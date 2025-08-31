Τώρα μπορείς να αγοράσεις τη Mercedes-Benz 190 του Ayrton Senna – Δες την τιμή

Μπορεί αυτή η Mercedes-Benz 190 να έχει αρκετά χιλιόμετρα, όμως μερικά από αυτά τα έχει «γράψει» στα χέρια του θρύλου Ayrton Senna.

Δημοπρατείται από την RM Sotheby’s η Mercedes-Benz 190 του Ayrton Senna

Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που ο Βραζιλιάνος θρύλος αγόρασε καινούργια το 1985

Αυτό έγινε λίγο μετά από τη νίκη του στο Race of Champions, μια νίκη που μας έδωσε μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει

Συνήθως τα πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ ενός αυτοκινήτου ρίχνουν κατακόρυφα την τιμή μεταπώλησής του, ωστόσο, αυτό δεν ισχύει όταν έστω μερικά από αυτά τα έχει κάνει ίσως η μεγαλύτερη προσωπικότητα στην ιστορία του motorsport. Ο λόγος φυσικά για τον αδικοχαμένο θρύλο Ayrton Senna, ο οποίος «προίκισε» αυτήν την Mercedes-Benz 190 με περίπου 45.000 χλμ. στα μέσα της δεκαετίας του ’80.

Σαράντα χρόνια μετά, το αυτοκίνητο έχει πλέον 250.000 χλμ. στον μετρητή, αλλά η RM Sotheby’s το αξιώνει στα περίπου 270.000 ευρώ!

Μια νίκη που έμεινε στην ιστορία

Το ημερολόγιο έδειχνε 12 Μάϊου του 1984 όταν πραγματοποιήθηκε ένας αγώνας που θα μας έδινε μια πρώτη γεύση από τις οδηγικές δυνατότητες του Senna. Το “Race of Champions” ήταν ένας αγώνας που διεξήχθη στα πλαίσια των εγκαινίων της νέας τότε πίστας GP του Nubrurgring, με το grid να αποτελείται από μερικά από τα πιο βαριά ονόματα στο motorsport, όπως τον Niki Lauda, τον James Hunt, τον Alain Prost, τον Jack Brabham, τον John Surtees, τον Stirling Moss και πολλούς ακόμα.

Ίσως το μικρότερο όνομα ήταν αυτό του, rookie στη Formula 1, Ayrton Senna, ο οποίος μπήκε τελευταία στιγμή στο ρόστερ. Ο νεαρός Βραζιλιάνος έδειξε από νωρίς τα δόντια του, σημειώνοντας τον 3ο γρηγορότερο χρόνο στα προκριματικά, μένοντας πίσω μόνο από τον Alain Prost και τον Carlos Reutemann.

Στο βροχερό οδόστρωμα του Nurburgring GP, ο Senna έδωσε μια πραγματική παράσταση, τερματίζοντας πρώτος μπροστά από τον Niki Lauda και τον Carlos Reutemann. Η τύχη του πρωτάρη θα έλεγε κάποιος, αλλά σίγουρα κανείς δεν φανταζόταν πως αυτό ήταν το πρώτο δείγμα ίσως του μεγαλύτερου ταλέντου που έπιασε ποτέ τιμόνι.

Το αυτοκίνητο

Το Race of Champions δεν ήταν ένας αγώνας μεταξύ κατασκευαστών, αλλά ένας αγώνας μεταξύ οδηγικών ταλέντων, με το ρόστερ να απαρτίζεται από πρώην πρωταθλητές της F1 και νικητές στην πίστα του Nurburgring. Όλοι τους οδηγούσαν το ίδιο ακριβώς αυτοκίνητο: μια ελαφρώς βελτιωμένη έκδοση της Mercedes-Benz 190.

Μετά την εντυπωσιακή του επικράτηση, ο Senna παράγγειλε μια από το εργοστάσιο της Mercedes το 1985 και έκανε με το αυτοκίνητο περίπου 45.000 χλμ., προτού μεταπωληθεί το 1987, όταν ο Βραζιλιάνος θρύλος μετακόμισε στο Μονακό για να φορέσει τα χρώματα της McLaren.

Το αυτοκίνητο άλλαξε από τότε αρκετά χέρια, αλλά παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση παρότι πλέον έχει περίπου 250.000 χλμ. Η ιστορική Mercedes-Benz 190 δημοπρατείται από τον γνωστό οίκο RM Sotheby’s, με την τιμή της να εκτιμάται μεταξύ 255.000 και 290.000 ευρώ.

Στην Ελλάδα το Lynk&Co 08: Το premium plug-in hybrid SUV που κάνει 200 km μόνο με ρεύμα – Τιμές

Δοκιμή Opel Frontera 1.2 Hybrid 145 PS: Το value for money SUV της μάρκας

Τα 5 υβριδικά B-SUV που καίνε κάτω από 5 lt/100km – Τιμές από 23.390 ευρώ