EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τώρα αγοράζεις Skoda με επιτόκιο 3,9% και εγγύηση 10 ετών – Τα διαθέσιμα μοντέλα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 22.05.2026
Autotypos Team
Η Skoda συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας νέα χρηματοδοτική πρόταση για ιδιώτες και εταιρίες

Η Skoda προσφέρει νέο προνομιακό επιτόκιο 3,9% για τα Fabia, Kamiq και το νέο ηλεκτρικό Elroq. Η νέα χρηματοδοτική πρόταση αφορά ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, ισχύει για τιμολογήσεις έως τις 30 Ιουνίου 2026 και αφορά οχήματα άμεσα διαθέσιμα από το υπάρχον στοκ.

Η συγκεκριμένη εμπορική κίνηση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική επανατοποθέτησης της Skoda, με έμφαση στην καλύτερη σχέση αξίας-τιμής, στον πλουσιότερο εξοπλισμό και σε πιο ολοκληρωμένες εκδόσεις, όπως η Selection Plus, που ήδη διατίθεται σε μοντέλα όπως τα Fabia, Kamiq και Scala.

Στο επίκεντρο της νέας χρηματοδότησης βρίσκονται τρία μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα και ξεκάθαρο ρόλο στην αγορά. Το Fabia αποτελεί τη compact πρόταση της Skoda, με έμφαση στην οικονομία χρήσης, την ευελιξία μέσα στην πόλη και την πρακτικότητα που παραδοσιακά χαρακτηρίζει τη μάρκα.

Με σύγχρονη σχεδίαση και αποδοτικούς κινητήρες, απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα ολοκληρωμένο καθημερινό αυτοκίνητο.

Το Kamiq εκπροσωπεί τη Skoda στην ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία των compact SUV, συνδυάζοντας ψηλή θέση οδήγησης, άνετους χώρους και πλούσιο εξοπλισμό, χωρίς να χάνει τον πρακτικό χαρακτήρα του για χρήση μέσα στην πόλη.

Škoda Elroq

Από την άλλη, το νέο Elroq σηματοδοτεί τη νέα ηλεκτρική εποχή της Skoda. Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της εταιρείας έρχεται με σύγχρονη σχεδίαση και προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, προσφέροντας μια πιο προσιτή και πρακτική πρόταση ηλεκτροκίνησης.

Παράλληλα, η Skoda ενισχύει τη συνολική εμπειρία ιδιοκτησίας μέσω του προγράμματος Skoda ZEN, το οποίο προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια ή 150.000 χλμ., σύμφωνα πάντα με τους όρους του προγράμματος. Η εγγύηση ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής κάλυψης και ανανεώνεται ανά δύο χρόνια ή 30.000 χλμ. μέσω της προγραμματισμένης συντήρησης στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της μάρκας.

Με το νέο επιτόκιο 3,9%, τις αναβαθμισμένες εκδόσεις και το πρόγραμμα Skoda ZEN, η εταιρεία επιχειρεί να προσφέρει μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν πρακτικότητα, τεχνολογία και σιγουριά σε βάθος χρόνου.

#Skoda#Skoda Elroq#Skoda Fabia#Skoda Kamiq
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

