερή. Τα εμπρός τοποθετημένα V12 grand tourers αποτελούν κομμάτι της ταυτότητας του Maranello, από τις κλασικές δημιουργίες των δεκαετιών του ’60 και του ’70 μέχρι τις σύγχρονες 812 Superfast και 812 GTS. Στην προκειμένη περίπτωση, ο V12 αποδίδει 830 ίππους στις 9.250 σ.α.λ. και 678 Nm ροπής στις 7.250 σ.α.λ., με το στροφόμετρο να φτάνει μέχρι τις 9.500 σ.α.λ.. Η Ferrari έχει χρησιμοποιήσει ελαφρύτερα κινούμενα μέρη, όπως μπιέλες από τιτάνιο, ενώ η τεχνολογία των συρόμενων μηχανικών μοχλών στην κίνηση των βαλβίδων προέρχεται από την εμπειρία της εταιρείας στη Formula 1. Η κίνηση περνά αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων, τοποθετημένου πίσω σε διάταξη transaxle. Έτσι, η Ferrari επιτυγχάνει καλύτερη κατανομή βάρους, στοιχείο κρίσιμο για ένα αυτοκίνητο που δεν θέλει απλώς να είναι γρήγορο στην ευθεία, αλλά και απολαυστικό στο δρόμο.

Η σχεδίαση της Ferrari 12Cilindri συνδυάζει μοντέρνες επιφάνειες με ξεκάθαρες ιστορικές αναφορές. Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει από τη μαύρη οριζόντια λωρίδα που ενσωματώνει τα φωτιστικά σώματα LED, μια λεπτομέρεια που παραπέμπει στη θρυλική Ferrari 365 GTB/4 Daytona του 1968. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλό, φαρδύ και επιβλητικό, χωρίς να βασίζεται σε υπερβολικά αεροδυναμικά βοηθήματα για να δείξει την ισχύ του. Η Ferrari έχει επιλέξει μια πιο καθαρή προσέγγιση, όπου οι αναλογίες του αυτοκινήτου μιλούν από μόνες τους. Μακρύ καπό, καμπίνα τραβηγμένη προς τα πίσω και έντονοι ώμοι συνθέτουν ένα πραγματικό grand tourer υψηλής σχολής. Στην περίπτωση της ανοιχτής έκδοσης Spider, η αναδιπλούμενη σκληρή οροφή ανοίγει ή κλείνει σε 14 δευτερόλεπτα, μετατρέποντας το αυτοκίνητο από κλειστό GT σε ανοιχτή εμπειρία V12. Πίσω από τα προσκέφαλα υπάρχουν τα χαρακτηριστικά πτερύγια, ενώ στο πίσω τμήμα έχουν ενσωματωθεί ενεργά αεροδυναμικά στοιχεία που ανασηκώνονται στις υψηλές ταχύτητες.

Στο εσωτερικό, η Ferrari 12Cilindri ακολουθεί τη σύγχρονη λογική της μάρκας, με τρεις ψηφιακές οθόνες για τον οδηγό, τον συνοδηγό και τις βασικές ενδείξεις. Παράλληλα, παραμένει το γνώριμο Manettino στο τιμόνι, που επιτρέπει την επιλογή των προγραμμάτων οδήγησης. Η φιλοσοφία της καμπίνας είναι σαφής. Ο οδηγός βρίσκεται στο επίκεντρο, όμως ο συνοδηγός δεν είναι απλός θεατής. Η Ferrari προσπαθεί να διατηρήσει την αίσθηση ενός πολυτελούς GT, χωρίς να θυσιάζει την οδηγοκεντρική προσέγγιση που περιμένει κανείς από ένα αυτοκίνητο με το Cavallino Rampante στο καπό.

Η παρουσία μιας Ferrari 12Cilindri στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια ακόμη ταξινόμηση. Είναι γεγονός, ειδικά όταν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο του οποίου η τιμή στη χώρα μας ξεπερνά τα 700.000 ευρώ. Πρόκειται για ποσό που την τοποθετεί σε μια εντελώς διαφορετική σφαίρα από τα περισσότερα μοντέλα της αγοράς, ακόμη και από αρκετά premium ή καθαρόαιμα σπορ αυτοκίνητα. Η ουσία, όμως, δεν είναι μόνο η τιμή. Η Ferrari 12Cilindri εκπροσωπεί μια σχολή που σταδιακά σπανίζει. Ένα μεγάλο, ατμοσφαιρικό V12 grand tourer, με κίνηση πίσω, τεράστια ισχύ, υψηλόστροφο χαρακτήρα και μηχανολογική καθαρότητα. Και το γεγονός ότι ταξινομούνται τέτοια αυτοκίνητα στην Ελλάδα δείχνει πως υπάρχει ακόμη κοινό που αναζητά κάτι περισσότερο από αριθμούς, τεχνολογία και επιδόσεις στο χαρτί.

Τι κρατάμε;